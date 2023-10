Nous sommes très heureux de vous annoncer l’ouverture officielle du site de la revue lilloise Bien Dire et Bien Aprandre, revue de médiévistique et de dialectologie picarde.

Fondée en 1978 et publiée par le Centre d’Études médiévales et dialectales de l’Université de Lille et l’ULR ALITHILA (https://alithila.univ-lille.fr/), la revue Bien Dire et Bien Aprandre devient une revue mixte, diffusée en version imprimée et en version numérique, en accès libre différé (après un délai de restriction d’un an).

La revue est hébergée sur la pépinière de revues « Péren », une plateforme qui permet la diffusion en accès ouvert intégral des revues universitaires et scientifiques de la région Hauts-de-France.

Elle est disponible à l’adresse suivante : https://www.peren-revues.fr/bien-dire-et-bien-aprandre/.

Vous retrouverez sur le site de la revue l’intégralité des numéros publiés depuis 1978, sous format d’archives en fac-similé (pour les numéros 1-23), et sous un format double, numérique et imprimé (pour les numéros 24-37). Un index des auteurs et des mots-clés permet par ailleurs d’effectuer des recherches sur les articles publiés.

Nous vous souhaitons une excellente navigation !

Marie-Madeleine Castellani et Matthieu Marchal

marie-madeleine.castellani@univ-lille.fr

matthieu.marchal@univ-lille.fr

contact-revue-bdba@univ-lille.fr