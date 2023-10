En 1958, la maison d’édition Putnam s’apprête à publier aux États-Unis le chef d’œuvre de Vladimir Nabokov, Lolita. Quelques mois avant la parution, l’auteur et son épouse, Véra Nabokov, pressentent que cette publication sera un tournant capital dans la carrière de Vladimir et décident de rendre compte des événements qui surviendront. Bien que quelques entrées soient écrites de la main de Vladimir, c’est principalement Véra qui tiendra ce journal jusqu’en août 1960. Elle y décrit le succès immédiat du roman, les sollicitations croissantes des journalistes, des éditeurs étrangers, des studios hollywoodiens, les demandes extravagantes des lecteurs et les diverses requêtes arrivant de toutes parts. Ce journal inédit que les éditrices ont rapporté des archives Berg de la Bibliothèque publique de la ville de New York offre ainsi une perspective nouvelle sur l’effervescence créée dans la vie du couple par ce que Nabokov appelle "l’ouragan Lolita". Publié par les éditions de l'Herne sous le titre L’Ouragan Lolita, de Journal de Véra Nabokov témoigne également du rôle déterminant que Véra a tenu dans la carrière littéraire de Nabokov. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

Paraît dans le même temps et aux mêmes presses le Cahier de l’Herne Nabokov, dirigé par Yannicke Chupin et Monica Manolescu qi donne à lire de nombreux textes inédits en français rend ainsi compte de cette diversité : un extrait de la pièce de théâtre en vers La Tragédie de Mr. Morn ; un poème consacré à Superman ; des essais rédigés en russe et en anglais entre 1921 et 1945 sur différents sujets littéraires, artistiques et politiques ; des notes sur ses rêves nocturnes qui montrent son intérêt soutenu pour la dynamique du subconscient au-delà de sa critique acerbe de Freud ; des notes préparatoires pour ses oeuvres qui nous permettent d’explorer son laboratoire littéraire… On y retrouve aussi une correspondance de grande valeur, dont une lettre intime à sa gouvernante suisse (inédite) ou encore un échange avec le premier traducteur français de Lolita. Fabula vous propose de découvrir le sommaire et feuilleter l'ouvrage…