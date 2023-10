La Revue algérienne des lettres RAL (The algerian journal of letters) en ligne

Revue algérienne des lettres RAL (The algerian journal of letters) a le plaisir de vous annoncer le lancement de son site officiel.

La Revue algérienne des lettres RAL (The algerian journal of letters ) est une revue internationale dont l'évaluation se fait en double aveugle par des pairs. Elle est semestrielle (2 numéros par an), gratuite et en libre accès (Open access). Elle est éditée par le Département des Lettres et de la Langue française de la Faculté des Lettres, des Langues et des sciences sociales de l'université d'Ain Témouchent - Algérie. Ses langues de rédaction et de publication sont le français et l'anglais. Les domaines d'intérêt de RAL sont la littérature et les théories de la littérature, la didactique, la pédagogie, les arts et les lettres, la langue et la linguistique, les études africaines, la philosophie, les neurosciences cognitives, la traduction et la sociologie de la culture. RAL est une revue qui publie des numéros thématiques, et exceptionnellement, des numéros varia ainsi que des numéros spéciaux. RAL accueille des articles originaux et inédits ; elle ne publie pas d'actes de colloque.

