Hans Joas, Comment naissent les valeurs ?

Comment se forment nos valeurs ? D’où vient cet attachement à ces idées qui sont au coeur de notre identité et par lesquelles nous justifions nos décisions et nos choix ? Dans quelles conditions se noue notre attachement à elles ?

Avec Comment naissent les valeurs, Hans Joas conduit une enquête originale dans les pratiques sociales et les idées, à la lisière de la philosophie et de la sociologie. Il décrit ces expériences de vie au sein desquelles émergent les valeurs : le ressentiment, la conversion, l’humiliation, l’extase collective, la confrontation avec la mort, l’ouverture à l’autre et, d’une manière générale, le sacré. Toutes réunissent deux traits essentiels : l’auto-transcendance d’abord, qui pose au-delà des circonstances un principe pour les comprendre et les surmonter ; l’auto-attachement ensuite qui redéfinit la perception que chacun se fait de sa propre identité.

Hans Joas confronte ainsi sa pensée avec celle des grands théoriciens des valeurs tels que Nietzsche, Durkheim, Simmel, James, Dewey ou encore Taylor. Enfin, contre le relativisme des post-modernes, comme Rorty, il plaide pour une éthique qui concilie la contingence de l’émergence des valeurs avec l’universalité des normes morales. En envisageant la question des valeurs sous cet angle original, Hans Joas replace la question du sacré au centre de notre monde dont on avait dit trop vite qu’il était désenchanté.

