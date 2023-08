Éthiopiques n° 112 : "Les transferts culturels"

Éthiopiques n° 112.

Revue de Littérature, philosophie, sociologie, anthropologie et art.

1er semestre 2024.

Thème : Les transferts culturels

C’est aux historiens Michel Espagne et Michael Werner que nous devons la notion de « transfert culturel ». Elle a permis à ses auteurs de donner un cadre théorique à leurs recherches, littéraire, artistique et philosophique, sur les échanges culturels franco-allemands des XVIIIe et XIXe siècles. Il s’agissait, pour eux, de voir comment aborder l’œuvre d’un écrivain allemand qui a passé l’essentiel de sa vie ou de sa carrière en France.

La notion de « transfert culturel » a vu, par la suite, son champ d’études s’élargir. Elle implique aujourd’hui « un mouvement d’objets, personnes, populations, mots, idées, concepts… entre deux espaces culturels (États, nations, groupes ethniques, espaces linguistiques, aires culturelles et religieuses). Cet objet nouveau de recherche, la théorie des « transferts culturels » propose d’en analyser les supports et les logiques. Elle s’intéresse à tous les domaines possibles de l’interculturel, du métissage – zones frontières entre cultures, langues, systèmes religieux ou politiques » (Joyeux-Prunel, 2003 : 151).

Les « transferts culturels » renvoient ainsi aux interactions et aux transformations sémantiques et linguistiques qui résultent du passage d’objets culturels d’un espace à un autre. Le terme implique alors « le déplacement matériel d’un objet dans l’espace. Il met l’accent sur des mouvements humains, des voyages, des transports de livres, d’objets d’art ou bien d’usage courant à des fins qui n’étaient pas nécessairement intellectuelles. Il sous-tend une transformation en profondeur liée à la conjoncture changeante de la structure d’accueil » (Espagne, 1999 : 286). Il implique également les interférences des récits ou textes transposés ou traduits, des œuvres d’art, des valeurs, des modes de pensées, des modèles architecturaux, mais aussi des vecteurs humains tels que les voyageurs, les migrants, les enseignants, les artistes, etc.

Vu sous cet angle, il appert que la notion de transfert culturel ne concerne plus seulement l’histoire des arts et des idées franco-allemandes ; elle s’applique à plusieurs domaines : la langue à travers la traduction, la littérature à travers la circulation des genres et des œuvres littéraires, les productions artistiques, la culture de masse à travers le cinéma, la télévision, Internet, les TIC et les nouveaux médias, etc.

Le commerce triangulaire, encore appelé la traite atlantique ou la traite négrière, reliait l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Les Européens venaient en Afrique capturer ou acheter des esclaves qu’ils allaient (re)vendre aux Amériques. La plupart des côtes de l’Afrique occidentale étaient reliées aux Caraïbes, au Brésil et au Sud des États-Unis. Les esclaves sont partis avec leurs musiques, leurs cultures, leurs religions, etc. L’Atlantique noir est ainsi le résultat de transferts culturels puisqu’il sert de pont entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques. Plus anciens, les échanges avec le monde arabe à travers le commerce transsaharien et l’expansion musulmane ont aussi été riches en circulation des savoirs et d’objets culturels qu’il sera utile d’interroger.

Les mouvements migratoires contemporains sont aussi vecteurs de transferts culturels. Les Africains se retrouvent par plusieurs millions en Europe, en Amérique, en Asie (Chine, Turquie, le Monde Arabe, principalement). Comme jadis pour les esclaves, ils emportent avec eux leurs cultures, les us et coutumes de leurs pays qu’ils reproduisent dans leur pays d’accueil. C’est d’ailleurs tout le sens du courant anthropologique : le diffusionnisme.

Ce numéro de la revue Éthiopiques entend donc interroger cette notion de « transfert culturel ». Il s’agit, essentiellement, de comprendre la manière dont les œuvres culturelles (productions artistiques, littéraires et philosophiques) ont circulé entre l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques. L’idée est donc de (re)penser la circulation des savoirs dans l’histoire des échanges culturels à travers le monde.

Axes d’analyse

Les études de transferts culturels : méthode de recherches ;

Transferts culturels : pratiques et productions artistiques, culturelles et littéraires ;

Transferts culturels et humanités numériques ;

Musique et transferts culturels ;

Transferts culturels et interférences linguistiques ;

Transferts culturels transatlantiques : Interculturalité et intertextualité ;

Circulations des mémoires et transferts culturels d’Afrique vers les Amériques, l’Europe et/ou l’Asie.

