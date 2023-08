Contrat post-doc Littérature française du XVIIe siècle à l’Université de Gênes

Le poste est à pourvoir au 01.11.2023 au Département de Lingue e Culture Moderne de l’Université de Gênes, au sein de la section de Français, chaire de Littérature française (prof.ssa Chiara Rolla) :



Poste de post-doctorant.e à durée déterminée (1 an)

Date limite de candidature : 7.9.2023

Début du recrutement : 01.11.2023



Tâches :

- Contribution scientifique à la recherche au sein du projet de recherche national (PRIN 2022).

- Contribution à l'organisation de colloques, de journées d’études et d'événements au sein du projet de recherche national (PRIN 2022).



Descriptif du projet de recherche (extrait de l’appel à candidatures) :



PROGRAMME DE RECHERCHE N° 51

[omissis]

Titre : L'écriture religieuse féminine à l'époque de la Contre-Réforme au sein de l'ordre de la Visitation.



Description : Le projet de recherche s'inscrit dans le cadre du PRIN 2022 "Mettre en lumière un corpus féminin invisible : écritures religieuses dans le monde français et francophone à l'époque de la Contre-Réforme. Recensement et répertoire d'un nouveau corpus. Vers une réorganisation du canon dans une perspective de genre." Il prévoit une enquête dans les archives des monastères visitandins italiens et français et vise à rassembler un corpus de textes autobiographiques féminins écrits pendant la période de la Contre-Réforme par des religieuses appartenant à cet ordre monastique. L'écriture religieuse féminine de cette période présentait en effet un dénominateur commun : elle était accordée uniquement sur demande des directeurs spirituels des religieuses et devait attester du caractère exceptionnel et de l'orthodoxie de la spiritualité de l'auteure. Le corpus identifié permettra d'explorer le statut de l'écriture religieuse féminine, les formes et les thèmes développés dans ces écrits autobiographiques, et il intègrera une base de données interactive et interrogeable à partir d'une série d'indicateurs identifiés en collaboration avec les partenaires du PRIN 2022.



Profil recherché:

Docteur.e de recherche spécialiste en littérature/culture française du XVIIe siècle

Très bonne maîtrise de la langue française