La renaissance de l’art oratoire : théories, méthodes et pratiques (Yaoundé, Cameroun)

1-Argumentaire

Les grands auteurs de l'histoire nous ont enseigné l'importance de l'art oratoire et de la communication efficace dans de nombreux domaines de la vie. Aristote, dans son livre Rhétorique, a défini l'art oratoire comme la capacité à découvrir les moyens de persuasion dans chaque situation. Selon lui, un bon orateur doit maîtriser trois éléments clés : le logos (le contenu du discours), le pathos (l'émotion que le discours suscite chez l'auditoire) et l'ethos (la crédibilité et l'autorité de l'orateur). Cicéron, un célèbre avocat et homme politique de l'Antiquité, a également écrit de nombreux ouvrages sur l'art oratoire, dont De Oratore. Selon lui, l'art oratoire est une combinaison de compétences verbales et non verbales, et un bon orateur doit avoir une connaissance approfondie de son sujet, une éloquence naturelle, une voix forte et claire, et une présence charismatique.

Dale Carnegie, auteur du célèbre livre Comment se faire des amis et influencer les autres (2014), a souligné l'importance de l'art oratoire dans les relations interpersonnelles et professionnelles. Selon lui, un bon orateur doit être capable d'écouter attentivement, de parler clairement et de persuader efficacement.

L’avocat français Bertrand Périer, dans son livre La parole est un sport de combat (2017), tout en faisant remarquer l’importance de cette pratique, signale qu’elle ne devrait pas être abandonnée à quelques enseignants. Narcisse Fomekong, enseignant chercheur en philologie et en art oratoire et Rosa Maria Fala, enseignante de français lui ont emboîté le pas en produisant un manuel pédagogique destiné aux formateurs : La pédagogie à travers le débat : un guide pour les formateurs (2023).

Ces productions récentes, après une absence de la pratique d’art oratoire au 18e et début 19e siècle (Malepeyre, 1827), se font en parallèle avec le création exponentielle des sociétés d’art oratoire(sao), l’organisation des championnats en débat-éloquence (Championnat international du Liban, Coupe Panafricaine de débat, RIDEF, Les Débats Oratoires, Oratoruim…), la mise sur pied des formations en art oratoire, le retour des cours d’art oratoire dans les écoles et les académies etc. Nous sommes donc en pleine renaissance de l’Art oratoire à l’ère du numérique.

Dans le cadre du lancement du 1er Forum Mondial de l’oralité (FMO) en Novembre 2026 à Yaoundé au Cameroun, le Réseau International pour la Promotion de l’Art oratoire (RIPAO) (https://www.ripao.org/), en partenariat avec :

- La Maison de l’orateur (MLO) ( https://maison-orateur.com/ )

- Africa Gawlo (https://web.facebook.com/africa.gawlo )

- La Confédération Africaine des Arts de la Parole (CAAP) (https://www.facebook.com/CAAPAFRIQUE/ )

- Le Forum Africain de la Communication (Affocom) (https://affocom.com/forum/ )

- Kabod Group (https://kabodgroup.com/ )

- La Cameroon Debate Association (CDA) (https://debatecameroon.org/cda-2/ )

- Et la Fédération Francophone de débat (https://ffdebat.org/)

lance un appel à contributions pour la publication d’un ouvrage collectif sur l’art oratoire selon les axes thématiques ci-après :

Axe thématique 1 : Art oratoire, théories et méthodes ;

Axe thématique 2 : Art oratoire, outils pédagogiques/didactiques et pratiques orales ;

Axe thématique 3 : Art oratoire et numérique.

Les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais et porter sur une diversité de sujets satisfaisant aux références thématiques susmentionnées. Par exemple :

- C’est quoi l’art oratoire ?

- Les champs de l’art oratoire

- Les théories liées à l’art oratoire

- Art oratoire et traditions (orales)

- Expériences-pays en art oratoire

- Les sociétés d’art oratoire et leur fonctionnement

- L’histoire de l’art oratoire dans sur les continents et dans les pays

- Les compétitions internationales d’art oratoire

- Les différents formats d’éloquence

- Les différents formats de débat

- Les autres formats d’art oratoire

- Les pratiques innovantes en art oratoire

- Les outils/plateformes numériques utilisées en pratique orale

- Les défis et dérives des pratiques orales à l’ère du numérique, etc.

2- Modalités de rédaction

2-1-Les résumés

Présentation de l'auteur : Nom et prénom, organisation, adresse électronique

- Titre : en Time new roman, taille 14, interligne simple, centré

- Texte : écrit en anglais ou en français, Cambria, taille 12, interligne 2

- Longueur : 250 mots maximum

-Mots-clés : 5

2-2-Article final

- Identification de l'auteur : nom et prénom, organisation ; adresse électronique

- Titre : en time new roman, taille 14, interligne simple, centré.

- Texte : rédigé en français ou en anglais, en Time new roman, taille 12, interligne 2

- Longueur : 10 pages maximum

2-3- Citations, références, images et tableaux

2-3-1-Citations

- Moins de cinq lignes : dans le corps du texte, entre guillemets, taille 12, interligne 1,5.

- Plus de cinq lignes : séparées, retrait 1 cm, sans guillemets, interligne simple, taille 10.

2-3-2-Références

- Un auteur : BINYOU (2023) / (BINYOU, 2023) / (BINYOU, 2023 :13)

- Deux auteurs : (KANA & FOTSING, 2019)

- Plus de deux auteurs : Nom du premier auteur et al. : (ONCHOA et al., 2006)

2-3-3-Images et tableaux

Toutes les images doivent être libres de droit. Elles doivent être centrées, précédées du titre et succédées de la source ou du nom de l’auteur.

Tous les tableaux doivent avoir un titre.

2-4-Bibliographie

- Livre entier : NOM de l'auteur-e, Prénom, (Date), Titre du livre (édition, volume), Nom de la maison d'édition. DOI ou URL.

Exemple : ONG, Walter, (1982), Orality and Literacy. The technologizing of the word, Methuen.

- Article de périodique : NOM de l’auteur·e, Prénom, (Date), « Titre de l’article », Nom de la revue, volume, (numéro), pages, DOI ou URL.

Exemple : ARTERIANUS-OWANGA, Alice, (2015), « ‘Orality is my reality’ : the indentity stakes of the ‘oral’ creation in Libreville hip-hop practices », Journal of African Cultural Studies, vol.27, N0 2, pp. 146-158, www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/13696815.2014.987222 .

- Chapitre/ article d’ouvrage : NOM de l’auteur·e, Prénom, (Date), « Titre du chapitre », Dans NOM de l’auteur·e, Prénom, (dirs.), Titre du livre, (pp. plage de pages du chapitre). Nom de la maison d’édition. DOI ou URL

Exemple : NOUMBISSI WAMBO, Joseph, (2013), « Le genre dans la littérature orale africaine : essai pour une classification nouvelle » dans DILI PALAI, Clément et PANGOP KAMENI, Alain Cyr (dirs.), Littérature Orale africaine, Décryptages, reconstruction, canonisation, L’Harmattan, pp. 21-37.

- Mémoire et thèse : NOM de l’auteur·e, Prénom, (Date), Titre du mémoire [Mémoire, Nom de l’établissement], Nom de la base de données, URL.

Exemple : NGNAOUSSI ELONGUE, Christian Cédric, (2017), Littérature d’enfance et de jeunesse en Afrique contemporaine : état des lieux et perspectives pour la légitimation et la promotion du livre de jeunesse au Cameroun à travers un site web , [mémoire soutenu à l’Université Senghor à Alexandrie], Les classiques des sciences sociales,http://classiques.uqac.ca/contemporains/NGNAOUSSI_ELONGUE_Cedric_Christian/litterature_enfance_et_jeunesse_Afrique/illustrations/fig_13.html .

- Autres documents en ligne : NOM de l’auteur·e, Prénom, (Date), « Titre du document », Nom du site, URL, consulté le ….

Exemple : FOMEKONG DJEUGOU, Narcisse, (2022), « L’oralthérapie », Thot Cursus, https://cursus.edu/fr/24899/loraltherapie, consulté le 17 juin 2023.

- Rapport : NOM de l’organisation/ NOM du rapporteur,(date), Titre du rapport, Nom de la source (si différente du nom de l’organisation), URL, date de consultation (si en ligne).

Exemple : RIPAO-INTERNATIONAL, « rapport annuel d’activités 2021-2022 » (2022), https://www.ripao.org/wp-content/uploads/2023/03/Rapport-dactivite-2020-RIPAO.pdf, consulté le 20 juin 2023.

- Dictionnaire : Auteur/Nom du dictionnaire, (Date), « mot recherché », URL (si dictionnaire en ligne).

Exemple : Larousse, (2020), « débat », https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9bat/21767.

3-Modalités de soumission

NB : Un candidat peut soumettre jusqu’à deux articles. Les articles peuvent être co-écrits par plusieurs auteurs.

Comment envoyer les articles ?

Les articles doivent être envoyés au plus tard le 30 août à l’adresse office@ripao.org, en mettant en copie les trois adresses ci-après : fomekong@ripao.org, africagawlo@gmail.com, maisondelorateur@gmail.com.

4-Calendrier

1er Juillet 2023 : lancement de l’appel sur tous les sites internet et plateformes et réception des résumés.

30 septembre : clôture de l’appel

Du 1er au 15 octobre : notification des auteurs retenus.

Du 15 octobre au 15 décembre : réception des articles, évaluation et suggestion de corrections.

Du 15 décembre au 15 janvier : réception des articles définitifs.

Janvier 2024 : édition

Février 2024 : parution

4-Editeurs

Binyou-Bi-Homb Marius Yannick : Cofondateur du RIPAO

Pangop Kameni Alain Cyr : Professeur titulaire des Universités et expert en communication

Fomekong Djeugou Narcisse : Enseignant chercheur en pratiques orales

Elongué Ngnaoussi Christian : Président du RIPAO (2018-2022)

Pour ample information, veuillez nous écrire par courriel à l’adresse : office@ripao.org