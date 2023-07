Judith Butler : corps politiques et politique linguistique (Revue de l’Ireph)

Judith Butler : corps politiques et politique linguistique

Judith Butler est notoirement l'un des philosophes les plus pertinents aujourd'hui. Ses travaux sont influents dans les domaines des études de genre, de la théorie critique et de la philosophie politique. D'une certaine manière, on peut dire que ses réflexions portent sur le dilemme du pluriel. En grande partie à cause du dilemme du pluriel, Butler aborde les questions des diverses minorités qui luttent pour occuper l'espace du jeu démocratique. Une lutte qui peut prendre la forme d'une lutte pour le droit à la vie, d'une lutte pour être reconnaissable comme sujet de deuil public, ou encore d'une lutte pour le droit de scander l'État-nation. En abordant la lutte de différentes minorités, Butler entremêle langage, pouvoir et subjectivité. Ces entrelacs dénoncent l'utilisation du langage pour discipliner les corps et les identités, renforçant les normes sociales et les hiérarchies, mais il pointe aussi la possibilité d'utiliser le langage de manière subversive et contestataire, pour déstabiliser les normes et faire place à la diversité et à la liberté. En ce sens, les réflexions de Butler finissent par être une défense constante de l'action émancipatrice et de la radicalisation de la démocratie.

Sur la base de ce cadre de concepts et de problèmes, le présent numéro de la Revue de l’ireph invite les chercheurs à soumettre des articles afin d'encourager la discussion sur la pensée de Butler.

Les sujets d'intérêt comprennent, mais sans s'y limiter, les suivants :

Performativité du genre

Identité et subjectivité

Théorie queer

Politique et éthique de la résistance

Corps et matérialité politique

Radicalisation de la démocratie

Émancipation

Politiques linguistiques

Précarité et vulnérabilité

Date limite : 30/12/2023

Prévision de parution : 01/03/2024

Les soumissions peuvent être faites directement via le système de la revue (http://penseeafricaine.net/index.php/ireph/login), dans la section Dossier ou via l'e-mail de l'éditeur (ireph.recherches20@gmail.com), en suivant les mêmes critères de soumission du système.

Rédacteurs invités :

Pr Pius Ondoua, Université de Yaoundé 1, Cameroun

Pr Malick Diagne, Université Cheickh Anta Diop, Sénégal