Napoléon Bonaparte : survivances et métamorphoses d'une figure mythique (Libreville)

Napoléon Bonaparte : survivances et métamorphoses d’une figure mythique

Journée d’études, Libreville/UOB

Vendredi, 1er décembre 2023

Les attributs de grandeur de Napoléon Bonaparte constituent d’abord un bloc : génie militaire, initiateur du droit moderne français (Code Napoléon), pacifiste, homme de science, écrivain (Le Mémorial de Sainte-Hélène), révolutionnaire, dictateur. Ensuite, il est des travaux scientifiques qui voient, en lui, le précurseur de Joseph Goebbels, Adolf Hitler, Charles de Gaulle. Le destin de Napoléon Bonaparte est insolite par sa modernité, dès sa prise de pouvoir glorieuse en (1799), sa chute à Waterloo, en (1814), et son exil à Sainte-Hélène où il mourut en (1821). Le général pose un problème de fond pour les spécialistes, l’échec des Lumières au profit des ténèbres de Mars. À propos, Georges Gudsorf analyse le crépuscule d’un rêve avorté de changer le cours de l’histoire par la Révolution portée au naufrage des contradictions : « La terreur est la preuve de l’absurde, de l’inefficacité des Lumières. La raison militante, opératrice du progrès de l’humanité, s’efface devant la raison militaire du général Bonaparte » (Georges Gudsorf, 1966 : 10). Par ailleurs, dans ce tumulte politique, couronné par le temps de l’empire, germe le Romantisme. Au-delà du politique, le mythe littéraire de Napoléon prend racine dans les œuvres de René de Chateaubriand, Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert. En se référant à ces auteurs, Del Litto affirme : « toute l’œuvre de Balzac est placée sous le signe de Napoléon…Ôtez Napoléon, Stendhal est comme appauvri » (1961 : 26). La survivance mémorielle de Napoléon Bonaparte peut aussi se lire comme une création des écrivains majeurs du XIXe siècle. Mais, ce patrimoine alimente aussi les auteurs français contemporains : Max Gallo, Dominique Bona, Chantal Thomas, etc.

Toutefois, l’intérêt pour ce personnage historique va de pair avec sa mise en cause dans le rétablissement de l’esclavage à Saint-Domingue et la déportation de Toussaint Louverture à Joux en France. Il s’ensuit un paradoxe et un dédoublement de fortune. La figure de Napoléon Bonaparte a subi des métamorphoses diverses et variées, ainsi que des représentations nouvelles dans l’espace francophone africain. Philarète Chasles, à propos d’une dynamique des échanges entre les peuples et les cultures, faisait observer comme le relève (Pierre Brunel 1996 : 19) : « Rien ne vit isolé…Tout le monde emprunte à tout le monde ». La survivance et la métaphore des traits liés à la figure de Napoléon est perceptible dans les institutions de certains pays d’Afrique francophone. Par exemple, le 18 Brumaire ou coup d’Etat militaire napoléonien devient permanent dans l’histoire sociopolitique des États d’Afrique subsaharienne ; l’adoption de l’Empire en République centrafricaine sous Jean-Bedel Bokassa en est un autre aspect ; les usages militaires du maréchalat dans l’ancien Zaïre et au Tchad y participe ; l’institution des ordres de mérite témoigne aussi de l’héritage laissé par Napoléon Bonaparte.

Tous ces faits relèvent des métamorphoses dont l’Empereur et son héritage sont l’objet. Sous l’angle « d’une variation des sens » et d’une herméneutique du discours martial dans le roman francophone africain. Selon Jean-Pierre Makouta-Mboukou, on entrevoit alors une réception dont « l’horizon d’attente » est décadent et régressif dans les textes. Chez lui, il montre bien que la figure de Napoléon Bonaparte est tronquée par une « copie servile ». Kinalonga critique la posture martiale du pouvoir militaire : « Il n’est pas jusqu’au petit lieutenant morveux qui se prenne pour un Napoléon » (1981 : 100). À travers l’allusion, le socle impérial du pouvoir martial se métamorphose en écriture ironique, devient pastiche, caricature du règne de la force dont les Etats francophones des indépendances. Cette figure du général s’illustre chez Henri Lopès à travers la description du général Bwakamabé na Sakkadé dans Le Pleurer-rire. Au comique du grade de général illustré par Napoléon, s’adjoint celui du Maréchal, très honorifique dans l’Empire mais qui est pastiché par Tchicaya U’Tamsi dans sa pièce de théâtre : Le Destin glorieux du maréchal ni kon ni ku Prince qu’on sort.

Après deux siècles d’histoire, le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte (1821-2021) a fait un bilan trop européocentriste du personnage historique. Il s’agit, dans le sens de la mondialisation prélude à la postcolonie, de décloisonner les différentes représentations de la figure de Napoléon. Celle-ci nécessite un rapport anthropologique et réclame une vision des peuples africains. L’histoire entre Napoléon et l’Afrique doit susciter des lectures nouvelles. Comme le relève Stendhal : « D’ici cinquante ans, il faudra refaire l’histoire de Napoléon tous les ans » (Stendhal,1961 :23). L’objectif de ce colloque international consiste à dépasser les préjugés de l’histoire et donner un regard dépassionné sur la figure de Napoléon. Ainsi quelques axes de réflexion sont émis :

Axe 1 : Napoléon dans la littérature et les arts ;

Axe 2 : Napoléon : entre alliés et dissidents politiques de son temps ;

Axe 3 : Les sources napoléoniennes dans les institutions sociales ;

Axe 4 : La figure du noir au temps de la Révolution et de l’Empire ;

Axe 5 : Napoléon et le droit.

Bibliographie :

Modalités de soumission

Vous adresserez votre résumé de 250 mots au plus tard le 3 septembre 2023 à l’adresse suivante : napoleonbonaparte610@gmail.com.

Vous y indiquerez le titre et les mots clés de votre communication, votre affiliation institutionnelle, vos grade et/ou qualité.

10 septembre 2023 : Avis du comité scientifique.

25 novembre 2023 : date limite d’envoi des articles.

Comité scientifique

Comité de lecture

Porteurs du projet

Dr Jean-Rufin Moussaoudji Boussamba

Dr Acif Membourou Adoka

Université Omar Bongo

Formation doctorale : Littératures, Arts et Imaginaires Culturels (L.A.I.C).