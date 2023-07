Traduction et réhabilitation de voix oubliées France-Espagne/Espagne-France (XXe – XXIe s.) - Traducción y rehabilitación de voces olvidadas Francia-España/España-Francia (s. XX – XXI)

Appel à communications - Colloque international

Traduction et réhabilitation de voix oubliées France-Espagne/Espagne-France

(XXe– XXIe siècles)

Le Mans Université, 15 et 16 février 2024

Ce colloque international, co-organisé par l’Université du Mans (Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines) et l’Université de Grenade (Facultad de Traducción e Interpretación), s’inscrit dans la continuité de différents événements scientifiques tenus en France ces dernières années autour de la traduction de voix oubliées (ex. : « Voix réduites au silence dans l’Histoire : traduction, genre et (auto)censure », Université de Tours, juin 2022 ; « Traductions, traductrices et femmes (re)traduites : la place des re(s)-sources », Université Jean-Monnet Saint-Étienne, février 2023 ; « Traduire les voix minoritaires », Université Toulouse – Jean Jaurès, mai 2023).

Notre objectif est de poursuivre cette réflexion en nous focalisant, d’une part, sur la France et l’Espagne (XXe–XXIe siècles) et, d’autre part, sur la récupération ou réhabilitation de ces voix oubliées. Par « récupération » ou « réhabilitation » nous entendons le fait de visibiliser, au moyen de leur traduction, des textes d’écrivain·e·s qui ont été –ou demeurent– exclu·e·s du canon (Massardier-Kenney, 1997).

Il s’agit donc de se pencher sur la publication de (re)traductions, au XXIe siècle, de voix qui avaient été réduites au silence au cours du XXe siècle pour différents motifs : politiques, idéologiques, de genre, etc. En d’autres termes, notre intention est de nous intéresser à des auteurs ou à des autrices espagnol·e·s du XXe siècle (re)découvert·e·s ou (re)traduit·e·s en France récemment, ou, à l'inverse, à des écrivain·e·s français·e·s du XXe siècle (re)découvert·e·s ou (re)traduit·e·s en Espagne ces dernières années.

Dans ce cadre, les participant·e·s pourront donc travailler sur les questions suivantes (liste non limitative) :

● Les rééditions de traductions anciennes et épuisées, parfois initialement publiées dans d’autres pays hispanophones –comme la diffusion en Espagne de La bastarda, de Violette Leduc (traduction de María Helena Santillán publiée initialement en Argentine en 1966 par Sudamericana et rééditée en Espagne en 2020 par Capitán Swing).

● La réhabilitation ou la récupération de livres censurés. Certains ouvrages, comme La Bâtarde de Leduc (Gallimard, 1964) ou Journal du voleur de Jean Genet (Gallimard, 1949), avaient déjà été censurés dans leur pays d'origine. En effet, ce roman de Genet a d’abord été expurgé de ses parties les plus scandaleuses en France, avant d’être à nouveau mutilé en Espagne (traduction de Mª Teresa Gallego et Isabel Reverte, Planeta, 1976). En 2021, Gallimard-La Pléiade a décidé de publier le livre de Genet en y réintégrant les parties censurées à l’époque. La maison d’édition espagnole Cabaret Voltaire, pour sa part, a également décidé de le récupérer en 2023 (traduction de Lydia Vázquez Jiménez).

● Des traductions inédites d’auteurs ou autrices oublié·e·s ou méconnu·e·s du grand public –par exemple, des œuvres de figures de l’exil républicain espagnol traduites en France récemment, comme le roman de Luisa Carnés Tea rooms : femmes ouvrières (traduction de Michelle Ortuno, La Contre-Allée, 2021), la série romanesque des Campos de Max Aub traduite par Claude Frayssinet et publiée par Les Fondeurs de Briques entre 2009 et 2011, ou les œuvres dramatiques Trois monologues mais un seul de vrai de ce même auteur (traduction d’Anne Gimbert, Portaparole, 2017).

● De nouvelles traductions, comme pour la trilogie de Charlotte Delbo, Auschwitz et après, dont les deux premiers tomes, publiés en français en 1965 et 1970, furent traduits une première fois en espagnol (traduction de María Teresa de Ríos de Francisco, Turpial, 2003 et 2004), puis retraduits à l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz (traduction de Regina López Muñoz, Libros del Asteroide, 2020).

● Des initiatives venant du monde académique et visant à faire (re)découvrir des voix oubliées ou méconnues grâce à la traduction : nous pensons par exemple à la publication par Gilles Del Vecchio et Nuria Rodríguez Lázaro de l’Anthologie bilingue des poétesses de la génération de 27 (Binges, Éditions Orbis Tertius, 2023), ou au projet scientifique et éducatif porté par la Faculté de Traduction et d’Interprétation de l’Université de Grenade depuis 2021 et visant à traduire des ouvrages d’Elsa Triolet inédits en Espagne –car censurés ou ignorés pendant la dictature franquiste.

Les interventions porteront notamment sur les motifs de cet intérêt ou de ce regain d’intérêt (mouvements sociaux, prix littéraires, commémorations/anniversaires etc.), sur les éléments qui ont pu guider ces choix éditoriaux, ainsi que sur l’analyse des paratextes (notes de bas de pages, préfaces, etc.), des recensions, ou encore sur la réception de ces (re)traductions. Les communications pourront étudier des œuvres de genres divers : romans, nouvelles, essais, poèmes, pièces de théâtre, etc.

L’objectif commun de ces différentes approches sera de s’interroger sur les représentations culturelles que ces traductions ou retraductions peuvent véhiculer, dans le cadre de l'axe 2 « Transferts culturels, créations artistiques et circulation des savoirs » du laboratoire 3L. AM.

Ce colloque international à visée pluridisciplinaire accueillera des spécialistes de traduction, de littérature espagnole ou française. Les contributions ne devront pas excéder 20 minutes. Les langues de communication seront le français et l’espagnol et le colloque se tiendra en présentiel uniquement.

Des frais d’inscription, d’un montant de 30 euros, seront demandés aux participant·e·s. Les doctorant·e·s, les membres de l’Université du Mans et de l’Université de Grenade en seront exempté·e·s. Plus de détails seront communiqués ultérieurement à ce sujet.

—

Les propositions de communication, au format .pdf, sont à envoyer à Julie Fintzel et à Marian Panchón Hidalgo, au plus tard le 6 novembre 2023, aux deux adresses suivantes : julie.fintzel@univ-lemans.fr et mpanchon@ugr.es

Elles comprendront :

- un titre, le nom de l’auteur ou de l’autrice, son affiliation académique et l’adresse électronique de correspondance

- un résumé de 300 à 400 mots

- une brève biobibliographie

Une réponse sera apportée, après examen des propositions, pour le 17 novembre 2023.

Le colloque sera suivi d’une publication d’une sélection d’articles.

—

Sélection bibliographique

- Abellán Manuel L., Censura y creación literaria en España: 1939-1976, Barcelona, Península, 1980

- Aub, Max, Tres monólogos y uno solo verdadero, México, Tezontle, 1956

- Aub, Max, Campo de los almendros, México, Joaquín Mortiz, 1968

- Aub, Max, Campo de los almendros, traduit de l’espagnol par Claude de Frayssinet, Saint-Sulpice-la-Pointe, Les Fondeurs de briques, 2011

- Aub, Max, Trois monologues mais un seul de vrai, traduit de l’espagnol par Anne Gimbert, Arles, Portaparole, 2017

- Carnés, Luisa, Tea rooms: mujeres obreras, Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1934

- Carnés, Luisa, Tea rooms: mujeres obreras, Xixón, Hoja de Lata Editorial, 2016

- Carnés, Luisa, Tea rooms : femmes ouvrières, traduit de l'espagnol par Michelle Ortuno, Lille, La Contre-Allée, 2021

- Castro, Olga et Emek Ergun (Éds.), Feminist Translation Studies: Local and Transnational Perspectives, New York, Routledge, 2017

- Chevrel, Yves, Banoun, Bernard, et Poulin, Isabelle (Éds.), Histoire des traductions en langue française. XXè siècle, Lagrasse, Verdier, 2019

- Delbo, Charlotte, Aucun de nous ne reviendra, Genève, Gonthier, 1965

- Delbo, Charlotte, Auschwitz et après. I, Aucun de nous ne reviendra, Paris, Éditions de Minuit, 1970

- Delbo, Charlotte, Auschwitz et après. II, Une connaissance inutile, Paris, Éditions de Minuit, 1970

- Delbo, Charlotte, Auschwitz et après. III, Mesure de nos jours, Paris, Éditions de Minuit, 1971

- Delbo, Charlotte, Ninguno de nosotros volverá, traduit du français par María Teresa de Ríos de Francisco, Madrid, Ediciones Turpial, 2003

- Delbo, Charlotte, Un conocimiento inútil, traduit du français par María Teresa de Ríos de Francisco, Madrid, Ediciones Turpial, 2004

- Delbo, Charlotte, La medida de nuestros días, traduit du français par María Teresa de Ríos de Francisco, Madrid, Ediciones Turpial, 2004

- Delbo, Charlotte, Ninguno de nosotros volverá [suivi de Un conocimiento inútil], traduit du français par Regina López Muñoz, Barcelona, Libros del Asteroide, 2020

- Del Vecchio, Gilles, et Rodríguez Lázaro, Nuria (Éds.), Anthologie bilingue des poétesses de la génération de 27, Binges, Éditions Orbis Tertius, 2023

- Delisle, Jean, Notions d’histoire de la traduction, Laval, Presses de l’Université de Laval, 2021

- Fillière, Carole (Éd.), « Genre et traduction », La main de Thôt [en ligne], 1, 2017 (URL: https://interfas.univ-tlse2.fr/lamaindethot/86)

- Genet, Jean, Journal du voleur, Paris, Gallimard, 1949

- Genet, Jean, Diario del ladrón, traduit du français par Mª Teresa Gallego et Isabel Reverte, Barcelona, Planeta, 1976

- Genet, Jean, Romans et poèmes, Paris, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 2021

- Genet, Jean, Diario del ladrón, traduit du français par Lydia Vázquez Jiménez, Madrid, Cabaret Voltaire, 2023

- Larraz Elorriaga, Fernando, Letricidio español. Censura y novela durante el franquismo, Gijón, Trea, 2014

- Leduc, Violette, La Bâtarde, Paris, Gallimard, 1964

- Leduc, Violette, La bastarda, traduit du français par María Helena Santillán, Buenos Aires, Sudamericana, 1966

- Leduc, Violette, La bastarda, traduit du français par María Helena Santillán, Madrid, Capitán Swing, 2020

- Massardier-Kenney, Françoise, « Towards a Redefinition of Feminist Translation Practice », The Translator 3.1, 1997, p. 55-69

- Panchón Hidalgo, Marian, et Zaragoza Ninet, Gora, entrée « Récupération/réhabilitation » du « Dictionnaire du Genre en Traduction » proposé par l’IRN (International Research Network) World Gender (texte publié le 3 janvier 2023 et consultable en ligne en français, anglais ou espagnol)

Comité scientifique

- Xavier Escudero, Université d’Artois, Textes et Cultures

- Cécile Fourrel de Frettes, Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade

- Pilar Godayol, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, GETLIHC

- Anne-Rachel Hermetet, Université d’Angers, 3L. AM

- Raphaël Roché, Université Jean-Monnet Saint Étienne, ECLLA

- María Zaparart, Universidad Nacional de La Plata, CONICET, LIT

***

Convocatoria - Coloquio internacional

Traducción y rehabilitación de voces olvidadas Francia-España/España-Francia

(siglos XX – XXI)

Le Mans Université, 15 y 16 de febrero de 2024

Este coloquio internacional, coorganizado por la Universidad de Le Mans (Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines) y la Universidad de Granada (Facultad de Traducción e Interpretación), se suma a una serie de eventos científicos celebrados en Francia en los últimos años en torno a la traducción de voces olvidadas (ejs.: «Voces silenciadas en la Historia: traducción, género y (auto)censura», Université de Tours, junio de 2022; «Traductions, traductrices et femmes (re)traduites : la place des re(s)-sources», Université Jean-Monnet Saint-Étienne, febrero de 2023; «Traduire les voix minoritaires», Université Toulouse – Jean Jaurès, mayo de 2023).

Nuestro objetivo es proseguir esta reflexión centrándonos, por una parte, en Francia y España (siglos XX-XXI) y, por otra, en la recuperación o rehabilitación de estas voces olvidadas. Entendemos por «recuperación» o «rehabilitación» el hecho de visibilizar, a través de la traducción, los textos de escritores/as que han sido –o siguen estando– excluidos/as del canon (Massardier-Kenney, 1997).

Se trata, por tanto, de estudiar la publicación de (re)traducciones, en el siglo XXI, de voces que fueron silenciadas durante el siglo XX por diversas razones (políticas, ideológicas, de género, etc.). En otras palabras, nuestra intención es centrarnos en autores/as españoles/as del siglo XX que han sido recientemente (re)descubiertos/as o (re)traducidos/as en Francia o, al contrario, escritores/as franceses/as del siglo XX que han sido (re)descubiertos/as o (re)traducidos/as en España en los últimos años.

En este contexto, se podrían abordar las siguientes cuestiones (lista no exhaustiva):

● Reediciones de traducciones antiguas y descatalogadas, a veces publicadas primero en otros países de habla hispana, como la difusión en España de La bastarda, de Violette Leduc (traducción de María Helena Santillán, publicada primero en Argentina en 1966 por Sudamericana y reeditada en España en 2020 por Capitán Swing).

● La rehabilitación o recuperación de libros censurados. Algunos libros, como La Bâtarde de Leduc (Gallimard, 1964) o Journal du voleur de Jean Genet (Gallimard, 1949), ya habían sido censurados en su país de origen. Efectivamente, esta novela de Genet fue primero expurgada de sus partes más escandalosas en Francia antes de ser de nuevo mutilada en España (traducción de Mª Teresa Gallego e Isabel Reverte, Planeta, 1976). En 2021, Gallimard-La Pléaide decidió publicar el libro de Genet, restableciendo las partes que habían sido censuradas en su momento. La editorial Cabaret Voltaire, por su parte, también ha decidido recuperarlo en 2023 (traducción de Lydia Vázquez Jiménez).

● Traducciones inéditas de autores/as olvidados/as o poco conocidos/as. Podríamos citar, por ejemplo, algunas obras de figuras del exilio republicano español que se han traducido recientemente en Francia, como la novela de Luisa Carnés titulada Tea Rooms: mujeres obreras (Tea rooms : femmes ouvrières. Traducción de Michelle Ortuno, La Contre-Allée, 2021), la serie de novelas Campos, de Max Aub, traducida por Claude Frayssinet y publicada por Les Fondeurs de Briques entre 2009 y 2011, o las obras dramáticas Trois monologues mais un seul de vrai del mismo autor (traducción de Anne Gimbert, Portaparole, 2017).

● Nuevas traducciones, como la trilogía Auschwitz et après de Charlotte Delbo, cuyos dos primeros volúmenes, publicados en francés en 1965 y 1970, se tradujeron primero al español (traducción de María Teresa de Ríos de Francisco, Turpial, 2003 y 2004) y luego se retradujeron con motivo del 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz (traducción de Regina López Muñoz, Libros del Asteroide, 2020).

● Iniciativas del mundo académico destinadas a (re)descubrir voces olvidadas o poco conocidas a través de la traducción. Ejemplos de ello son la publicación por parte de Gilles Del Vecchio y Nuria Rodríguez Lázaro de la Anthologie bilingue des poétesses de la génération de 27 (Binges, Éditions Orbis Tertius, 2023), o el proyecto científico y pedagógico de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada que, desde 2021, pretende traducir obras de Elsa Triolet inéditas en España que fueron censuradas o ignoradas durante la dictadura franquista.

Las comunicaciones se centrarán especialmente en las razones de este (renovado) interés (ejs.: movimientos sociales, premios literarios, conmemoraciones/aniversarios, etc.), en los factores que pueden haber guiado estas elecciones editoriales, así como en el análisis de los paratextos (notas a pie de página, prefacios, etc.), las reseñas y la recepción de estas (re)traducciones. Los trabajos podrán incluir obras de géneros diversos: novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, etc.

El objetivo común de estos diferentes enfoques será analizar las representaciones culturales que puedan transmitir estas (re)traducciones, en el marco del eje 2 «Transferts culturels, créations artistiques et circulation des savoirs» del laboratorio 3L.AM.

Este coloquio internacional pluridisciplinar contará con la participación de especialistas en traducción, en literatura española o francesa. Las intervenciones no podrán exceder los 20 minutos. Las lenguas de comunicación serán el francés y el español, y el coloquio se celebrará únicamente de forma presencial.

Los participantes deberán abonar una cuota de inscripción de 30 euros. Los/as doctorandos/as, los/as miembros de la Universidad de Le Mans y de la Universidad de Granada estarán exentos/as de pagarla. Más adelante se facilitará más información al respecto.

Las propuestas de comunicación, en formato .pdf, deberán enviarse a Julie Fintzel y a Marian Panchón Hidalgo a más tardar el 6 de noviembre de 2023 (julie.fintzel@univ-lemans.fr y mpanchon@ugr.es) y deberán incluir:

- un título, el nombre del autor o de la autora, su afiliación académica y su dirección de correo electrónico

- un resumen de 300 a 400 palabras

- una breve bionota

Una vez evaluadas las propuestas, se dará una respuesta antes del 17 de noviembre de 2023.

Tras el coloquio se publicará una selección de artículos.

Selección bibliográfica

- Abellán Manuel L., Censura y creación literaria en España: 1939-1976, Barcelona, Península, 1980

- Aub, Max, Tres monólogos y uno solo verdadero, México, Tezontle, 1956

- Aub, Max, Campo de los almendros, México, Joaquín Mortiz, 1968

- Aub, Max, Campo de los almendros, traducido del español por Claude de Frayssinet, Saint-Sulpice-la-Pointe, Les Fondeurs de briques, 2011

- Aub, Max, Trois monologues mais un seul de vrai, traducido del español por Anne Gimbert, Arles, Portaparole, 2017

- Carnés, Luisa, Tea rooms: mujeres obreras, Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1934

- Carnés, Luisa, Tea rooms: mujeres obreras, Xixón, Hoja de Lata Editorial, 2016

- Carnés, Luisa, Tea rooms : femmes ouvrières, traducido del español por Michelle Ortuno, Lille, La Contre-Allée, 2021

- Castro, Olga et Emek Ergun (Eds.), Feminist Translation Studies: Local and Transnational Perspectives, New York, Routledge, 2017

- Chevrel, Yves, Banoun, Bernard, et Poulin, Isabelle (Eds.), Histoire des traductions en langue française. XXè siècle, Lagrasse, Verdier, 2019

- Delbo, Charlotte, Aucun de nous ne reviendra, Genève, Gonthier, 1965

- Delbo, Charlotte, Auschwitz et après. I, Aucun de nous ne reviendra, Paris, Éditions de Minuit, 1970

- Delbo, Charlotte, Auschwitz et après. II, Une connaissance inutile, Paris, Éditions de Minuit, 1970

- Delbo, Charlotte, Auschwitz et après. III, Mesure de nos jours, Paris, Éditions de Minuit, 1971

- Delbo, Charlotte, Ninguno de nosotros volverá, traducido del francés por María Teresa de Ríos de Francisco, Madrid, Ediciones Turpial, 2003

- Delbo, Charlotte, Un conocimiento inútil, traducido del francés por María Teresa de Ríos de Francisco, Madrid, Ediciones Turpial, 2004

- Delbo, Charlotte, La medida de nuestros días, traducido del francés por María Teresa de Ríos de Francisco, Madrid, Ediciones Turpial, 2004

- Delbo, Charlotte, Ninguno de nosotros volverá [seguido de Un conocimiento inútil], traducido del francés por Regina López Muñoz, Barcelona, Libros del Asteroide, 2020

- Del Vecchio, Gilles, et Rodríguez Lázaro, Nuria (Eds.), Anthologie bilingue des poétesses de la génération de 27, Binges, Éditions Orbis Tertius, 2023

- Delisle, Jean, Notions d’histoire de la traduction, Laval, Presses de l’Université de Laval, 2021

- Fillière, Carole (Ed.), «Genre et traduction», La main de Thôt [en línea], 1, 2017 (URL: https://interfas.univ-tlse2.fr/lamaindethot/86)

- Genet, Jean, Journal du voleur, Paris, Gallimard, 1949

- Genet, Jean, Diario del ladrón, traducido del francés por Mª Teresa Gallego e Isabel Reverte, Barcelona, Planeta, 1976

- Genet, Jean, Romans et poèmes, Paris, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 2021

- Genet, Jean, Diario del ladrón, traducido del francés por Lydia Vázquez Jiménez, Madrid, Cabaret Voltaire, 2023

- Larraz Elorriaga, Fernando, Letricidio español. Censura y novela durante el franquismo, Gijón, Trea, 2014

- Leduc, Violette, La Bâtarde, Paris, Gallimard, 1964

- Leduc, Violette, La bastarda, traducido del francés por María Helena Santillán, Buenos Aires, Sudamericana, 1966

- Leduc, Violette, La bastarda, traducido del francés por María Helena Santillán, Madrid, Capitán Swing, 2020

- Massardier-Kenney, Françoise, «Towards a Redefinition of Feminist Translation Practice», The Translator 3.1, 1997, p. 55-69

- Panchón Hidalgo, Marian, et Zaragoza Ninet, Gora, entrada «Recuperación» del «Dictionnaire du Genre en Traduction» propuesto por el IRN (International Research Network) World Gender (texto publicado el 3 de enero de 2023 y consultable en línea en francés, inglés y español)

Comité científico

- Xavier Escudero, Université d’Artois, Centre de recherche Textes et Cultures

- Cécile Fourrel de Frettes, Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade

- Pilar Godayol, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, GETLIHC

- Anne-Rachel Hermetet, Université d’Angers, 3L. AM

- Raphaël Roché, Université Jean-Monnet Saint Étienne, ECLLA

- María Julia Zaparart, Universidad Nacional de La Plata, CONICET, LIT

- Gora Zaragoza Ninet, Universitat de València (IULMA). TRACE (Universidad de León)