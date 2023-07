Nouveaux regards sur la notion de stéréotype : construction, conceptualisation, réception (dossier Revue algérienne des lettres)

Nouveaux regards sur la notion de stéréotype : construction, conceptualisation, réception

Numéro coordonné par Merahia Bouazza

Argumentaire

Le présent numéro de la Revue algérienne des lettres se consacre à l'étude de la notion de stéréotype, qui revêt une importance cruciale dans les processus de catégorisation et de généralisation. Il s'inscrit dans la continuité des travaux de recherche initiés lors du colloque, qui s’est déroulé à l’université de Relizane, en 2022[1].

Aborder cette notion de nos jours revient à reconsidérer l'influence et la prégnance des phénomènes de stéréotypie sous toutes leurs formes : idées reçues, clichés, lieux communs, conventions, stéréotypes, doxa, etc. Emprunté au vocabulaire de l'imprimerie, le terme « stéréotype » désigne la reproduction inlassable d'un modèle identique (Amossy, 1991). Enraciné dans le domaine affectif et émotionnel, puisqu'il est lié aux préjugés qu'il rationalise ou engendre (Bardin, 2001), le stéréotype est toutefois appréhendé comme un élément fondamental permettant la diffusion à grande échelle d'images stéréotypées. Il représente « les représentations toutes faites, les schèmes culturels préexistants grâce auxquels chacun filtre la réalité environnante » (Amossy & Herschberg, 2011 : 29).

La lecture, en tant qu'activité, est souvent soumise à divers niveaux de stéréotypie qui forment la mémoire collective. Ainsi, l'objectif de ce numéro est de porter un regard renouvelé sur la notion de stéréotype en examinant son utilisation au sein de multiples dispositifs reflétant la société, tels que la littérature, les médias et l'éducation. En considérant cette notion comme un objet d'analyse, ce numéro cherchera à interroger ses multiples facettes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche qui pourraient réévaluer le concept de stéréotype et sa réception dans les domaines scolaire, médiatique et littéraire.

En fait, le stéréotype est un phénomène qui permet de comprendre les comportements sociaux, les conventions et les valeurs d'une époque donnée. Il est essentiel de porter une attention particulière aux représentations sociales stéréotypées, tant pour étudier leur généralisation que pour lutter contre les images déformées engendrant des discriminations. Dans le domaine littéraire, les clichés et les stéréotypes jouent un rôle essentiel dans la construction du sens, comme le soulignent Amossy et Herschberg (2011: 68). Ils constituent des lieux sensibles de production de sens dans le texte littéraire, nécessitant une réflexion approfondie sur leur fonction et leur réception. Il est à souligner par ailleurs, que ces clichés et lieux communs influencent notre pensée, nos émotions et nos actions (Morfaux, 1980). Le stéréotype constitue le fondement permettant au lecteur de comprendre, d'interpréter, de moduler et d'évaluer un texte (Dufays, 1991). Il s'agit d'une construction intellectuelle qui facilite la compréhension des réalités perçues mais complexes, et leur attribution de sens (Grandière, 2004). Selon Rouquette, la récurrence d’un stéréotype dans le temps contribue à sa stabilité et à sa transmission, et il peut même être amélioré par son utilisation régulière (1997: 33).

En considérant le rôle du discours médiatique, imprégné de stéréotypes, dans la transformation des objets et du monde, il est important de réfléchir à son influence sur la pensée et le langage, et à sa contribution à la stigmatisation des représentations sociétales lors de leur transmission. Le stéréotype émerge comme un raccourci facilitant l'ergonomie en offrant une simplicité d'utilisation, fonctionnant souvent par schématisation et réduction.

À cet égard, notons que le livre scolaire, en tant que terreau fertile pour les stéréotypes, offre aux apprenants l'opportunité de développer des modèles leur permettant d'aborder une lecture critique et de prendre position par rapport à ce qu'ils lisent. En tant qu'outil essentiel dans le processus d'enseignement/apprentissage, il joue un rôle dans la formation des normes et des opinions du public apprenant (Fontanini, 2007). La question qui se pose donc, est de savoir s'il faut prendre ses distances par rapport aux stéréotypes ou les intégrer dans la lecture pour une meilleure compréhension du texte.

Sans prétendre à l'exhaustivité, ce numéro de recherche s'articule autour des axes suivants:

Une réévaluation de la notion de stéréotype

La conceptualisation et la réception des stéréotypes

Le pouvoir du stéréotype dans la construction du sens

Les représentations sociales du stéréotype

Le rôle de l'image et des médias dans l'ancrage du stéréotype

L'impact de la langue et de la culture sur la transmission du stéréotype

Les stéréotypes comme outils dans le processus d'enseignement/apprentissage

Les stéréotypes à l'intersection de la didactique et de la littérature

La déconstruction des stéréotypes : moyens, outils et démarches



Les contributions en provenance d'Algérie et d'autres pays sont les bienvenues pour explorer les aspects interprétatifs des stéréotypes en mobilisant divers domaines de recherche, tout en évaluant l'efficacité de ces préconceptions.

Lancement de l’appel à contributions : 19 juillet 2023

Date limite de Réception des articles pour évaluation : 04 novembre 2023

Mise en ligne du numéro : janvier 2024

Lien de téléchargement du Template : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/523

Lien de soumission des articles : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/523





[1]Lien de l’appel à communications : https://www.fabula.org/actualites/106878/conceptualisation-et-reception-des-stereotypes-dans-les-discours-litteraire-mediatique.html