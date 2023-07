Journée d'étude "Faire croire" : Arendt, Musset, Laclos (Angers)

« Faire croire » - Arendt, Musset, Laclos

Journée d’étude universitaire

CPGE Lycée Henri Bergson

Angers

16 janvier 2024

Dans le cadre du programme de préparation aux concours d’entrées dans les grandes écoles, le Lycée Henri Bergson d’Angers, organise une journée d’étude universitaire sur les œuvres au programme le :

MARDI 16 JANVIER 2024

Programme de référence :

Thème général « Faire croire »



1. « Du mensonge en politique » dans Du mensonge à la violence et « Vérité et politique » chapitre VII de La crise de la culture (Hannah Arendt) ;

2. Lorenzaccio (Alfred de Musset) ;

3. Les Liaisons dangereuses (Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos).



Journée d’étude pluridisciplinaire (lettres, philosophie, études théâtrales, etc.)

Les intervenants disposeront de 30 minutes de communication, à destination des étudiants de première et deuxième années des sections scientifiques (Math sup et Math spé), pour présenter une des œuvres, un aspect de l’une des œuvres ou bien pour proposer une étude comparée des œuvres, à partir de l’entrée imposée par le programme officiel « Faire croire ».

Merci d’envoyer vos propositions de communications, titre + 1 page de présentation problématisée à lorine.bost@gmail.com, avant le 15 octobre 2023. Réponse du comité scientifique le 30 octobre.

Les frais de déplacement (tarif SNCF 2nde classe en France métropolitaine) et le repas du mardi midi seront pris en charge par l’établissement.

Comité scientifique :

- Lorine Bost, professeur CPGE, Agrégée de Lettres modernes, Docteur en littératures et poétiques comparées

- Gaël Prigent, professeur CPGE, Agrégé de Lettres modernes, Docteur en littérature française.