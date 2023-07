Moment français (revue Suite française)

«Moment français»



Ce numéro invite à réfléchir sur l’alchimie intellectuelle que le séjour plus ou moins prolongé en France met en mouvement chez des auteurs et autrices d’autres pays. Parmi les figures qui pourraient être examinées, citons, à titre d’exemple: Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Alessandro Manzoni, Karl Marx, Ivan Turgenev, Walter Benjamin, Curzio Malaparte, Maria Zambrano, Jorge Semprun, Alba de Céspedes, Toni Negri.

Dans le résumé seront indiqués :

– l’auteur/l’autrice sur qui on entend intervenir ;

– la période (ou les périodes) pendant laquelle il/elle a séjourné en France ;

– les raisons pour lesquelles on pense que ce séjour a influencé sa pensée.

Modalités de présentation :

Les propositions, de maximum 2.000 signet et accompagnées par un titre provisoire et un très bref cv, seront envoyées à redazione@suitefrancaise.it avant le 15 janvier 2024. Les résultats de la séléction seront communiqueés avant le 15 février 2024. Les articles définitifs, en anglais, français et italien, de longueur comprise entre les 20.000 et les 50.000 signe, accompagnés par un abstract et cinq mots-clé en anglais (dans un file à part), seront rédigés conformement aux règles éditoriales de la revue. Ils devront parvenir avant le 30 juin 2024 et seront soumis à un procès de révision de double lecture anonyme.

La sortie du numéro est prevue pour l’automne: «Suite française» 7/2024.