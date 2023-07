Sortir de l'impasse. Journée d'étude des doctorant/e/s et jeunes chercheur/euse/s du PRSH (Le Havre)

APPEL À COMMUNICATIONS :

« Sortir de l’impasse »

Journée d’étude doctorant·e·s et jeunes chercheur·euse·s en SHS

02 février 2024, Université Le Havre Normandie

Après le succès de la journée « La raison du plus fort » en 2022, le Pôle de Recherche en Sciences Humaines et sociales de l’Université Le Havre Normandie (PRSH) se propose à nouveau d’accueillir doctorant·e·s et jeunes chercheur·euse·s en sciences humaines et sociales de tous horizons afin d’échanger autour d’un sujet transdisciplinaire.

L’expression idiomatique « sortir de l’impasse » fait appel au sens figuré du terme « impasse », compris comme une « position ou situation qui ne présente pas d’issue favorable » (CNRTL, B, 1). Cette locution ne renvoie donc pas seulement au fait de résoudre un problème, mais met en lumière la difficulté propre d’une situation et la nécessité de faire face à cette problématique particulière, en apparence insoluble.

Sortir de l’impasse, c’est donc parvenir à enfin démêler les fils d’un problème qui semblait pourtant inextricable. Cependant, l’impasse n’est pas uniquement personnelle : elle peut résulter de la confrontation entre deux points de vue a priori irréconciliables. Le moment où nous parvient la solution qui débloque notre pensée ou qui permet de dépasser les désaccords est précieux autant qu’il peut être fugace, car la voie qui nous fait sortir d’une impasse peut nous entraîner dans une autre.

Ce thème résonne tout particulièrement auprès des chercheur·euse·s qui au gré de leurs recherches font face à des impasses de toute sorte. La recherche d’une « sortie d’impasse » peut le cas échéant inviter à utiliser son imaginaire, à produire un travail interdisciplinaire ou transdisciplinaire ou à confronter les résultats établis par la pratique scientifique.

Nous proposons aux participant·e·s d’interroger les solutions qui sont mises en place pour parvenir à surmonter les impasses auxquelles la recherche les confronte à la lumière de leurs disciplines respectives.

Les communications, qui peuvent consister en une présentation d’un aspect important de votre thèse, pourront s’inscrire librement dans ce thème, en explorant un ou plusieurs des axes proposés :

I. Qu’est-ce qu’une impasse ?

Il convient d’abord de définir l’impasse elle-même et ce qui constitue sa spécificité : en quoi la situation est-elle particulièrement délicate et quels sont les enjeux ?

On peut réfléchir à la nature même de l’impasse, car elle peut prendre plusieurs formes (conceptuelles, méthodologiques, idéologiques, matérielles, etc.), mais également interroger sa provenance et la perspective qui l’aborde : constitue-t-elle une impasse d’un point de vue individuel ou collectif ?

Cet enjeu d’identification et de délimitation de l’impasse implique une prise de recul critique sur nos pratiques de recherche et d’enquête. Cette démarche réflexive, inhérente au monde de la recherche, n’a pourtant rien d’évident. Partager ses réflexions, ses doutes, ses questionnements sur les impasses rencontrées au cours de nos recherches prend alors un sens particulier et peut venir aider d’autres à cerner leur propre impasse.

II. Comment sortir de l’impasse ?

Pour sortir de l’impasse, plusieurs solutions peuvent apparaître : faut-il contourner la difficulté, répondre au problème posé ou rebrousser chemin pour sortir de cette voie a priori sans issue ?

Les sciences humaines regorgent de moments qui prennent la forme d’impasse selon des thématiques historiques, sociales, littéraires, conjoncturelles, juridiques, etc., tout en mettant en place des stratégies pour les résoudre selon les époques, les aires et les domaines.

Cependant, une stratégie idoine peut rarement faire office de solution universelle en ce qu’elle est le résultat d’un problème et d’un contexte spécifique. Il peut arriver que les méthodes semblent ne plus correspondre à des problèmes actuels. Dans ce cas, il est dans le rôle du scientifique de s’emparer du problème, mais aussi des textes canoniques pour questionner leur autorité et réactualiser les acquis comme les savoirs grâce aux méthodes plus actuelles, mais aussi d’encourager le dialogue interdisciplinaire.

III. Rester dans l’impasse ?

Malgré les différentes méthodologies scientifiques mises au service des disciplines de sciences humaines, l’impasse semble parfois demeurer. Éliminer une hypothèse ne mène pas toujours à la résolution pérenne d’une énigme. Mais existe-t-il toujours une ou plusieurs solutions ?

On peut être amené à reconsidérer notre rapport à ces obstacles : faire de la recherche, ce n’est pas nécessairement éviter ou dépasser les problèmes, mais surtout se confronter à eux pour les interroger et les comprendre. La recherche peut alors être envisagée comme la quête perpétuelle de nouvelles impasses. Rester dans l’impasse peut-il alors s’avérer bénéfique ? Quelles sont les conséquences de cette perspective pour l’heuristique ?

Modalités de soumission :

Les propositions de communication, de 400 à 500 mots, sont à envoyer aux adresses jedoc.prsh@listes.univ-lehavre.fr ET alexandra.seha@univ-lehavre.fr avant le 18 septembre 2023.

Elles devront faire figurer en préambule une courte biographie (nom, prénom, adresse électronique, laboratoire, champ disciplinaire, université de rattachement et mail de contact).

Les communications en langues étrangères sont possibles dans la limite des champs d'expertise des évaluateurs. Avant de soumettre votre proposition, veuillez contacter le comité d'organisation à l'adresse mail jedoc.prsh@listes.univ-lehavre.fr. Le cas échéant, une communication traduite en français sera demandée.

Calendrier :

● 18/09/2023 : réception des propositions.

● 21/09/2023 au 08/11/2023 : évaluation des propositions par le comité scientifique.

● 13/11/2023 : retour aux auteur/rice/s.

● 02/02/2024 : journée d’étude.

