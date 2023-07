Plasticité, n° 5 : "In Cookies Project, atelier, chantier, workshop, labo ?" (Mireille Raynal-Zougari,Valérie Dupuy, dir.)

Le numéro 5 de Plasticité est dédié à la recherche-Création en arts de la scène, intégrant images, vidéos et son. Intitulé « In Cookies Project, atelier, chantier, workshop, labo ? » il est la réalisation du projet porté par Marie-Laure Hée et Joël Fesel pour le groupe Merci et par Elise Van Haesebroeck pour le laboratoire LLA-CREATIS (Université Toulouse Jean Jaurès ), projet lauréat de l'appel à projets "recherche en théâtre et arts associés", Ministère de la Culture – DGCA.

Sommaire

Élise Van Haesebroeck

Introduction : le Laboratoire In Cookies Project, déborder des cases et des fonctions qui nous sont assignées

In Cookies Team

Propos liminaires : la pensée du labo

Georges Campagnac, Marie-Laure Hée, Charles Robinson et In Cookies Team

Processus d’écriture de plateau et matériaux

Equipe In Cookies Team

Focus sur un exemple : Enfance, du protocole au résultat

In Cookies Team

Circulation de pensée

Marie-Laure HÉE (juillet 2021)

Synthèse réflexive : In cookies project, un chantier ?

Bibliographie

Autrices et auteurs