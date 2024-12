Artelogie. Recherche sur les arts, le patrimoine et la littérature de l'Amérique latine, n° 2 : "Compromisos de la literatura en México, siglos XX-XXI / Engagements de la littérature au Mexique, XXe-XXIe s."

Sous la direction de Florence Olivier (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3),

Sergio Ugalde Quintana (El Colegio de México)

et Eduardo Eguiarte Ruelas (École des Hautes Études en Sciences Sociales).

Les liens entre littérature et politique sont au cœur des histoires littéraires des XXe et XXIe siècles au Mexique. S’agissant d’une relation dynamique qui implique différents niveaux du champ littéraire, ce numéro d'Artelogie explore ces interactions à partir d’une série de périodes, de questions et d’événements. Pour aborder l’étude de ces relations, le dossier que nous avons constitué privilégie une perspective chronologique qui met l'accent sur les croisements entre littérature et politique en tenant compte tant des acteurs que des institutions et des textualités.

—

Sommaire :

Florence Olivier, Sergio Ugalde Quintana et Eduardo Eguiarte RuelasCompromisos de la literatura en México, siglos XX-XXI / Engagements de la littérature au Mexique, XXe-XXIe siècles [Texte intégral] Engagements de la littérature au Mexique, XXe-XXIe siècles / Compromisos de la literatura en México, siglos XX-XXI [Texte intégral | traduction | fr]

Actualizaciones de las militancias

Rafael Olea FrancoFicción y política de la Revolución Mexicana: La sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán [Texte intégral]

Sabine Coudassot-RamirezCien años de sombras. Un recorrido por cien años de la historia de México a la luz de La sombra del Caudillo (1924-2024) [Texte intégral]

Ernesto MendozaTroka el poderoso: vanguardia, revolución cultural y poder de la infraestructura (1920-1932) [Texte intégral]

Frente a la guerra

Sergio Ugalde QuintanaEfraín Huerta y Pablo Neruda: poesía y política antifascista en el diario El Popular (1939-1944) [Texte intégral]

Mario Mendicuti AbarcaDyn: un breve frente antifascista en México [Texte intégral]

Resistencias, disidencias y desencantos

Diana del Ángel¿Qué opinaron las escritoras?: el tema del sufragio femenino en la pluma de Rosario Castellanos, Dolores Castro y María Elvira Bermúdez [Texte intégral]

Florence OlivierSucesivas reverberaciones del 68: del acontecer a los decenios de la(s) memoria(s)[Texte intégral]

Jaime VelascoVoluntad para asumir el pasado: Carlos Montemayor y su propuesta de tradición literaria mexicana [Texte intégral]

Reinvenciones de lo político y réplicas a la violencia

Víctor Barrera EnderleCuando desperté, la crítica literaria seguía ahí. Crisis, metamorfosis y desafíos en el discurso crítico mexicano contemporáneo [Texte intégral]

Oswaldo ZavalaFabular una masacre de “narcos”: Ciudad Juárez y Gaza en la industria securitaria global [Texte intégral]

Indóciles

Cathy FourezLa in-sonorizada violencia de género en dos cuentos de la escritora mexicana Liliana Blum [Texte intégral]

Marie-Agnès PalaisiRésistances littéraires au capitalisme gore : Cristina Rivera Garza et Sayak Valencia[Texte intégral]

Elba Sánchez RolónLos cuerpos indóciles en la obra de Cristina Rivera Garza [Texte intégral]

Un arma cargada de futuro

Alejandro Palma CastroPoesía mexicana de circunstancia contra la violencia extrema producida desde el narcotráfico [Texte intégral]

Mario Alfonso Alvarez DominguezEscritura poética, escritura mediática: entre representación y reproducción de la violencia [Texte intégral]

Entretiens

Armando Escobar GómezCuando son verdaderos los viajes: reflexiones sobre la escritura [Texte intégral] Entrevista con Cristina Rivera Garza

Études chroniques et documents

Cristian LagunasEscritura y conspiración [Texte intégral]

Comptes rendus / Partenariat Critique d'art

David NoriaOctavio Paz et le Mexique : la rencontre dans le labyrinthe [Texte intégral]

Varios

Cristian Delgado et Felipe ArocenaRima de gallos en Montevideo: del "hiphop" al "freestyle" [Texte intégral]

Federico SequeiraBienal del Mercosur 2020: diálogos rioplatenses entre arte y política [Texte intégral]