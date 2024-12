Épistolaire, n° 54 (2024) : "Colettes en toutes lettres"

Un dossier sur la correspondance de Colette, « Colette en toutes lettres », ouvre ce cinquantième numéro. Ce dossier préparé par les soins de Frédéric Maget, directeur de la Maison de Colette et auteur de nombreux ouvrages sur son œuvre, est le premier à être entièrement consacré à la correspondance de la romancière. Il s’adresse aux familiers de l’œuvre de Colette, à ceux qui ont été enchantés par la visite de sa maison à Saint-Sauveur-en-Puisaye, à ceux qui aiment les découvertes. Ce dossier nous offre en effet de nombreux inédits, et notamment un inédit de Marcel Proust ; et c’est ce qui, en dehors des analyses fines qu’il propose, ajoute encore à sa valeur.

Sommaire

DOSSIER COLETTE EN TOUTES LETTRES

Frédéric MAGET, Introduction : Colette épistolière, la part méconnue de l’œuvre

Carmen BOUSTANI, Colette, épistolière chevronnée

Constellations féminines

Nicole LAVAL-TURPIN, De la vagabonde à son amie poétesse, les “conversations” de Colette et d’Hélène Picard

Dominique BRECHEMIER, Annie de Pène et Colette, une amitié épistolaire en temps de guerre

Chantal BIGOT, Ferveurs , Lettres de Renée Vivien à Colette (1906-1909)

Guillaume D’ENFERT, Colette – Louise Hervieu, la plume et la craie. Glanes en marge d'une correspondance

Inédit : Pour comble de prodigalité, tu m’as donné ta lettre , Correspondance Colette – Louise Hervieu (1917-1953). Texte établi et annoté par Guillaume d’Enfert et Frédéric Maget

Papiers et stylos

Clément TRÉZÉGUET, Jeu(x) de cartes

Michel REMY-BIETH. Colette en toutes lettres. Entretien avec le collectionneur Michel Remy-Bieth

Florilège tiré de la collection de Michel Remy-Bieth

Inédit : Cartes postales inédites de Colette à Missy. Texte établi et annoté par Frédéric Maget

La lettre à l’œuvre

Samia BORDJI, “Lettres retrouvées de La Vagabonde”. Réflexions autour du premier manuscrit inédit de La Vagabonde

Martine CHARREYRE, “Devenir ton illusion”. Comment l’épistolaire transcende le personnage de Mitsou

Frédéric MAGET, Dans l’atelier épistolaire de Colette

PERSPECTIVES

Alessandra STAZZONE, Sauver son âme, protéger sa réputation. Les citations de la Divine Comédie dans les lettres de Lapo Mazzei à Francesco Datini

Laura ALESSANDRINI et Mellie BASSET Les correspondances de Marie de Médicis à Louis XIII et à ses ministres. Enjeux historique et rhétorique du conseil dans la construction du pouvoir

Guilaine MOYAL, Sur quelques lettres d’Aimée de Coigny, (1769-1820)

Francesca PISELLI, Lettres inédites de la comtesse d’Albany à la duchesse de Devonshire. Je n’ai besoin que d’etre libre, et independante

Justine RICHARD et Yves JACQ, Les Vivants au secours du Pauvre Lélian : autour de la publication des Dédicaces de Paul Verlaine

Geneviève DE VIVEIROS, Lettres et souvenirs d’Eugène Labiche d’Alphonse Leveaux. L’aventure d’une biographie épistolaire

Andrea D’URSO, Bédouin, Schuster, Effenberger et le surréalisme des années 1950-1980 : échanges et documents inédits des archives Micheline et Vincent Bounoure

Yves-Marie BERCÉ, Écrire aux femmes de pouvoir et d’influence, XVIe-XXe siècle

CHRONIQUES

Benoît MELANÇON, Curiosités épistolaires

État de la question de la correspondance de Colette : La mosaïque épistolaire de Colette par Chantal BIGOT et Frédéric MAGET

Entretien avec Évelyne BLOCH-DANO par Geneviève Haroche-Bouzinac

RECHERCHE

Comptes rendus par Franck CABANE, Philippe DE VITA, Brigitte DIAZ, Jean-François FEUILLETTE, Geneviève HAROCHE-BOUZINAC, Bénédicte OBITZ-LUMBROSO, Odile RICHARD, Françoise SIMONET-TENANT

