Po&sie, n° 190 (2024-4) : "Avec Claude Lefort"

« … précisément, une majorité ne peut pas tout faire, elle ne peut pas violer les principes mêmes qui sont au cœur de la démocratie et notamment les principes élémentaires que sont la reconnaissance et les garanties accordées aux minorités et les libertés fondamentales ».

Conférence inédite de Claude Lefort publiée dans le numéro 190 de la revue Po&sie

Claude Lefort aurait eu 100 ans : on ne cesse découvrir la fécondité de la pensée de celui qui fut un des plus profonds philosophes politiques en langue française du XXème siècle. La revue dont il fut proche lui rend hommage dans le numéro 190. Lefort côtoie Louis Roquin, récemment disparu, des poètes contemporains, mais aussi Guillaume de Machaut et aussi le père Andres Febrés, parti à Lima en 1765.

C’est que pour Lefort la littérature ne fut pas une illustration de la démocratie : elle en était une forme qu’il fallait scruter pour l’interroger et qu’il ne cessa d’aimer.

Sommaire

Éditorial

Avec Claude Lefort

Par Claude Mouchard

Poèmes

La Madone du métro et autres poèmes

Par Aaron Glants-Leyeles,

Traduits du yiddish et présentés par Claire Buchbinder

Lithium

Lithii sulfas anhydricus

Par Bernard Granges

Les rondeaux du Voir-Dit

Shangai-Villes

Triptyque avec prédelles

Par Michèle Métail

Louis Roquin, infatigable arpenteur des arts

Par Camille Bloomfield

Circum

Douze sonnets

Par Gaspara Stampa,

Traduits de l’italien et présentés par Frédéric Tinguely

Exils/Asiles

Entendre des voix dans la langue, entendre une voix dans les langues

L’exil d’Andres Febrés, jésuite (1734-1790)

Par Pierre-Antoine Fabre

Continuer, Deguy

La rose des langues de Paris à New York

Par Adrian Nichols,

traduit de l’anglais par Martin Rueff

Claude Lefort (1924-2010)

Claude Lefort (1979)

Lettre de Paris

Par Claude Lefort

Claude Lefort (1993 ?)

Menaces sur la démocratie

Par Claude Lefort

Les inédits de Claude Lefort. Jalons d’une œuvre de pensée

Par Gilles Bataillon

Heureuse division

Par Patrick Hochart

Corps, démocratie et « colonne absente »

Par Laurent Jenny