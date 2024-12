Revue d'études culturelles, n° 11 : "Peuple !"

Le peuple n’est à l’évidence pas une donnée. Renvoie-t-il à une entité ethnique, politique ? Se construit-il comme nation, auquel cas le populaire s’articulerait à des exigences politiques et aux rêves de littératures nationales ? Correspond-il à une classe sociale, ce qui suppose de donner la parole aux prolétaires ou aux subalternes ? Se limite-t-il à une communauté dont il porterait le discours ? Il est capital de rester attentif aux figures du peuple ainsi construites, qu’il s’agisse de tenir un discours sur le peuple, de le figurer visuellement ou de le construire comme public implicite.

Les définitions des termes « peuple » et « populaire » engagent également une réflexion épistémologique, tant ils dépendent de définitions disciplinaires (sciences politiques, philosophie, histoire des mentalités, histoire culturelle, analyse des médias et sciences de la communication) qui varient fortement au fil des siècles et au sein de ces mêmes disciplines. Ce numéro tâche d’en rendre compte en se présentant comme résolument interdisciplinaire, fruit d’une coopération entre les études culturelles, l’histoire, l’anthropologie, les études visuelles et les arts du spectacle.

Sommaire

- Avant-propos (Vanessa Besand et Virginie Brinker)

- Première partie : Représenter artistiquement « le peuple » : la gageure des référents

- "Peuple : l'impossible définition d'un concept" (Antoine Hoffmann)

- "Populaire, une ritournelle de l'historien chiffonnier ?" (Vincent Chambarlhac)

- "Rap en français : dire « peuple » rend-il « populaire » ?" (Virginie Brinker)

- Deuxième partie : Vers l’unité ? Représentations artistiques du peuple comme totalité

- "« Les masses populaires ne furent pas si ignorantes et désemparées… » : le peuple ouvrier d'Émile Pouget et Émile Pataud "(Maxime Boidy)

- "De quelques malentendus sur la généalogie du théâtre public" (Marion Denizot)

- Troisième partie : Une littérature prolétarienne ?

- "Des peuples de Clavel et Guilloux" (Noël Barbe)

- "Le Peuple (littéraire) des communistes" (Erwan Caulet)

- Quatrième partie : Porosités entre cultures savantes et populaires

- "Du recueil à l'opéra : transferts et mutations de la ballade" (Gaëlle Loisel)

- "La Marionnette est-elle un « théâtre du peuple » ? Quelques réflexions à partir d'un corpus du début du XXe siècle" (Hélène Beauchamp)