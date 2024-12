Voix plurielles, vol. 21, n° 2

Ce numéro de Voix plurielles présente deux dossiers : le premier, sur les récits de chasse, suit la tenue en 2022 d’un atelier lors du colloque de l’Association des littératures canadienne et québécoise (ALCQ) ; le second, sur les écrits de voyageuses européennes en Asie, est en lien avec un atelier du colloque de l’Association des professeur.es de français des universités et collèges canadiens (APFUCC) qui se tiendra en en 2025. L'artiste polonais Tomasz Vollmann thématise le stockage de données et la mémoire dans Rouleau de textes / Textrolle.

—

Editorial

Dossier : Entre proie et prédateur : le récit de chasse dans la littérature québécoise

(Dir. Julien Defraeye et Scott M. Powers)

Julien Defraeye et Scott M. Powers / Entre proie et prédateur : un récit de chasse dans la littérature québécoise ? / 2-19

Christian Guay-Poliquin / Raconter la chasse. Territoire et communauté dans La foi du braconnier (2009) de Marc Séguin et La bête lumineuse (1982) de Pierre Perrault / 20-35

Nicolas Hebbinckuys/ Le discours de la chasse à l’épreuve du genre viatique (XVIe-XVIIe siècles) / 36-55

Julien Defraeye: / « Autant gibier que chasseur ». Métamorphose(s) et éthique dans Un dieu chasseur (1976) de Jean-Yves Soucy / 56-68



Scott M. Powers / Repenser l’éthique de la chasse à l’aune des pratiques autochtones dans deux récits de Julien Gravelle / 69-86

Steven Urquhart / Sauvagines (2019) de Gabrielle Filteau-Chiba : déconstruire la chasse et refaire le monde / 87-104

Kaliane Ung / Animalité et entre-soi dans La héronnière et L’habitude des bêtes de Lise Tremblay / 105-120

Julien Defraeye et Mireille Gagné / « Il y a une très grande douceur dans la chasse ». Entretien avec Mireille Gagné sur Le lièvre d’Amérique (2020) / 121-143

—

Dossier : Femmes voyageuses en Orient de la fin du dix-neuvième au début du vingtième siècles

(Dir. Soundouss El Kettani et François-Emmanuël Boucher)

François-Emmanuël Boucher et Soundouss El Kettani / Femmes voyageuses en Orient de la fin du dix-neuvième au début du vingtième siècles / 144-146

François-Emmanuël Boucher / Les souvenirs de voyage de Jeanne Bellonie Bourdaret : l’écriture féminine et l’exploration de l’Orient à la fin du dix-neuvième siècle / 147-168

Qingya Meng / Le regard impérialiste de la voyageuse : Catherine de Bourboulon au dix-neuvième siècle / 169-182

Sarah Carretero Sudres / Du bazar au palais du raja : bijoux et costumes d’Orient chez Harriet Murray-Aynsley et Marie de Ujfalvy-Bourdon / 183-204

Juan Manuel Sanchez Diosdado / De l’espace intime du harem à la pratique de l’esclavage : mythes et réalités dans les récits des voyageuses françaises / 205-223

Margot Irvine / Voyageuses et féminisme(s) : les Notes d’une voyageuse en Turquie (1910) de Marcelle Tinayre / 224-240

Soundouss El Kettani / Le « véritable Orient » de Cristina Belgiojoso, si loin et pourtant si proche / 241-259

Lisa El Ghaoui / Entre fictions autobiographiques et réelles biographies : la mémoire de Tanger selon Elisa Chimenti (1883-1969), une voyageuse atypique / 260-281

Rachel Bouvet et Chloé Charbonneau / Vivre et écrire à la frontière : Isabelle Eberhardt, entre Orient et Occident, entre masculin et féminin / 282-299

—

Création

Tomasz Vollmann / Rouleau de textes – Textrolle / 300-301

—

Comptes rendus

Lia Marcel / Guyaume Boulianne. Nâ / 302

Pauline Brise / Dyane Léger. Mayday / 303

Lia Marcel / Annette Boudreau. Parler comme du monde / 304

—

