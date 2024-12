Études de lettres, n° 325 : "Le nocturne. La nuit éclairée par la musicologie et l'histoire de l'art" (dir. Constance Frei)

Ce volume, pluridisciplinaire, s’intéresse au nocturne en proposant deux axes de réflexion: le premier analyse la nuit comme foyer de l’imagination et de la fantaisie, l’autre s’oriente sur sa «fabrique» en examinant les outils, le langage et les systèmes déployés pour représenter cet univers.

L’ouvrage réunit des travaux explorant la polysémie du nocturne dans le répertoire musical savant occidental illustrée par les scènes de sommeil dans l’opéra baroque, le portrait structurel et formel du nocturne pianistique romantique, les déclinaisons de la nuit chez Puccini ou encore chez Messiaen et les métamorphoses des pratiques sociales avec l’arrivée de la «nuit artificielle» dans les salles de concert. Une étude sur les procédés employés par les graveurs anglais pour représenter l’obscurité vient enrichir la thématique.

L’ensemble se conclut par une édition moderne de l’Essai sur les transparents publié à Londres en 1807 par Edward Orme, et réédité ici pour la première fois après plus de 200 ans de silence.

Sommaire

Constance Frei Noire ou blanche, la nuit dans tous ses éclats [Texte intégral]

Brenno Boccadoro Sommeil et humeur noire en musique au XVIIe siècle [Texte intégral]

Constance Frei Le nocturne pianistique sous l’œil des théoriciens: contrainte et liberté de la forme [Texte intégral]

Federico Terzi «Questa notte nessun dorma in Pekino!…»: la declinazione poetica, musicale e scenica del notturno nella Turandot di Giacomo Puccini [Texte intégral]

Jacques Tchamkerten Olivier Messiaen, de nuits et d’étoiles [Texte intégral]

Céline Eliseev Extinction des feux! La question de l’éclairage de la salle de concert [Texte intégral]

Camilla Murgia La nuit comme effet spécial: ombre et obscurité dans la gravure anglaise de la période post-révolutionnaire [Texte intégral]

Constance Frei et Camilla Murgia Edward Orme, Essai sur les transparents. Édition moderne de la version française du An Essay on Transparent Prints, and on Transparencies in General (1807) [Texte intégral]