PhiN. Philologie im Netz, n° 98

Aufsätze



Julia Brühne:

Von Hitchcock zu Antonioni: Sprache, Hybridität und ästhetische Revolution in North by Northwest, L'avventura und Zabriskie Point [1–47]

Hannes Hoppe:

"From Despair Thus High Uplifted Beyond Hope" – Submission and Liberation in Abdulrazak Gurnah's Paradise and Desertion [48–64]

Monika Leipelt-Tsai:

Pflaumenmetaphorik, Multilingualität, und die Verortung von Heimat in Stephan Thomes Roman Pflaumenregen [65–87]

Christian Niedling:

Mit gespaltenen Zungen – Eine vergleichende Untersuchung der Facebook-Auftritte der rechtspopulistischen Parteivorsitzenden Riikka Purra und Alice Weidel vor dem Hintergrund des Femonationalismus-Konzepts [88–112]

Forum



Gerhard Poppenberg:

Dichtung zwischen Politik und Theologie. Überlegungen beim Lesen von Nikolas van Essenberg: Romantik im Spannungsfeld von Konfessionalisierung und Nationalisierung. Das Spätwerk Joseph von Eichendorffs (1837–1857). Göttingen: Wallstein 2022. [113–120]

Rezensionen



Mattias Engling:

Marten Weise (2024): Denkfigur als Dialog. Studien in Literatur, Theater und Theorie. Bielefeld: transcript. [121–123]

Sidia Fiorato:

Petr Chalupský and Tereza Topolovská (2024): Of Spaces and Ideas: The Novels of Jim Crace and Simon Mawer. Prague: Karolinum. [124–129]

Lore Knapp:

Olga Katharina Schwarz (2022): Rationalistische Sinnlichkeit. Zur philosophischen Grundlegung der Kunsttheorie 1700 bis 1760. Berlin: De Gruyter. [130–132]

Kira Molina:

Simon Meier-Vieracker, Lars Bülow, Konstanze Marx, Robert Mroczynski (Hg.) (2023): Digitale Pragmatik. Berlin, Heidelberg: J.B. Metzler. [133–138]

Kathrin Schmitt:

Nicolas Licata, Yanna Hadatty Mora, Kristine Vanden Berghe (Hg.) (2023): Tradición y transgresión. Ensayos críticos sobre la obra de Guadalupe Nettel. Série Littératures 12. Liège: Presses Universitaires de Liège. [139–143]



