Les artistes et leurs objets : une approche sensible et mémorielle (Paris, musée Bourdelle)

Appel à communications / Journée d’étude

Les artistes et leurs objets : une approche sensible et mémorielle

Lundi 22 avril 2024

Musée Bourdelle (Paris), salle Gaston Toussaint



Co-organisation : musée Bourdelle (Paris), Paris Musées, musée Delacroix (Paris)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

De nombreux musées de beaux-arts conservent des objets d’artistes, parfois exposés, souvent conservés en réserve. Prisés par le public, les objets d’artistes ouvrent la voie à une approche sensible et subjective qui abolit les frontières temporelles : ils rapprochent l’artiste d’autrefois du public d’aujourd’hui. Malgré leur caractère parfois modeste, ils fascinent, interrogent, émeuvent parfois…

Si l’on identifie bien les objets liés au processus créatif (palettes, outils…), d’autres objets sont moins étudiés et souvent moins connus : ils témoignent de la vie de l’artiste et de ses centres d’intérêt (vêtements, objets personnels), parfois conservés précieusement par l’artiste lui-même ou ses ayant-droits (objets familiaux, souvenirs divers).

Cette journée d’étude s’inscrit dans la continuité d’une première session organisée par le musée Delacroix en septembre 2022, intitulée « Fétichisme ? Objets d’artiste dans les musées ». En lien avec l’accrochage thématique « Bourdelle. La mémoire des objets » (3 avril-18 août 2024, musée Bourdelle) et l’exposition « Ingres et Delacroix. Objets d’artistes » (20 mars-10 juin 2024, musée Delacroix), cette nouvelle journée d’étude se propose de poursuivre la réflexion autour du riche champ des objets d’artistes.

Après une première session largement consacrée aux cas d’études monographiques, cette session se propose d’explorer les axes suivants :

Le rapport des artistes à leurs objets

Le statut de relique acquis par certains objets

Les objets au musée : connaissance et reconnaissance, réception par le public, médiation

L’objet d’artiste dans une perspective sociologique ou pluridisciplinaire

L’objet d’artiste dans la littérature

Le comité scientifique favorisera les projets de communication abordant ces thématiques et élargissant le propos à plusieurs artistes. Les communications, d’une durée de 20 minutes environ, seront de préférence en français ou, à défaut, en anglais (aucune dispositif de traduction n’est prévu) et pourront être filmées puis diffusées sur accord de l’intervenant.

Modalités de contribution :

CV et bref synopsis (2000 signes) à envoyer à l’adresse suivante : margaux.wymbs@paris.fr

Date limite de candidature : 20 septembre 2023

Comité scientifique et organisation :