U. Dionne & M.Fournier (dir.), Les Lumières de la jeunesse. Les réécritures pour le jeune public au XVIIIe et au début du XIXe siècle

Les Lumières de la jeunesse: Les réécritures pour le jeune public au XVIIIe et au début du XIXe siècle

Edited by Ugo Dionne & Michel Fournier

Cet ouvrage s’intéresse aux réécritures pour le jeune public en France, au XVIIIe et au début du XIXe siècle. En abordant les multiples facettes de ce genre, les contributions permettent de mieux comprendre l’émergence de la littérature pour la jeunesse, tout en jetant un regard original sur la culture écrite des Lumières.

Contribue à une meilleure compréhension de la réception de divers auteurs du XVIIIe siècle (Defoe, Fielding, Buffon…), ou d’auteurs qui occupent une place importante dans la culture lettrée des Lumières (Cicéron, Plutarque, Cervantès…).

Projette un éclairage neuf et original sur l’émergence de la littérature pour le jeune public, au XVIIIe et au début du XIXesiècle.

This volume focuses on the rewritings of existing texts for young audiences in France in the eighteenth- and early nineteenth-centuries. By addressing the many facets of this literary genre, the contributions at once take an original look at the writing culture of the Enlightenment and provide a better understanding of the emergence of children’s literature in France at this time.

Provides a better understanding of several aspects of the writing culture of the Enlightenment, particularly in terms of education, popularization, and its relationship to the past.

Contributes to a better understanding of the reception of various authors of the eighteenth-century (Defoe, Fielding, Buffon…), as well as authors who occupy an important place in the writing culture of the Enlightenment (Cicero, Plutarch, Cervantes…).

Table of Contents:

MICHEL FOURNIER et UGO DIONNE, Introduction. Les adaptations et les réécritures ‘à l’usage de la jeunesse’ au siècle des Lumières : du dispositif ‘scolaire’ au genre littéraire

I. Adapter la morale

MARC ANDRÉ BERNIER, Humanisme jésuite et pédagogie des Lumières. Les *Pensées de Cicéron *à l’usage de la jeunesse de l’abbé d’Olivet

GENEVIÈVE BOUCHER, Les réécritures de Plutarque à l’intention de la jeunesse sous le Consulat et l’Empire

MICHEL FOURNIER, Les adaptations et imitations de La Bruyère pour le jeune public

MARIE-EMMANUELLE PLAGNOL-DIÉVAL, L’Emile de Rousseau par Mme de Genlis: édition ou réécriture? Notes bruyantes et émondage silencieux

II. Réécrire le roman

JEAN-PAUL SERMAIN, Le conte de fées et le projet pédagogique. Leprince de Beaumont face à Perrault et à Villeneuve

ISABELLE NIÈRES-CHEVREL, De l’adaptation à la réécriture; faire naître la robinsonnade (1766-1818)

YEN-MAI TRAN-GERVAT, *Don Quichotte *pour la jeunesse en France au dix-huitième siècle et au début du dix-neuvième siècle

FRÉDÉRIC OGÉE, ‘Quiconque l’a connu n’en a jamais dit que du bien’: remarques sur Le Tom Jones des enfans (1812)

III. Vulgariser la science

JOËL CASTONGUAY-BÉLANGER, Newton raconté aux enfants

SÉBASTIEN CÔTÉ, Usages de la Nouvelle-France dans Le Raynal de la jeunesse

SWANN PARADIS, Changer en hochet le sceptre du génie: Le Buffon de la jeunesse et ses avatars

Résumés

Bibliographie

Ugo Dionne is an associate professor in the Department of French Language and Literature at the Univesrity of Montreal. His work and teaching focus on French literature of the Ancien Régime, as well as on the history and poetics of the novel.

Michel Fournier is an associate professor in the French Department at the University of Ottawa. His research focuses on the French literature of the Ancien Régime and questions of reception.

The Oxford University Studies in the Enlightenment series, previously known as SVEC (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century), has published over 500 peer-reviewed scholarly volumes since 1955 as part of the Voltaire Foundation at the University of Oxford. International in focus, Oxford University Studies in the Enlightenment volumes cover wide-ranging aspects of the eighteenth century and the Enlightenment, from gender studies to political theory, and from economics to visual arts and music, and are published in English or French.