Isabella von Treskow (éd.), 8 mai 1945. Le tournant historique et la littérature. Algérie, Tunisie, Maroc, France, Allemagne

Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire sur la dictature nazie. La perception de cette date et son ancrage dans la mémoire collective diffèrent toutefois considérablement selon les pays et les populations affectés par le conflit. La vision européenne ignore souvent à quel point la fin de la guerre est étroitement liée à l'émancipation de la domination coloniale et assimilée dans la mémoire collective de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Le 8 mai 1945 représente ainsi un événement annonciateur du combat victorieux pour la souveraineté nationale.

L'ouvrage propose des textes littéraires choisis sur la phase précédant le 8 mai 1945, sur la date symbolique elle-même, et sur l'époque ultérieure, qui évoquent les réactions de l'individu confronté aux événements politiques et les conséquences que ceux-ci entraînèrent. Grâce à ces écrits, des impressions et des expériences difficiles deviennent compréhensibles, des pensées et des sentiments complexes peuvent s'exprimer. Sont formulées aussi des remises en question et des revendications. À travers eux se révèle surtout le pouvoir de la littérature à confronter les souvenirs collectifs et individuels les uns aux autres et à ébranler les concpetions figées.

En considérant leur spécifitité, les textes (fiction, poésie, autobiographie, bande dessinée, manifeste) sont examinés suivant deux ou trois perspectives au moins, par différent.es auteur.es de différents horizons. L'introduction retrace les relations politiques et littéraires par rapport aux années 1930 et 1940 et les manières de commémorer la date après 1945.

Textes et images de : Albert Memmi, Kateb Yacine, Mouloud Mammeri, Assia Djebar, Rachid Boudjedra, Fatima Mernissi, Robert Desnos, Vercors, Alain Bujak et Piero Macola, Wolfgang Borchert, Inge Müller.