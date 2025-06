Georges Didi-Huberman, Enzo Traverso, Guillaume Blanc Marianne, Images de la politique, politique des images. Un débat.

« Tout est parti d’une image, d’une seule image » dans cette polémique entre Georges Didi-Huberman et Enzo Traverso. Le brouillard règne en maître sur la photographie prise par Gilles Caron, en 1969, dans les rues enflammées de Londonderry, au début de la guerre civile nord- irlandaise. Des hommes en uniforme, à l’arrière-plan, font face à deux jeunes gens, les bras en l’air, tendus par l’effort. Quel geste donne à voir le photographe ? Allégeance ou désobéissance ?

La discussion déborde vite la photographie en question. À mesure que les auteurs glissent vers le terrain politique et ses révoltes, plus ou moins spectaculaires, plus ou moins solitaires, le désaccord s’approfondit et le silence finit par s’installer. Jusqu’à ce qu’une troisième voix, celle de Guillaume Blanc-Marianne, vienne documenter précisé-ment la situation de l’image initiale, histoire de redistribuer les termes mêmes du débat de fond.



Georges Didi-Huberman, historien de l’art et philosophe, enseigne à l’École des hautes études en sciences sociales. Il est l’auteur de plus de soixante livres et a été commissaire d’exposition dans des musées de renommée internationale.



Enzo Traverso, historien, enseigne à l’université Cornell (États-Unis). Spécialiste de l’histoire politique et intellectuelle du XXe siècle, ainsi que de la violence à l’époque contemporaine, ses livres ont été traduits en vingt langues.



Guillaume Blanc-Marianne, docteur en histoire de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est chercheur indépendant, critique et curateur. Ses recherches portent sur l’histoire et la théorie de l’art et des images à l’époque contemporaine.