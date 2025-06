Collectif

Le XIXe siècle en ses langages. Mélanges en l’honneur de Jacques-Philippe Saint-Gérand

Sous la direction d'Éric Bordas

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 663, 2025

Jacques-Philippe Saint-Gérand mit son oreille au service de l’écoute des sciences, des voix et des sonorités d’un siècle traversé par l’apprentissage politique des polyphonies les plus diverses. Un ensemble de collègues ont voulu lui dire leur reconnaissance et leur amitié.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406179030 - au prix de 98 euros