Victoire Feuillebois et Pascal Maillard (dir.), Exister, écrire, résister

Originaires d’Haïti, d’Iran, d’Ukraine, de Turquie, d’Argentine, d’Afrique ou de France, neuf poètes et écrivains unissent leurs plumes pour rappeler combien la littérature est une arme de résistance contre l’obscurantisme et l’oppression.

Comment la littérature peut-elle devenir un acte de résistance ? Comment exister et écrire quand des pouvoirs censurent et emprisonnent ? Que deviennent le droit de lire et de dire par temps de guerre et dans des régimes autoritaires ?

C’est à ces questions qu’ont répondu les membres de l’Académie des écrivain·es sur les droits humains, organisée par l’Université de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Neuf écrivain·es du monde entier se sont uni·es pour rappeler la puissance de résistance de la littérature contre les désordres du monde, mais aussi pour faire état des menaces qui pèsent sur le livre et sur les auteur.es. Dans des formes littéraires variées comme le poème, l’essai réflexif ou le témoignage, ils lancent un cri d’alarme et appellent à agir.

Sommaire :

Claude Ber

Diptyque pour une réflexion sur « littérature et droits humains »

1. L’ouvert

2. Célébration de l’espèce

Roja Chamankar

La table des négociations

Possible

Statistiques

Entretien avec Roja Chamankar

Jean D’Amérique

Avale ça et ferme ta gueule

Minute de silence

Cathédrale des cochons

Hawad

La furigraphie pour dépasser le crépuscule

Extrait de Sueur d’acier

Alberto Manguel

Tenir sa langue

Entretien avec Alberto Manguel

Carole Carcillo Mesrobian

28 jours à Yahidne

Serge Pey

Dernier bombardement

Grève de la poésie pour les droits humains

Pinar Selek

La prison et l’exil : 15 ans après…

Luba Yakymtchouk

Langue maternelle

Ce que les soldats russes qui occupent l’Ukraine écrivent sur les murs