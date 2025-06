Anna Frabetti, Laura Toppan (dir.), Raccontare la Resistenza oggi. Prospettive critiche tra il XX e XXI secolo

Quatre-vingts ans après le 25 avril 1945, pourquoi et comment la Résistance continue-t-elle d'être racontée ? Au début d'un millénaire où cet héritage problématique du XXe siècle pourrait être considéré comme épuisé ou englouti par une crise générale de l'antifascisme, pourquoi cette partie de l'histoire italienne continue-t-elle à faire l'objet de représentations multiples à travers des moyens stylistiques variés ? Plus cet « univers multicolore d'histoires » - selon la définition de Calvino - devient un souvenir flou, désormais dépourvu de la force testimoniale de ses protagonistes, plus son récit semble revenir, nous ramener au centre d'une phase de l'histoire destinée à marquer durablement ses héritiers.

Le récit de la Résistance prend aujourd'hui des formes historiographiques, littéraires, théâtrales, cinématographiques, musicales, qui ont en commun les mêmes valeurs vivantes pour lesquelles des générations, aujourd'hui presque disparues, se sont battues, en vue de s'ouvrir à l'avenir.

Le présent volume s'inscrit dans le cadre du projet scientifique « Raccontare la Resistenza » (Raconter la Résistance), soutenu par les départements d’Études italiennes des Universités de Nancy et de Strasbourg, et constitue la suite idéale des recherches publiées dans l'ouvrage précédent Raccontare la Resistenza. Studi interdisciplinari (Franco Cesati, 2023).

Ottant’anni dopo il 25 aprile 1945, perché e come si continua a raccontare la Resistenza? All’inizio di un millennio in cui questa eredità problematica del Novecento potrebbe considerarsi esaurita o inghiottita da una generale crisi dell’antifascismo, perché questa parte della storia italiana continua ad essere oggetto di molteplici rappresentazioni attraverso svariati mezzi stilistici?

Più quel «multicolore universo di storie» – secondo la definizione di Calvino – diventa un ricordo sfocato e oramai privo della forza testimoniale dei suoi protagonisti, più il suo racconto sembra ritornare, per ricondurci al centro di una fase della storia destinata a segnare in modo permanente i suoi eredi.

Il racconto della Resistenza prende oggi forme storiografiche, letterarie, teatrali, cinematografiche e musicali, che hanno in comune gli stessi valori vivi per cui generazioni ormai quasi estinte hanno combattuto, in un’ottica di apertura al futuro.

Il presente volume si iscrive nel progetto scientifico «Raccontare la Resistenza», sostenuto dai dipartimenti di Italianistica delle Università di Nancy e di Strasburgo, ed è il seguito ideale delle ricerche pubblicate nel precedente Raccontare la Resistenza. Studi interdisciplinari (Cesati 2023).