David Labreure et Annie Petit (dir.), Littérature et positivismes

Littérature et positivismes

Dirigé par Annie Petit et David Labreure

Presses universitaires de Strasbourg, coll. Formes des savoirs

Date de parution : 19/06/2025

Nombre de pages : 270 pages

EAN : 9791034402564

Présentation :



L’ambition esthétique du positivisme d’Auguste Comte a été peu étudiée. Pourtant, les débats sur la littérature et les arts ont été nombreux pendant le siècle durant lequel a duré ce mouvement et des échos « positivistes » s’entendent dans bien des textes où se dit le souci de rompre avec le romantisme et dans des positions théoriques sur la littérature. Cet ouvrage présente d’abord les conceptions littéraires des positivistes eux-mêmes. Puis sont étudiés la réception du positivisme dans le monde littéraire. Enfin Mona Ozouf et Michelle Perrot dialoguent sur deux grandes romancières, George Eliot et George Sand.

L’ouvrage est en précommande sur le site des Presses de Strasbourg:

https://pus.unistra.fr/ouvrage/litterature-et-positivismes/

Table des matières

Présentation

David Labreure et Annie Petit

————

PREMIÈRE PARTIE

Les conceptions littéraires positivistes

« La littérature dans les bibliothèques d’Auguste Comte »

David Labreure p.19

« Auguste Comte et Dante : fascination, adoration, identification »

Manuel Gueux p 41

« Les philosophes du XVIIIe siècle comme « littérateurs » selon Auguste Comte »

Stéphanie Couderc-Morandeau p. 59

« L’approche rhétorique de l’art dans le Discours sur l’ensemble

du positivisme : la poésie selon Auguste Comte »

Laurent Clauzade p.79

« Auguste Comte : une théorie littéraire ? »

Alexandra Delattre p. 99

« Les travaux littéraires d’Émile Littré :l’indiscipline d’un disciple positiviste

Annie Petit p. 113

DEUXIÈME PARTIE

Réactions et réception des positivismes par les écrivains

« La lutte contre les « mauvais livres » au XIXe siècle, ou comment

les catholiques ont contribué à construire le positivisme (1860-1880) »

Nathalie Richard p.149

« « Un cri superbe, impie et désespéré »: Louise Ackermann, poète positiviste ? »

Yohann Ringuedé p.173

« « L’art révolutionnaire » chez Pierre Leroux »

Armelle Le Bras Chopard. p.191

« Zola au travail pour édifier la cité du futur »

Dominique Iogna-Prat p. 207

TROISIÈME PARTIE

Entretien

« Dialogue sur les deux George »

Mona Ozouf et Michelle Perrot p. 221

Conclusion

David Labreure et Annie Petit p. 247

————————

Bibliographie p. 251

Index des noms cités p. 265