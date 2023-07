Jean-Léon Gérôme (1824-1904) et un autre XIXe siècle, nouvelles approches (Vesoul)

Jean-Léon Gérôme (1824-1904) et un autre XIXe siècle, nouvelles approches

Colloque international et pluridisciplinaire

organisé par la Ville de Vesoul

et l’Agglomération de Vesoul

dans le cadre du bicentenairede la naissance de Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

Théâtre Edwige-Feuillère

place Pierre-Rénet 70000 Vesoul

Mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2024

« Pour éviter que, dans l'avenir, sept villes ne se disputent l'honneur de m'avoir donné le jour, je déclare que je suis né à Vesoul […] Aucun prodige n'eut lieu (et c'est bien étonnant) le jour de ma naissance ; la foudre n'éclata même pas dans un ciel serein. Le siècle avait alors vingt-quatre ans. » (Jean-Léon Gérôme, Notes autobiographiques, 1876)

Dans le cadre des manifestations du bicentenaire de la naissance de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), la Ville de Vesoul et l’Agglomération de Vesoul organisent un colloque international et pluridisciplinaire. Cet événement aura lieu les mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2024, à Vesoul, ville natale de l’artiste, au Théâtre Edwige-Feuillère.

Fils d'une honorable famille dont le père est orfèvre-bijoutier, Gérôme a grandi dans le vieux centre et a effectué sa scolarité au collège de Vesoul, futur lycée impérial, où il obtient un baccalauréat ès lettres à 16 ans. Souhaitant se tourner vers une profession artistique, c’est à l’automne 1840 qu’il part pour Paris et entre dans l’atelier du peintre réputé Paul Delaroche.

Ses liens avec les Vésuliens, son atelier à Coulevon et ses nombreux dons, aussi bien à l’école municipale de dessin qu’au musée municipal, témoignent d’un attachement sincère pour sa région natale et d’un réel soutien pour la diffusion de l’art. Sa trajectoire de peintre, sculpteur et professeur – un modèle d’inspiration et de réussite au XIXe siècle – a provoqué un véritable engouement de la ville de Vesoul pour la création artistique haut-saônoise.

La réception de ses œuvres, teintée de succès, de polémiques puis d’indifférence, indique une carrière en relief mais dont plusieurs aspects demeurent complexes. La réévaluation du travail de l’artiste dans les années 1970 jusqu’à la rétrospective au musée d’Orsay en 2010 se poursuit encore aujourd’hui. Qui était réellement Gérôme ? Académiste pompier, peintre archéologue, censeur de l’impressionnisme, défenseur de la Vérité, artiste cinéaste…toutes ces appellations apparues au fil du temps brouillent les pistes et rendent ténues l’interprétation de l’œuvre et la compréhension de l’homme.

Deux siècles après la naissance du peintre et sculpteur, le colloque ambitionne, à la faveur de toutes les études déjà menées en France comme aux États-Unis, d’en susciter de nouvelles par la discussion des idées reçues et des points à éclairer. Ce colloque sera l’occasion d’une part d’interroger la carrière fructueuse de Gérôme, notamment la manière dont elle s’est inscrite dans les mémoires. Le cas de Gérôme permettra d’autre part d’étendre l’objet des échanges vers la question plus vaste du monde artistique au XIXe siècle, prouvant ainsi l’ancrage de l’artiste vésulien dans la société de son temps.

Cet événement se veut ainsi pluridisciplinaire et envisage d’associer historiennes et historiens de l’art, conservateurs et conservatrices de musées, mais aussi des anthropologues, philosophes ou sociologues afin de contribuer à une redécouverte de l’artiste et de son époque.

Différentes pistes de réflexion pourront être explorées durant ces journées, parmi lesquelles :

1) Devenir artiste au temps de Gérôme

→ le champ artistique au XIXe siècle (formation, structure, concours, expositions)

2) Nouvelles approches sur l’art de Gérôme

3) Appréciation et diffusion de l’œuvre de Gérôme et de ses contemporains

→ l’héritage pédagogique et artistique

→ le marché de l’art

→ la critique et les caricaturistes

4) Un autre XIXe siècle

→ questions historiographiques : la position de l’art officiel comme obstacle à la modernité

→ descendances et mutations de l'art académique

Sont attendues des propositions de communication qui se rapprocheront de l’un ou l’autre de ces axes.

—

Les propositions de communication (1500 signes), en français ou en anglais, accompagnées d’un titre et d’une brève biographie sont à envoyer avant le vendredi 15 décembre 2023 à l’adresse suivante : colloquegerome2024@vesoul.fr

Les communications se feront en français ou en anglais. La durée des communications est fixée à 30 minutes.

Les réponses seront communiquées début février 2024.

Ce colloque scientifique donnera lieu à une publication.

Le colloque se déroulera les mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2024, au Théâtre Edwige Feuillère (Place Pierre Renet, 70000 Vesoul).

—

Comité scientifique du colloque

Le comité scientifique est placé sous la présidence d’Edouard PAPET, Conservateur général au Musée d'Orsay, département des sculptures, et se compose des membres suivants :

· Hélène JAGOT, Directrice des Musées-Château de Tours

· Neil MCWILLAM, Walter H. Annenberg Professor of Art and Art History à la Duke Université, Durham

· Edouard PAPET, Conservateur général au Musée d'Orsay, département des sculptures

· Christine PELTRE, Professeure émérite en histoire de l'art contemporain à l’Université de Strasbourg

· Pierre SÉRIÉ, Maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand

· Richard THOMSON, Professeur émérite en histoire de l’art à l’Université d’Edinburgh