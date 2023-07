Arbre et Forêt dans les arts et les médias. Quand l’un et le multiple s’emparent de notre rapport au monde (Revue Démiurges)

Arbre et Forêt dans les arts et les médias

Quand l’un et le multiple s’emparent de notre rapport au monde

L’arbre a alimenté toute une littérature, faisant de lui un motif des plus prolifiques en termes de suggestion narrative, tant sur le plan formel que symbolique. Qu’il soit lieu de jeu et de plaisir, lien avec le passé ou objet de contemplation, l’arbre n’a cessé de participer aux croyances et au quotidien des civilisations. Avec la forêt se développeront les notions de danger, d’inconnu, voire de parcours initiatique.

En philosophie, le Un est intimement lié à la connaissance et s’oppose au multiple, véritable défi pour la pensée. Appliqué à la thématique de l’arbre et de la forêt, c’est tout notre rapport à la nature, au monde et à nous-même qui est mis en branle.

La revue Démiurges consacre son deuxième numéro au thème de l’arbre et de la forêt dans le processus de création d’univers plastiques et graphiques. Si les enjeux narratifs dans les arts restent un axe fondamental, les questions autour du motif et de la plasticité seront également abordées.

L’appel s’adresse à l’ensemble de la pratique artistique et médiatique (peinture, sculpture, dessin, illustration, BD, jeu vidéo, cinéma, etc.), toutes périodes confondues.

Axes de réflexion :

Nous proposons quelques pistes de réflexion non exhaustives. Les propositions qui ne relèvent pas de ces axes seront aussi examinées.

. Se confronter à l’arbre et/ou la forêt

. Pénétrer la forêt

. L’arbre et la forêt, alter ego de l’individu et de la foule ?

. L’arbre et la forêt, une question de motif

. Les enjeux de représenter l’arbre et la forêt dans la création contemporaine

Les communications, si elles peuvent avantageusement s’appuyer sur un corpus textuel, devront privilégier l’approche visuelle et la question des représentations.

La revue est particulièrement intéressée par des articles basés sur des recherches récentes ou en cours.

Calendrier :

Proposition d’article (environ 500 mots) + courte biobibliographie : avant le 1er novembre 2023

À envoyer à Cyril Devès, responsable du CRHI : cdeves@profs.cohl.fr

La remise des textes définitifs (35 000 signes, espaces et biobibliographie compris) est fixée au 30 mars 2024 pour une publication en septembre-octobre 2024.

Comité de lecture :

. Magali BRIAT-PHILIPPE, Conservatrice en chef, responsable des patrimoines, musée de Brou, Bourg-en-Bresse.

. Philippe CHOULET, professeur émérite agrégé de philosophie

. Delphine Gleizes, professeur des universités, Membre de l’UMR 5316 Litt&Arts, Université Grenoble-Alpes.

. Jean-Michel NICOLLET, artiste-peintre, illustrateur.

. Jean-Christophe STUCCILLI, Historien de l’art, Attaché de conservation du patrimoine, Chargé des partenariats avec l'enseignement supérieur, Musée des Beaux-Arts de Lyon.