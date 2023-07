Langage et mémoire (VocUM 2023, Montréal)

VocUM 2023: LANGAGE ET MÉMOIRE

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à soumettre une proposition pour la dixième édition du colloque VocUM, qui se déroulera du 8 au 10 novembre 2023.

QU’EST-CE QUE [Voc]UM ?

VocUM, né d’une initiative d’étudiant.e.s de l’Université de Montréal, est l’unique colloque interdisciplinaire et international sur le langage à Montréal. Sa mission est de réunir les jeunes chercheur.euse.s en leur offrant une plateforme permettant de diffuser les résultats de leurs recherches. Il leur est ainsi possible d’une part de développer leurs aptitudes à la communication orale en participant au colloque étudiant annuel, et d’autre part de parfaire leurs capacités de rédaction en publiant des articles dans la revue Scriptum. Pour ce faire, le langage a été ciblé comme point de convergence pour faciliter le dialogue entre des disciplines autrement isolées les unes des autres.

Le colloque, fondé en 2014, en est désormais à sa dixième édition. Pour célébrer cette étape importante, le comité organisateur a décidé de planifier une programmation étalée sur trois journées. En plus des conférences présentées par de jeunes chercheur.euse.s et deux plénières, le programme comprendra des ateliers de formation et une séance d’affiches.

THÈME DU COLLOQUE

Définie comme « faculté de conserver et de rappeler des choses passées et ce qui s’y trouve associé » (Le Robert), la mémoire est un objet d’étude autant pour les humanités que pour les sciences cognitives. Pour cette édition qui se déroulera sous le thème Langage et mémoire, il pourra donc être question des fonctions mnésiques du cerveau, mais aussi des questions historiques, politiques et culturelles que convoque le rapport au passé.

Langage et mémoire, c’est à la fois exhumer des sujets oubliés et mettre en lumière des enjeux actuels. C’est également s’intéresser aux fonctions cognitives qui permettent de se souvenir. C’est penser et repenser les rapports entre mémoire collective et individuelle, entre héritage et transformation, entre patrimoine et conservation. C’est réfléchir à la façon dont la culture de l’immédiateté influence notre rapport au langage et à la mémoire. Ultimement, c’est saisir l’importance de la concomitance entre mémoire et oubli. À ce sujet, Paul Ricœur aborde le devoir de mémoire – auquel il préfère le “travail” de mémoire – dans son livre La mémoire, l’histoire, l’oubli, dans lequel il souligne :

« Je reste troublé par l’inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire – et d’oubli. L’idée d’une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués ».

Voilà pourquoi, dans le cadre de la dixième édition du colloque, l’équipe de VocUM a sélectionné le thème Langage et mémoire. Il s’agit là d’un sujet important qui permet de se pencher sur des questions intemporelles.

Les axes de recherches liant le langage et la mémoire sont variés et peuvent englober un nombre considérable de disciplines académiques. Voici une liste non exhaustive de réflexions possibles qui rejoignent la présente édition de VocUM:

Conservation et transmission de la mémoire

Archive et travail à partir de l’archive

Supports de diffusion et accessibilité

Récits de tradition orale

Rites, rituels, tradition et passation

Notion de “patrimoine” ou de “matrimoine”

Question du canon et de l’oubli

Travail artistique et documentaire à partir de l’archive

Rapport à l’histoire et au passé

L’écrit comme outil historique

Réécriture de l’histoire et enjeux de censure

Révision des récits, renommage ou effacement des traces du passé

Post-mémoire et traumas générationnels

Récits post-guerre et post-coloniaux

Toponymie comme inscription et commémoration du passé

Fragilité de la mémoire et oubli

Faux souvenirs ou mémoire inventée

Phénomènes d’oubli ou d’effacement des traces

Notion d’”amnésie collective” et biais de mémoire (révisionnisme ou négationnisme)

Mémoire et évolution des langues

Évolution des langues dans le temps

Langues minorisées, minoritaires et langues vulnérables ou en danger

Étymologie comme mémoire des mots

Généalogie des noms de famille (origine des noms, matronymes, patronymes, aptonymes et autres systèmes d’attribution de noms)

Évolution des idéologies linguistiques

Mémoire, apprentissage

Mémoire et transmission de la langue première

Mémoire et acquisition de langues secondes ou étrangères

Rôle de différentes composantes de la mémoire dans l’apprentissage

Mémoire et lexique

Organisation mentale du lexique

Cas particulier du bilinguisme ou du plurilinguisme

Mémoire et pathologies

Troubles cognitifs et troubles du langage (maladie d’Alzheimer, amnésie, amonie, aphasie)

Stratégies langagières de renforcement de la mémoire

Rôle protecteur du bilinguisme

QUI EST ADMISSIBLE?

Afin de rejoindre une grande variété de présentateurs.trices, le colloque VocUM 2023 comportera des séances de communications, d’une durée de 15 à 20 minutes suivies d’une période de questions, ainsi qu’une plage horaire exclusive consacrée aux présentations par affiches. Les étudiant.e.s de tous les cycles, de même que les jeunes chercheurs.euses, sont invité.e.s à soumettre leur projet, en précisant si leur soumission doit être considérée pour une communication ou une affiche (à la discrétion du comité évaluateur), ou seulement pour une affiche.

Merci de nous faire parvenir vos propositions de communication au plus tard le 4 août 2023. Elles doivent être composées d’un maximum de 300 mots et soumises à l’aide du formulaire électronique accessible sur le site web de VocUM (vocum.ca). Le comité scientifique accepte des propositions en français, anglais, espagnol ou allemand. Cependant, la diffusion du savoir en français est fortement encouragée.

DATES À RETENIR

Date limite pour soumettre une proposition : 4 août 2023

Avis d’acceptation des propositions : septembre 2023

Colloque (en présentiel à l’Université de Montréal): 8 au 10 novembre 2023

Pour plus d’informations : http://vocum.ca, info@vocum.ca