La chair des textes, la chair des images (Le Mans)

Colloque de la SAIT

10 et 11 octobre 2024 (Le Mans Université)

La chair des textes, la chair des images

Conférencières invitées : Catherine Bernard (Université Paris-Cité), Liliane Louvel (Université de Poitiers) et Gillian Silverman (University of Colorado Boulder)

Ce colloque international et interdisciplinaire consacré à « La chair des textes, la chair des images » se tiendra à l’Université du Mans en octobre 2024. Nous nous attacherons à penser notre relation aux images et aux textes en tant qu’elle est le signe de notre communauté charnelle avec le sensible et le visible. La richesse polysémique du terme « chair » permettra d’accueillir des communications proposant des analyses phénoménologiques, intermédiales, matérialistes et venant des études de la performance. Il sera également fructueux d’interroger l’ambivalence et l’épaisseur de ce terme, ainsi que sa proximité avec les notions d’incarnation, d’incorporation et de matière.

Un « tissu commun » (Carbone 2011, p. 20)

Ce colloque aura pour but d’effectuer une plongée de la surface des signes vers la profondeur de la chair du monde auxquels ils renvoient. Aller vers la chair c’est, selon Maurice Merleau-Ponty, aller vers la visibilité même du monde, vers ce qui relie l’objet, les signes et le monde dans une co-extensivité qui donne sa consistance ontologique à chacun. Considérer la chair comme élément nécessaire à la co-fondation, à la co-création des objets et des signes nous permettra d’appréhender les œuvres comme inséparables du monde, comme douées du pouvoir de « mondifier » le monde qui, de manière réciproque, les fait exister. En nous invitant à envisager les textes et les images comme chair, la phénoménologie merleau-pontienne nous permet de considérer les corps des et dans les textes et les images, non plus comme des choses, mais comme des réseaux de liens ouverts, dans lesquels corps et monde ne sont plus séparables. En effet, dans l’hypothèse d’une chair des textes et des images, le corps représenté renvoie toujours déjà au corps représentant, dans une mise à nu et un toucher réciproques qui font exister la relation intersubjective que crée la relation entre les corps.

Matière, support, médium

Le terme « chair » évoque une matérialité qui pourra également servir de point de départ à une réflexion sur les supports des textes et des images dans une perspective qui peut être issue de l’histoire des médias, de l’histoire du livre comme de la culture matérielle. La chair des textes et des images implique tout ce par quoi ils font sensation – les couleurs, les formes, la texture, l’épaisseur. La chair des textes renvoie à leur visualité, aux divers modes selon lesquels ils sont matérialisés et au caractère iconique de toute écriture à travers la mise en page et la typographie imprimées ou numériques. On se demandera par exemple comment « le lecteur intègre cette réalité concrète de la chose imprimée à sa compréhension des textes, à leur analyse, voire au plaisir esthétique qu'il en retire » (Garon, p. 60). Il sera également possible de travailler sur des manuscrits et des archives du point de vue de la génétique des textes et de l’archivistique.

Figurer et défigurer

Dans un sens plastique, il sera pertinent d’interroger les liens entre chair, corps et matière dans la figuration et dans l’usage des médiums du texte et de l’image. De la chair à la viande, nous n’aurons que peu de chemin à faire pour nous pencher sur les ressorts de la pré-modernité et de la modernité picturale et textuelle, qui se nourrit de la puissance évocatrice de la chair, des muscles et des viscères pour porter à la visibilité une certaine expérience de la représentation comme violence nécessaire faite à la tradition de la figuration. Se poser la question de la chair implique donc d’envisager ce qui déstabilise la figuration. Au-delà de la représentation, c’est du côté du figural, du bougé des formes et des signes, et dans la mise bord à bord liminale de l’intime et de l’extime, que nos réflexions sur la chair des textes et des images nous mèneront peut-être, pour appréhender les effets de chair, de corps et de présence que les textes et les images mettent en place pour nous charmer, nous subjuguer, nous inquiéter.

Réorientations

L’intercorporéité qui sous-tend le dialogue des textes et des images offre un terrain théorique et critique propice pour questionner le champ des Nouvelles Matérialités. La notion de chair permet-elle de dégager une organicité spécifique des œuvres textuelles et visuelles ? « La chair du texte », écrit Camille Moreau, « c’est l’image que fait naître la lecture d’un passage et qui trouble mon corps entier » (p. 182). La prise en compte des forces et des affects qui circulent dans les œuvres nous amènera à suivre les trajectoires et les lignes de fuite du désir, du plaisir et de la jouissance que la chair des textes et des images convoque. Nous poserons la question de la spécificité érotique de la « chair » de l’œuvre qui ne se réduit pas au corps mais qui l’évoque, au-delà de l’organicité, selon les modalités d’un « corps sans organes » que Deleuze et Guattari décèlent dans les corporéités nomadiques qui déjouent les stratégies des régimes de signes dominants dans nos sociétés. Le positionnement du corps dans son rapport au sensible, les dispositifs de visibilité, les relations intersubjectives et intermédiales pourront aussi être abordés sous l’angle des études post-coloniales et anti-coloniales, ainsi que des études de la performance, afin de mettre en avant d’éventuelles révisions théoriques et décentrements de nos conceptions des rapports entre texte et image.

Ce colloque accueillera des communications en français et en anglais portant sur le monde anglophone selon les pistes d’exploration suivantes, indicatives sans être exhaustives :

- La chair comme mode d’être-au-monde des textes et des images

- Matérialité des textes et des images, incorporation et rôle des sens

- Mise en corps, mise en textes, mise en images

- Phénomènes de surface et phénomènes de profondeurs

- La chair des textes et des images comme marque de la modernité

- L’inscription des textes et des images sur la chair (tatouage, modifications corporelles, etc.) et dans la chair (cf. La Colonie pénitentiaire, de Frantz Kafka)

- Performance, geste et processus créateurs

- Figuralité, forces et intensités des textes et des images

Date limite pour les résumés : les propositions, de 350 mots environ, ainsi qu’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer à Anne-Laure Fortin-Tournès (Anne_Laure.Tournes@univ-lemans.fr), Sophie Aymes (sophie.aymes@u- bourgogne.fr) et Nathalie Collé (nathalie.colle@univ-lorraine.fr ) avant le 31 janvier 2024. Les notifications d’acceptation des communications seront envoyées avant le 29 février 2024.

Date limite pour les articles : une sélection d’articles sera publiée dans la revue Polysèmes à l’été 2025. Les articles devront être soumis avant le 1er décembre 2024 et seront évalués en double aveugle. https://journals.openedition.org/polysemes/

Bibliographie indicative :

Alliez, Eric et Jean-Clet Martin, L’œil-cerveau. Nouvelles histoires de la peinture moderne, Paris, Vrin, 2013.

Barad, Karen, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Durham (North Carolina), Duke UP, 2007.

Bennett, Jane, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham, Duke UP, 2010.

Bernard, Catherine, Matière à réflexion. Du corps politique dans la littérature et les arts visuels britanniques contemporains, Paris, PU Paris-Sorbonne, 2018.

Bernard, Catherine et Clémence Folléa (dir.), “Ubiquitous Visuality: Towards a Pragmatics of Visual Experience”, Inmedia, vol. 8, n°1, 2020. URL : https://journals.openedition.org/inmedia/1928

Carbone, Mauro, La chair des images. Merleau-Ponty entre peinture et cinéma, Paris, Vrin, 2011.

Carbone, Mauro (dir.), L’empreinte du visuel. Merleau-Ponty et les images aujourd’hui, Genève, MetisPresses, 2013.

Coole, Diana et Samantha Frost (dir.), New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, Durham NC, London: Duke UP, 2010.

Dekoninck, Ralph et Agnès Guiderdoni (dir.), « Force de figures : Le travail de la figurabilité entre texte et image », La Part de l’Œil, n° 31, 2017. URL : http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues.php?offset=0&poffset=0

Deleuze, Gilles, Francis Bacon. Logique de la sensation, vol. 1 et 2, 4° éd., Paris, La Différence, 1996.

—, L’Image-temps, Paris, Minuit, 1985.

—, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969.

Deleuze, Gilles et Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1968.

Dolphijn, Rick et Iris van der Tuin, New Materialism: Interviews & Cartographies, Ann Arbor: Open Humanities Press, University of Michigan Library, 2012. URL : http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/new-materialism/

Escoubas, Eliane (dir.), « Dossier : Art et phénoménologie », La Part de l’Œil, n° 7, 1991. URL: http://www.lapartdeloeil.be/fr/revues.php?offset=0&poffset=0

Garron, Isabelle, « La part typographique. Pour une anthropologie de la page imprimée. Premières balises », Communication et langages, n°134, 4ème trimestre 2002 (Dossier : « L'image du texte »), 59-74. URL : www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_2002_num_134_1_3173

Gonzales-Arnal Stella, Gill Jagger et Kathleen Lennon (dir.), Embodied Selves, Basinstoke, NY, Palgrave Macmillan, 2012.

Gries, Laurie, Still Life with Rhetoric: A New Materialist Approach for Visual Rhetorics, Logan, Utah State UP, 2015.

Henry, Michel, Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000.

Jenny, Laurent, La Parole singulière, Paris, Belin, 1990.

Lantenois, Annick, « La chair du texte », Communication et langages, n°134, 4ème trimestre 2002 (Dossier : « L'image du texte »), 41-58. URL : www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_2002_num_134_1_3172

Louvel, Liliane, L’Œil du texte. Texte et image dans la littérature de langue anglaise, Toulouse, Le Mirail, 1998.

—, Poetics of the Iconotext, ed. Karen Jacobs, trad. Laurence Petit, Farnham, Ashgate, 2011.

Lyotard, Jean-François, Discours, figure, Paris, Klincksieck, 1985.

Merleau-Ponty, Maurice, Le Visible et l’invisible (1964), Paris, Gallimard, 1993.

—, L’Œil et l’esprit (1961), Paris, Gallimard, 1993.

Milon, Alain et Marc Perelman (dir.), Le livre au corps, [Nanterre], PU Paris Ouest, 2012.

Mitchell, Robert et Philip Thurtle (dir.), Data Made Flesh: Embodying Information, NY, London, Routledge, 2004.

Mitchell, W.J.T., Image, Text, Ideology, Chicago, London, University of Chicago Press, 1987.

—, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Theory, Chicago, London, University of Chicago Press, 1995.

Moreau, Camille, Lire, Ecrire, Jouir. Quand le texte se fait chair, Paris, La Musardine, 2022.

O'Reilly, Sally, The Body in Contemporary Art, London, Thames & Hudson, 2009.

Pfeifer, Geoff, The New Materialism: Althusser, Badiou and Zizek, NY, London, Routledge, 2015.

Silverman, Gillian, Bodies and Books: Reading and the Fantasy of Communion in Nineteenth-Century America, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2012.

—, "Reading in the Flesh: Anthropodermic Bibliopegy and the Haptic Response", Book History, vol. 24, n° 2, 2021: 451-475.

Stead, Évanghélia, La chair du livre : Matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PU Paris Sorbonne, 2012.

Steinmetz, Rudy (dir.), « Esthétique et phénoménologie en mutation », La Part de l’Œil, n° 21-22 (2006).