Appel à contributions pour un numéro Varia de la revue Ziglôbitha. Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo (Côte d'Ivoire), 10 septembre 2023

À l’occasion de son Spécial numéro 6 (DIDACTIQUE) prévu pour le 10 septembre 2023, Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations lance un appel à contribution varia.

Politique éditoriale

Ziglôbitha publie des contributions originales (en français, en anglais, en espagnol et en allemand) dans tous les domaines des Sciences du Langage, des Lettres, des Langues et de la Communication. En vertu du Code d’Éthique et de Déontologie du CAMES, toute contribution est l’apanage de son auteur, et non celle de Ziglôbitha. Les responsabilités pénales sont donc à l’actif du contributeur.

Recommandation aux auteurs

· Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

· Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom(S) et NOM de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

Comment soumettre un article ?

Tout manuscrit envoyé à Ziglôbitha doit être inédit, c’est-à-dire n’ayant jamais été publié auparavant dans une autre revue. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les indications ci-dessous :

Formatage

§ 10 pages, maximum : 18 pages,

§ Interligne : 1,05.

§ Police : Book Antiqua.

§ Taille 12. Orientation :

§ Portrait. Marge :

§ Haut et Bas : 3cm,

§ Droite et Gauche : 3cm

§ Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les noms et prénoms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

§ Résumé ne doit pas dépasser 300 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l’analyse.

§ Abstract : Le résumé ne doit pas dépasser 300 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l’analyse.

§ Mots-clés : Pas plus de cinq (05) mots

§ Keywords : Pas plus de cinq (05) mots

§ Introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

§ Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citations sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes : En effet, le but poursuivi par Ascher (1998, p.223), est : « d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et globale […], ».

Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit : Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio- historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères.

Diakité (1985, p.105)

§ Conclusion ne doit pas faire double emploi avec le résumé et la discussion. Elle doit être un rappel des

§ Principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire.

§ Références bibliographiques : Les auteurs effectivement convoqués pour la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses. Les références doivent être listées par ordre alphabétique, à la fin du manuscrit de la façon suivante :

§ Journal : Noms et Prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex: GNIZAKO Symphorien Télesphore. 2019. « La réduplication en ɟibuo », Akofena, revue scientifique des Sciences du Langage, Lettres, Langues & Communication, Hors-série n°1, pp.123-132. Édition L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny. (En ligne), consulté le jour/mois/année, URL : http://revue-akofena.org/wp-content/uploads/2020/05/11-Article-11-GNIZAKO-pp.123-132.pdf

§ Livres : Noms et initiales des prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

§ Proceedings : Noms et Prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex: ASSANVO Amoikon Dyhie & KOSSONOU Kouabena Théodore. 2017.« Onomasiologie dans quelques langues kwa : « dis-moi ton prénom, je te dirai qui tu es ». Actes du 1er Colloque scientifique national sur le nom dans les langues naturelles du 05 au 06 octobre 2017 au Centre Jean Paul 1er de Kodjoboué (Bonoua). ReSciLac : Revue des Sciences du Langage et de la Communication, Faculté des Lettres, Langues, Arts et de la Communication, LASODYLA-REYO, Université d’Abomey-Calavi (Bénin), n°6, Tome 1, Décembre

Calendrier

· Date limite de réception : 30 juillet 2023

· Notification d’acceptation ou de refus : 20 août 2023

· Publication : 10 septembre 2023

· Email : ziglobitha@gmail.com">ziglobitha@gmail.com

Frais de publication ou d’insertion

· Les frais de publication/ insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par les experts commis à l’instruction.

· Montant : 50.000F CFA (82 euro)

COMITÉ DE RÉDACTION

Directeur de Publication

DR GBAKRE Andoh Jean-Marie, Maître de Conférences, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Rédacteur en Chef

DR TAPE Jean-Martial, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Secrétaires Éditoriaux

Dr KOUASSI N’dri Maurice, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr KOFFI Niangoran Germain, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr AMOA EVRARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr EHIRE Laurent, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Dr TAKORE-KOUAME Aya Augustine, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Dr AMANI-ALLABA Angèle Sébastienne, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr ALLABA Djama Ignace, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr KONATE Yaya, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Secrétaires de Rédaction

Dr SIB Sié Justin, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr DIAWARA Ibrahima, Ecole Normale Supérieure (ENSUP), Mali

Dr N'GUESSAN Akpan Désiré, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr VAHOU Marcel, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr GOZE Thomas, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Secrétaires

Dr YAO JACKIN Simplice, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr KOFFI HAMANYS BROUX De Ismael, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr KOUASSI Konan Stanislas, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr AKREGBOU Boua Paulin Sylvain, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr SEA Souhan Monhuet Yves, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr GONDO Bleu Gildas, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr DODO Jean-Claude, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Comité scientifique & de Lecture

Pr. ABOA Abia Alain Laurent

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Dr (MC) ADEKPATE Alain Albert

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr (MC) ADJERAN Moufoutaou

Université d’Abomey-Calavi, Bénin

Dr (MC) ASSANVO Amoikon Dyhie

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Pr. BOHUI Djédjé Hilaire

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Pr. BOUBACAR Camara

Université Gaston Berger, Sénégal

Pr. BOUBA Kidakou Antoine

Université de Maroua, Cameroun

Pr BOGNY Yapo Joseph

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr (M. C) CHAOUI Boudghene-Benchouk Nadjet

Université de Tlemcen, Algérie

Pr Assia BELGHEDDOUCHE

École Normale Supérieure (ENS) de Bouzaréah, Algérie

Pr. DAHIGO Guézé Habraham Aimé

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Dr (M.C) GNIZAKO Symphorien Télesphore

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr (M. C) HOUMEGA Munseu Alida

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Pr. KIYINDOU Alain

Université Bordeaux-Montaigne, France

Pr. KOSSONOU Kouabena Théodore

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr (M. C) KOUADIO Pierre Adou Kouakou

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Pr. KOUAME Koia Jean-Martial

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr (M. C.) KRA Kouakou Appoh Enoc

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Pr. LOUM Daouda

Université Cheikh Anta Diop, Sénégal

Pr. MOSE Chimoun

Université Gaston Berger, Sénégal

Coordonnateurs de numéro

· TAPE Jean Martial, Université Félix Houphouët-Boigny - Côte d'Ivoire

· KOUASSI N’Dri Maurice, Université Péléforo Gon Coulibaly – Côte d’Ivoire

Info line

+225 07 57 21 93 34

+225 05 05 08 78 77

+225 07 49 27 25 28

+225 01 42 37 61 62

e-mail : ziglobitha@gmail.com

Directeur de publication

M. GBAKRE Andoh Jean-Marie

Maître de Conférences

Université Peleforo Gon Coulibaly