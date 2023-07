APPEL À PROPOSITION D’ARTICLES

VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE :

L’ÉMOTION CHEZ MARIA CALLAS



Publication dans le numéro thématique de la revue internationale DCLP

célébrant le 100e anniversaire de Maria Callas



La revue internationale DIRE ET CHANTER LES PASSIONS lance un appel à proposition d’articles en vue de la publication d’un numéro thématique consacré à Maria Callas et célébrant le 100e anniversaire de la diva. Ce numéro, intitulé Vissi d’arte, vissi d’amore : l’émotion chez Maria Callas, entend aborder diverses dimensions de sa carrière internationale et de souligner notamment la force émotionnelle de sa voix.

« La Callas » est entrée dans la légende de l’opéra à travers ses performances vocales, son jeu théâtral sur la scène lyrique internationale et sa vie privée tragique. Dotée d’un timbre vocal hors norme et interprétant ses rôles avec un génie et une intensité sans pareil, elle a bousculé les codes, suscitant les passions et amenant un public non initié à découvrir l’opéra.

Ce numéro thématique se propose, entre autres, de mettre en avant l’expression et la réception des émotions à travers le personnage de Maria Callas, son entourage artistique, ses partenaires de scène, et tout son univers. Les articles peuvent aborder la thématique principale « L’émotion chez Maria Callas » d’un point de vue disciplinaire ou interdisciplinaire afin de faire jaillir des idées innovantes et révéler des valeurs

latentes au niveau de l’expression, la perception, et la représentation de la voix, en lien avec les émotions, les perceptions sensorielles, les langues, et/ou les cultures. Le numéro Vissi d’arte, vissi d’amore : l’émotion chez Maria Callas inclut notamment les thématiques suivantes :

• voix et émotions

• chant, perceptions sensorielles, et émotions

• passions et émotions à l’opéra

• langues, musique et émotions

• littérature, opéra et émotions

• histoire de l’émotion à l’opéra

• technique vocale et émotions

• répertoires lyriques et émotions



Les propositions d’articles (en français, en italien ou en anglais) accompagnées d’un résumé de 1500 caractères au plus et d’une brève biographie de l’auteur devront être envoyées à <contact-revue-dclp@dclp.eu> d’ici le 2 décembre 2023, date anniversaire. Les propositions feront l’objet d’une publication dans la revue internationale DIRE ET CHANTER LES PASSIONS , sous réserve de l’acceptation

de l’article par le comité scientifique de la revue.