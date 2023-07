Quel sera votre rayon littéraire ?

Appel à projet pour la collection Focus / Rayons littéraires

Dans la grande bibliothèque des savoirs, la littérature a longtemps occupé des rayons d’où filtrait une lumière quasi sacrée. Entrée aujourd’hui dans l’ère de l’industrie des lettres et du numérique, elle n’en demeure pas moins un foyer vibrant, articulé aux autres savoirs et ouvert sur le monde.

C’est ce rayonnement multiple que la série Rayons littéraires entend placer au cœur de son projet éditorial. Elle envisage les défis actuels de la littérature, revisite des sujets classiques, éclairés d’un jour nouveau grâce au dialogue avec d’autres disciplines, et donne accès aux univers contemporains de la production littéraire.

La série Rayons littéraires se donne pour mission d’offrir des éclairages, sous forme d’ouvrages concis, sur des questions actuelles de la recherche en littérature, aussi bien que sur des sujets consacrés par la tradition. Elle accueille des essais ou des synthèses articulant un sujet littéraire et une question issue d’un autre champ du savoir ou de la société.

Dirigée par Christophe Imperiali, Claire Jaquier, Timothée Léchot et Barbara Selmeci Castioni, Rayons littéraires compte parmi les séries thématiques de la collection Focus des Éditions Livreo-Alphil. Elle est destinée à un large lectorat : passeurs de littérature – enseignants, chercheurs, bibliothécaires, libraires, journalistes –, curieux et amateurs. Chaque ouvrage compte environ 90 pages, soit 240 000 caractères au maximum, et comporte dix à seize courts chapitres.

Nous recevons les propositions d’ouvrages jusqu’au 30 octobre 2023, dans la perspective d’une publication entre 2024 et 2026. Les projets collectifs (de 2 à 4 auteur.trices, hors actes de colloque ou de journée d’étude) sont les bienvenus. Votre envoi doit comprendre un résumé d’une page au maximum, la date à laquelle vous envisagez de livrer le manuscrit du volume et une notice biobibliographique du ou des auteur.trices.

Site web de la collection : https://www.alphil.com/59-rayons-litteraires

Renseignements et envoi des propositions :

Christophe Imperiali : christophe.imperiali@unine.ch

Claire Jaquier : claire.jaquier@unine.ch

Timothée Léchot : timothee.lechot@unine.ch

Barbara Selmeci Castioni : barbara.selmecicastioni@unil.ch