Women in Aesthetics. Féminiser la philosophie de l'art (Paris)

Women in Aesthetics. Féminiser la philosophie de l’art

Journée d'études

Paris, 17 novembre 2023

Keynote speaker: Esther Leslie (Birkbeck, University of London)

Cette journée se propose étudier le rôle des femmes et de la pensée des femmes dans l'esthétique et la philosophie de l'art. Le but de Women in Aesthetics. Féminiser la philosophie de l’art est donc double. D'une part, il entend réexaminer la contribution des théoriciennes à l'esthétique et à la philosophie de l’art. D'autre part, il s’agit de réfléchir à la manière dont l'art et la théorie féministes ont été intégrés dans l'esthétique, en s’interrogeant la parution des nouveaux enjeux esthétiques. Ainsi nous invitons à soumettre des articles qui explorent les recoupements entre l'esthétique, la philosophie de l'art et les femmes.

Axes de réflexion :

- Les femmes esthètes et les femmes philosophes de l'art

- Les femmes philosophes en esthétique du cinéma, de la musique et de la photographie

- Les femmes philosophes et l’esthétique : nouvelles approches, nouvelles enjeux

- Esthétique féministe

- Philosophie de l’art et féminisme

Propositions :

Les propositions (d'une durée de 25 minutes) peuvent être soumises en anglais ou en français. Veuillez soumettre un résumé de 500 mots (Word ou PDF) et un document séparé dans une pièce jointe avec votre nom, institution et poste, adresse électronique et une courte biographie.

Les réponses à cet appel doivent être envoyées aux adresses suivantes :

Cristina.Parapar-Cabanas@etu.univ-paris1.fr et beatriz.rodrigues@kcl.ac.uk

Date limite de soumission : 10 aout 2023

Les notifications aux auteurs et aux autrices seront envoyées le 15 août 2023.

Nous encourageons les propositions des chercheurs et chercheuses en développement et des groupes sous-représentés.

—

Comité scientifique

Sacha Golob (Reader, King’s College London)

Jean-Marc Lachaud (Professeur d'Universités, Paris I)

Beatriz Rodrigues ( doctorante, King's College London)

Cristina Parapar ( doctorante, Paris I).