Fictions africaines de la crise environnementale et du déplacement / African fictions of environmental crisis and displacement (Tydskrif vir Letterkunde: A journal for African literature)

Le Tydskrif vir Letterkunde (fondé en 1936) est le premier journal consacré à la littérature africaine disponible en open access, hébergé par l’Université de Pretoria, Pretoria, Afrique du Sud. Il publie des articles de recherche et des critiques de livres en Afrikaans, Hollandais, Anglais et Français.

APPEL À CONTRIBUTIONS

Numéro thématique : Fictions africaines de la crise environnementale et du déplacement

Rédactrices invitées : Ewa Macura-Nnamdi & Magdalena Malinowska (Université de Silésie à Katowice, Pologne)

Ce numéro thématique portera sur les représentations littéraires et culturelles des formes humaines et non-humaines de déplacement induites par la crise environnementale telle qu’elle frappe le continent africain. Ce qui nous intéressera particulièrement, c’est de savoir comment ces représentations envisagent et définissent le déplacement et ses conséquences et quelles significations, esthétiques et politiques, y sont attachées. Mettant au premier plan ceux qui sont contraints de partir, mais également ceux qui sont contraints de rester, les lectures de ce numéro examineront différentes manières d’être dans des mondes écologiquement vulnérables, tant présents que futurs, et d’y répondre. Pour élargir le champ d’analyse, les contributeurs sont encouragés à se concentrer moins sur la figure du réfugié climatique – figure habituellement évoquée dans des récits de déplacement et de catastrophes climatiques –, et plus sur le concept moins troublé de déplacement. Bien que les réfugiés climatiques comme catégorie rapprochent l’environnement instable et les mouvements forcés des populations, ils sont un symbole de l’urgence environnementale communément attachée aux populations du Sud Global et aux discours d’urgence. Cherchant à éviter ces défaillances, les contributeurs opteront alors pour le concept de déplacement, adoptant son espace plus inclusif et sa portée plus large. Le déplacement contourne les préjugés nationaux du statut de réfugié, reconnaît l’environnement comme une cause potentielle de mouvements migratoires, se détourne du caractère anthropocentrique de la catégorie du réfugié climatique et complique les géographies habituelles de la migration induite par le climat. Autrement dit, le déplacement ouvre un espace critique où de différentes directions, échelles et acteurs peuvent tracer des imaginaires esthétiques nouveaux, soulever des questions concernant l’éthique et la justice et rénarrer les relations entre la crise climatique et le mouvement.

Plus précisément, ce numéro propose d’explorer les questions suivantes :

Comment les productions culturelles venues d’Afrique envisagent-elles les changements climatiques et le déplacement au-delà de l’esthétique du sublime apocalyptique et des interprétations hyperboliques ?

Quelles identités et réalités font-elles émerger quand elles enfoncent le déplacement et les changements climatiques dans les proximités narratives et imaginaires ?

Quelles relations forgent-elles entre la vulnérabilité climatique et le mouvement ?

Quelles relations font-elles imaginer entre les changements climatiques et l’immobilité en reconnaissant que pour certains, être contraint de rester constitue la seule option disponible et viable ?

Comment redéfinissent-elles le déplacement au-delà des paramètres de l’urgence et des protocoles humanitaires ?

Nous invitons les chercheurs et chercheuses travaillant dans le domaine des sciences humaines et intéressé.e.s aux productions littéraires et culturelles (film, art, performance) africaines à soumettre des propositions de contribution (500 mots), accompagnées de courtes notices biographiques. Les. Propositions sont à envoyer aux responsables du numéro ewa.macura-nnamdi@us.edu.pl et magdalena.malinowska@us.edu.pl) jusqu’au 30 octobre 2023.

Le numéro accorde la priorité aux articles de recherche originaux. Nous acceptons aussi des essais, des articles de revue et des interviews.

Une fois la proposition acceptée, les articles de recherche de longueur maximale de 7 500 mots, les notes de bas de page et la biographie incluses, en anglais ou français, doivent être soumis via la page www.letterkunde.africa jusqu’au 30 avril 2024. Toutes les soumissions doivent suivre les directives aux auteurs MLA 8e édition. Les auteur.e.s doivent également assurer que leur soumission adhère à toutes les exigences énumérées dans les directives aux auteurs du Tydskrif vir Letterkunde.

Pour les directives aux auteurs complètes, veuillez visiter le site https://letterkunde.africa/authorguidelines. Veuillez remarquer que les auteur.e.s affilié.e.s à une université sud-africaine devront prendre à leur charge les frais de page (taux forfaitaire de R10 000). Tydskrif vir Letterkunde fait partie de Web of Science core collection et est indexée par Scopus et Directory of Open Access Journals (DOAJ), parmi d’autres indexes.

—

Biographies des rédactrices :

Ewa Macura-Nnamdi est maîtresse de conférences à l’Institut d’Études Littéraires à l’Université de Silésie à Katowice (Pologne). Ses intérêts de recherche principaux comprennent les littératures postcoloniales anglophones de l’Afrique, les réfugiés et la migration dans le cinéma et la littérature et les récits des changements climatiques. Elle travaille actuellement sur un projet subventionné intitulé Fictions of Water: Refugees and the Sea. Elle a publié, parmi d’autres, dans Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry, ariel: A Review of International English Literature et GLQ: Journal of Lesbian and Gay Studies. Elle a récemment rédigé un numéro spécial de la revue Angelaki consacré à l’eau.

Magdalena Malinowska est maîtresse de conférences à l’Institut d’Études Littéraires à l’Université de Silésie à Katowice (Pologne). Elle est titulaire d’un doctorat en littérature francophone (fiction féminine contemporaine en Afrique du Nord). Elle a publié Corps de la femme maghrébine. Étude de la corporéité et de la sexualité féminines dans l’œuvre romanesque de Leïla Marouane (Katowice, 2020). Elle travaille sur la littérature francophone, le féminisme et le postcolonialisme. À présent, elle consacre sa recherche aux visions littéraires de l’avenir, à l’afrofuturisme et aux questions environnementales, avant tout à la crise climatique.

—

ENGLISH VERSION

Tydskrif vir Letterkunde (est. 1936) is a premier open access African literature journal, hosted by the University of Pretoria, Pretoria, South Africa, publishing research and reviews in Afrikaans, Dutch, English and French.

CALL FOR PAPERS

Theme issue: African fictions of environmental crisis and displacement

Guest editors: Ewa Macura-Nnamdi & Magdalena Malinowska (University of Silesia in Katowice, Poland)

This theme issue will be devoted to literary and cultural representations of human and non-human forms of displacement triggered by environmental crises unfolding on the African continent. Its focus will fall on how these representations envision and define displacement and its aftermath and what meanings, aesthetic and political, are attached to it. Aiming to foreground those forced to leave but also those forced to stay, the readings in this issue will examine the various modes of being in and responding to ecologically vulnerable worlds, both present and future. To broaden the scope of analysis, the contributors will move away from the figure of the climate refugee—a figure usually evoked in narratives of displacement and climate disasters—and turn instead to the less troubled concept of displacement. If climate refugees as a category bring together changing environments and forced population movements, they are a symbol of environmental emergency usually tied to Global South populations and emergency discourses. Seeking to sidestep these shortcomings, the contributors will thus opt for the concept of displacement, embracing its more inclusive realm and capacious purview. Displacement sidesteps the national bias of refugeehood, recognizes the environment as a potential casualty of migratory movements, departs from the anthropocentrism of the category of climate refugee, and complicates the usual geographies of climate-induced migration. In other words, displacement opens up a critical space where different directions, scales and actors can delineate novel aesthetic imaginaries, raise more complex questions about ethics and justice and re-narrate the relationship between climate change and movement.

More specifically, this issue proposes to explore the following questions:

How do cultural productions from Africa envisage climate change and displacement beyond the aesthetics of the apocalyptic sublime and hyperbolic renditions?

What identities and realities do they bring into being as they thrust displacement and climate change into narrative and imaginary proximities?

What relationships do they forge between climate vulnerability and movement?

What relationships do they imagine between climate change and stasis recognizing that for some, being forced to stay may be the only available and viable option?

How do they redefine displacement beyond the parameters of emergency and humanitarian protocols

We invite scholars working in the humanities and interested in African literary and cultural productions (film, art, performance) to submit extended abstracts (500 words) and a short bio to the issue’s guest editors (ewa.macura-nnamdi@us.edu.pl and magdalena.malinowska@us.edu.pl) by 30 October 2023.

The issue prioritises original research articles but invites the submission of essays, review articles and interviews.

Once an abstract has been accepted, research articles of no more than 7 500 words, including notes and works cited, in English or French, must be submitted at www.letterkunde.africa by 30 April 2024. All submissions must follow the MLA 8th edition citation guidelines. Authors must also ensure that their submissions adhere to all the requirements listed in the author guidelines of Tydskrif vir Letterkunde.

For full TL author guidelines, please visit the website: https://letterkunde.africa/authorguidelines. Please note that authors affiliated with a South African university will be charged page fees (a flat rate of R10 000). Tydskrif vir Letterkunde is part of the Web of Science core collection and is indexed by Scopus and the Directory of Open Access Journals (DOAJ), among other indexes.

—

Editor biographies:

Ewa Macura-Nnamdi is Assistant Professor at the Institute of Literary Studies (University of Silesia, Poland). Her main research interests include postcolonial Anglophone literatures of Africa, refugees and migration in cinema and literature and climate change narratives. She is working on a grant project titled Fictions of Water: Refugees and the Sea. She has published, among others, in Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry, ariel: A Review of International English Literature and GLQ: Journal of Lesbian and Gay Studies. She has recently guest-co-editing a special issue of Angelaki on Water.

Magdalena Malinowska is Assistant Professor at the Institute of Literary Studies (University of Silesia, Poland). She has a PhD in francophone literature (contemporary feminine fiction in North Africa). She has published Corps de la femme maghrébine. Étude de la corporéité et de la sexualité féminines dans l’œuvre romanesque de Leïla Marouane (Katowice, 2020). Her main research interests include francophone literature, feminism and postcolonialism. Currently, she is working on literary visions of the future, Afrofuturism and environmentalism, mostly on climate crisis.