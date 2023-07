PhiN. Philologie im Netz, n° 95

Aufsätze



Manuel Mühlbacher:

Die Poetik des Abenteuers. Mit einer Studie zur Geschichte abenteuerlichen Erzählens zwischen Chrétien de Troyes und Cervantes [1–33]

Monika Szczepaniak:

Love is in the air. Flying lovers in lyric poetry and iconographic representations [34–51]



Rezensionen



Maximilian Bach:

Daniel Ehrmann (2022): Kollektivität. Geteilte Autorschaften und kollaborative Praxisformen 1770–1840. Wien und Köln: Böhlau Verlag (Literaturgeschichte in Studien und Quellen 34). [52–56]

Martin Bartelmus:

Timo Sestu (2022): Textmaschinen. Studien zu Artefakten der europäischen Neoavantgarde von Nanni Balestrini, Hans Magnus Enzensberger, Oskar Pastior und Raymond Queneau. Freiburg: Rombach. [57–61]

Samir Sellami:

Loy, Benjamin (2019): Roberto Bolaños wilde Bibliothek. Eine Ästhetik und Politik der Lektüre. Berlin: De Gruyter. [62–66]

Forum



Vanessa Briese / Sascha Rothbart:

Tagungsbericht "Doing Genre. Praxeologische Perspektiven auf Gattungen & Gattungsdynamiken". [67–72]

Gerhard Poppenberg:

Philologie und Geschichte. Eine Hommage an Frank-Rutger Hausmann zu seinem achtzigsten Geburtstag [73–76]



Publikation:

PhiN. Philologie im Netz erscheint zwei bis vier Mal im Jahr im Internet unter den Adressen "http://www.phin.de" und "http://www.fu-berlin.de/phin". Ansicht, Download und Ausdruck sind kostenfrei. Veröffentlicht werden ausschließlich Originalbeiträge. Alle Rechte vorbehalten. ISSN: 1433-7177.

Herausgeber:

Paul Gévaudan, Redaktion Paderborn, Institut für Romanistik,

Universität Paderborn, Warburger Straße 100, 33098 PaderbornHiltrud Lautenbach, Redaktion Berlin, Institut für Romanische Philologie,

Freie Universität Berlin, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin



Alexander Nebrig, Redaktion Düsseldorf, Institut fuer Germanistik Philosophische Fakultät, Heinrich-Heine-Universitaet Düsseldorf, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf (HU), Institut für deutsche Literatur



Peter Schneck, Redaktion Osnabrück, Institut für Anglistik und Amerikanistik,

Universität Osnabrück, Neuer Graben 40, 49069 Osnabrück



Dietrich Scholler, Redaktion Mainz, Romanisches Seminar, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Welderweg 18, 55099 Mainz

E-Mail:

editor@phin.de



© PhiN April 2023

http://www.phin.de