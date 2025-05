Cahiers Voltaire, n° 23

Le 23e numéro des Cahiers Voltaire, revue annuelle de la Société Voltaire, vient d’être publié (avril 2025) et adressé aux adhérents de la Société Voltaire. Il peut être aussi commandé (formulaire de contact : https://c18.net/contact/index.php?idc=4).

Plusieurs articles relèvent de la bibliographie matérielle (Droixhe, Wootton). D’autres se fondent sur des archives manuscrites redécouvertes (Borda D’Água, Géhanne Gavoty, Kölving, Toulmonde). D’autres contributions touchent à la vie de Voltaire (Bessire, Brown-Kölving), à sa pensée (Géhanne Gavoty), engageant des problématiques propres à la réception de l’auteur et de son œuvre (Caquant). Sont présentes dans ce 23e numéro les deux Enquêtes (réception de Candide et Voltaire au Panthéon), ainsi que les traditionnelles actualités (manuscrits en vente, bibliographie voltairienne, thèses en cours ou soutenues, et comptes rendus). La rédaction se réjouit enfin d’avoir ouvert un nouveau débat (Voltaire et la laïcité, appelé à se poursuivre dans un prochain numéro) et d’offrir une présentation détaillée du projet REVEL (RÉception de Voltaire En Ligne).

Sommaire

Études et textes

David Wootton, Les Lettres philosophiques de Voltaire : archétype de l’impression clandestine

Michel Toulmonde, Un manuscrit scientifique inédit d’Émilie Du Châtelet : Principes d’optique et d’astronomie

Ulla Kölving, La Correspondance d’Émilie Du Châtelet : compléments

† Andrew Brown, avec la collaboration d’Ulla Kölving, Les Du Châtelet et Voltaire dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, 1742-1745

Daniel Droixhe, La contrefaçon rouennaise du Candide imprimée par Louis-Joseph Oursel pour Pierre Machuel en 1775. Une énigme bibliographique ?

Flávio Borda D’Água, Quoi de neuf dans l’affaire Calas ? Des archives Lavaysse à une lettre inédite de Mme Calas

Stéphanie Géhanne Gavoty, Sous les feux croisés : Voltaire, des colonies aux serfs du Mont-Jura

François Bessire, « J’ai vu M. de Voltaire » : Amélie Suard à Ferney en 1775

Margaux Caquant, Aux origines d’une adoration : l’Épître à Monsieur de Voltaire par un jeune homme de treize ans de Marie-Joseph Chénier (1778)

Stéphanie Géhanne Gavoty, Un nouveau Mandement contre l’édition de Kehl : Grosier, plume de l’ombre

Débats

Voltaire et la laïcité (1). Coordonné par Stéphanie Géhanne Gavoty. Voltaire, La Voix du sage et du peuple

Paul Airiau, Derrière le sage et le peuple

Stéphanie Géhanne Gavoty, La Voix du sage et du peuple, une modélisation politique transposable à la cinquième République ?

Rodrigo Brandão, République et laïcité : contributions voltairiennes (?)

Gerhardt Stenger, Voltaire, la tolérance et la laïcité

Enquêtes

Enquête sur la réception de Candide (XXII). Coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty (Contributions d’Alain Sager, Jean-François Poisson-Gueffier et Stéphanie Géhanne Gavoty)

Voltaire au Panthéon (V). Coordonnée par Gautier Ambrus, Linda Gil et André Magnan (Contributions d’Hans-Jürgen Lüsebrink, Keit Baker, Antoine Lilti, Gautier Ambrus)

REVEL (RÉception de Voltaire En Ligne) : en route vers 2028. Présentation de François Jacob

Actualités

Manuscrits en vente en 2023 (Flávio Borda D’Água, Ulla Kölving)

Bibliographie voltairienne 2023 (Ulla Kölving)

Thèses et habilitations. Rubrique coordonnée par Loïc Dechambenoit. Contributions de Azar Sattari Rad et Mylène Vangeon.

Comptes rendus. Rubrique coordonnée par Alain Sandrier. Contributions de Pierre Blanchard, Béatrice Ferrier, François Jacob, Laura Nicolì, Alain Sager et Alain Sandrier