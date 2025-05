XVIIe Siècle, n° 306 : "Le maintien de l’ordre et ses hommes à Paris au XVIIe siècle"

Sommaire

Le maintien de l’ordre et ses hommes à Paris au xviie siècle : une introduction

Par Pierre-Benoît Roumagnou

La police du Châtelet de Paris (fin xvie-début xviie siècle). Violences policières et rapports conflictuels aux populations

Par Aurélie Massie

Essai de microhistoire d’un déplacement de population : l’incendie du temple de Charenton (26 septembre 1621) au prisme du maintien de l’ordre parisien.

Par Adrien Aracil

Homme d’ordre, de justice et de confiance. Louis Testu (1575-1636), chevalier du guet dans le Paris de Louis XIII

Par Maxim Boyko

Enfermer des hommes à Saint-Lazare (1667-1715)

Par Philippe Florentin

Les Mousquetaires du roi et le rétablissement de l’ordre à Paris : l’armée au secours de la police parisienne au Grand Siècle

Par Julien Wilmart

Maintenir l’ordre à Paris au xviie siècle : le cas François Desgrez (1632-1705), lieutenant du chevalier du Guet

Par Pierre-Benoît Roumagnou

—

Varia

S’associer pour innover. Les inventions chez le notaire à Paris au xviie siècle

Par Olivier Poncet

L’honnêteté mondaine selon Méré : une ascèse laïque ?

Par Jiguang He

—

Notes et documents

Philippe Sellier (1931-2024)

Au croisement de la théologie et de la littérature

Par Laurent Thirouin

—

Comptes rendus

Clément Oury, Le Duc de Marlborough. John Churchill, le plus redoutable ennemi de Louis XIV, Paris, Perrin, « Biographie », 2022, 504 p., 15,2 × 24 cm.

Par Stéphane Jettot

Barbara Nestola, L’Air italien sur la scène des théâtres parisiens (1687-1715). Répertoire, pratiques, interprètes, Turnhout, Brepols, “Music History and Performance: Practices in Context”, 2020, 484 p., 21,6 × 28,0 cm.

Par Clément Stagnol

Nicolas Buat, Catastrophe de M. Vedeau de Grandmont. Enquête sur une ténébreuse affaire du Grand Siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2022, 364 p., 14 × 21 cm.

Par Jean-Benoît Poulle

Fabrice Malcor, L’Ascension du cardinal de Fleury (1653-1726), Rennes, PUR, « Histoire », 2023, 312 p., 16,5 × 24 cm.

Par Laurent Lemarchand

François de La Rochefoucauld, Mémoires, éd. Bruno Tribout, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du xviie siècle », no 46, 2022, 2 vol., 1227 p., 15 × 22 cm.

Par Delphine Amstutz

John Gaisford (ed.), Clothiers & Merchants in Spanish Cloth, 1627-1665. The Ashe family of Somerset, Wiltshire & London and their account books[Drapiers et marchands de “Spanish clothes” 1627-1665. La famille Ashe de Somerset, Wiltshire et Londres et leurs livres de comptes], Taunton (Somerset), Somerset Record Society, 2023, 531 p., 16 × 24,5 cm.

Par Édouard Delobette

Julien Wilmart, Les Mousquetaires du roi. Une troupe d’élite au cœur du pouvoir, Paris, Tallandier/Ministère des Armées, 2023, 605 p., 15 × 22 cm.

Par Paul Chereau

Gauthier Aubert, 1709. L’Année où la Révolution n’a pas éclaté, Paris, Calype Éditions, 2023, 169 p., 14,5 × 20,5 cm.

Par Marie Rigaudeau

Yvan Loskoutoff (dir.), Les Médailles de Louis XIV et leur livre, t. II, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2023, 619 p., 24 × 15,5 cm.

Par Reynald Abad

Christoph Schmitt-Maaß (dir.), Der Jansenismus im deutsch-sprachigen Raum, 1670-1789. Bücher, Bilder, Bibliotheken, [« Le Jansénisme dans l’espace germanophone, 1670-1789. Livres, images, bibliothèques »], Berlin – Boston, Walter de Gruyter, « Frühe Neuzeit », 2023, 233 p., 16 × 23,5 cm.

Par Claire Madl

Madame de Maintenon, Les Petits Livres secrets. Suivi de divers textes copiés, introduction et édition critique par Lars Cyril Nørgaard, Paris, Honoré Champion, « Mystica », 2023, 308 p., 15,5 × 23,5 cm.

Par David Gilbert

Radmila Prchal Pavlíčková, Odpadlíci, noví křesťané a obyvatelé zpapeženělí – Náboženská proměna v pobělohorském období očima současníků [« Apostats, nouveaux chrétiens et habitants papistisés – le changement religieux après la bataille de la Montagne Blanche vu par les yeux des contemporains »], Prague, NLN, « Knižnice Dějin a současnosti », 2023, 181 p., 12 × 19 cm.

Par Nicolas Richard

Blaise Pascal, Pensées, éd. Alain Cantillon, Vincennes, Éditions Thierry Marchaisse, 2023, 560 p., 20,5 × 14 cm.

Par Tamás Pavlovits

Giuseppe Mrozek Eliszezynski, Nobili inquieti. La lotta politica nel regno di Napoli al tempo dei ministri favoriti (1598-1665), Rome, Viella, 2023, 356 p., 21 × 15,4 cm.

Par Jean Sénié

Alena Pazderová (ed.), Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628, Tomus I., Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592-1598,

Par Nicolas Richard

Tomáš Černušák (ed.), Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628, Tomus IV., Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611.

Par Nicolas Richard

Naïma Ghermani, Le Droit des exilés. Généalogie du droit d’asile au xviie siècle, Paris, Puf, 2023, 387 p., 21 × 13 cm.

Par Clara Dean

Stephen M. Hart et Alexander Samson (dir.), Philip IV and the World of Spains’s Rey Planeta [Philippe IV et le monde du Roi-Planète], Woodbridge, Boydell & Brewer, Tamesis, « Monografías », 2023, 335 p., 23,4 × 15,6 cm.

Par Nicolas Richard

Isabelle Fellner, Nettoyer l’étude de la poussière. Debating Cultures and Publication Strategies in the Conférences of Théophraste Renaudot, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, “Episteme in Bewegung”, 2023, 278 p., 17,5 × 24,5 cm.

Par Borromée Cavro

Safia Hamdi, La Ville au service de l’État. Les officiers de la police économique de l’Hôtel de Ville de Paris sous l’Ancien Régime, Tunis, Université de Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 2023, 409 p., 24 × 15,4 cm.

Par Pierre-Benoît Roumagnou

—

Date de parution : 01/03/2025