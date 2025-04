L'Universo Mondo. Rivista del Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese, n. 51, 2024

Ce numéro, dirigé par Rosanna Gorris Camos et Daniele Speziari, contient quelques études sur le théâtre à l’époque d’Henri IV (dont certaines ont été présentées à l’origine en mars 2024 au meeting de la Renaissance Society of America à Chicago), avec une attention particulière pour la production théâtrale d'Antoine de Montchrestien, une section d’articles Varia, de nombreux comptes-rendus ainsi que deux revues des colloques et des publications récentes sur le XVIe siècle.

Sommaire

Editoriale [PDF]

I. Saggi e studi

Maurizio Busca, «La vertu n’est jamais de Fortune outragee». Notes sur les sources des Lacènes de Montchrestien

Valeria Averoldi, «Que tout soit esbranlé, son ame ne chancele» : Les Lacènes (1604) d’Antoine de Montchrestien entre tyrannie, constance et heureux trépas

Anderson Magalhães, Sources païennes et influence calviniste dans les chœurs de la tragédie Aman (1604) d’Antoine de Montchrestien

Dario Cecchetti, Problemi filologici del corpus teatrale di Montchrestien

Maria Grazia Dalai, Le théâtre et le livre. Gli stampatori normanni e le loro pubblicazioni teatrali sotto il regno di Henri IV

Varia

Domitille Tirel Coudert, Jacques Grévin : nouvelles données biographiques

Paola Martinuzzi, La réécriture française des chants XIV-XVI de l’Orlando furioso de l’Arioste dans la tragicomédie Bradamante de Robert Garnier (1582)

Bruno Petey-Girard, Présentation du volume de Giovanni Ricci : Rinascimento conteso. Francia e Italia, un’amicizia ambigua (Bologna, Il Mulino, «Saggi, 950», 2024)

II. Recensioni

Agrippa d’Aubigné, Le Printemps, édition critique par Véronique Ferrer ; Id., Œuvres, sous la direction de Jean-Raymond Fanlo, Marie-Madeleine Fragonard et Gilbert Schrenck. Tome IX, Le Printemps, édition critique par Julien Gœury [Frank Lestringant] [PDF]

Tristan Alonge, Dieu dramaturge. Bible et tragédie de Buchanan à Racine [Anna Bettoni] [PDF]

La tragédie à l’époque d’Henri IV. Troisième série, Vol. 2, Théâtre français de la Renaissance, fondé par Enea Balmas et Michel Dassonville, direction scientifique et coordination éditoriale par Rosanna Gorris Camos et Anna Bettoni [Paola Martinuzzi] [PDF

Inès Zahra, « Ô Dieu, jusques à quand ? » Le traumatisme des guerres de religion dans la tragédie française de 1562 à 1610 [Maurizio Busca] [PDF]

Valeria Averoldi, Le Lys et le chardon: Marie Stuart, femme de pouvoir et femme de lettres [Monia Mezzetti] [PDF]

Francesco Lucioli, «Il Furioso si trova per tutto». Un secolo di letture e riscritture (1545-1645) [Giulia Vitali] [PDF]

Lucia Felici, Senza frontiere. L’Europa di Erasmo (1538-1600) [Riccardo Benedettini] [PDF]

Patrizia Castelli, L’estetica del Rinascimento [Giulio Carpanelli] [PDF]

Lucio Biasiori, Rinascimento sotterraneo. Inquisizione e popolo nella Firenze del Cinquecento [Giulio Carpanelli] [PDF]

Carlo M. Cipolla, Contro un nemico invisibile: epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento [Giulio Carpanelli] [PDF]

III. Libri sul Cinquecento (a cura di Anderson Magalhães e Paola Martinuzzi)

IV. Convegni sul Cinquecento (a cura di Valeria Averoldi e Luca Elfo Jaccond)

V. Hommage à Jean Céard [Frank Lestringant] [PDF]