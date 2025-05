Théâtre/Public, n° 255, avril-juin 2025 : "Matières antiques"

Dossier coordonné par Ezra Baudou, Tiphaine Karsenti, Fiona Macintosh

L’entretien d’ouverture avec le dramaturge, metteur en scène et universitaire syrien Oussama Ghanam est l’occasion de présenter la richesse de deux décennies de pratiques et de pédagogies théâtrales, lorsque l’écriture et la création conjurent l’isolement et la censure. Le dossier s’intéresse à la façon dont les scènes contemporaines européennes se saisissent de l’Antiquité gréco-romaine, de ses œuvres, de ses mythes, de ses concepts. Plutôt qu’un miroir de la grandeur humaniste de l’Europe, l’Antiquité devient, alors, un territoire artistique de recherche et d’expérimentations, la matière vive d’une exploration politique des marges et des ailleurs. Les miscellanées, enfin, reviennent sur l’art de Zouc, présentent quelques ouvrages récemment parus et invitent à découvrir le travail du dramaturge et metteur en scène Jules Benveniste.

Sommaire en ligne via Cairn…

Entretien

Les gens de Damas

Deux décennies d’écriture, d’adaptation, de création théâtrale et de formation en Syrie

Par Najla Nakhlé-Cerruti, Oussama Ghanam

Entretien avec Oussama Ghanam, enseignant-chercheur à l’institut supérieur d’art dramatique de Damas, traducteur de théâtre, dramaturge, auteur et metteur en scène.

Dossier : Matières antiques

Actualités de la Grèce ancienne sur les scènes européennes

Par Ezra Baudou, Tiphaine Karsenti, Fiona Macintosh

Introduction au dossier de Théâtre/Public qui s’intéresse à la façon dont les scènes contemporaines européennes se saisissent d’un matériau hérité du passé : l’Antiquité gréco-romaine, ses œuvres, ses mythes, ses figures et ses concepts.

Écrire du point de vue de l’ennemi

Les Perses. Triomphe de l’empathie, de Chokri Ben Chikha

Par Pauline Donizeau

Depuis sa création en 2009 autour du chorégraphe, metteur en scène et dramaturge belgo-tunisien Chokri Ben Chikha, la compagnie pluridisciplinaire belge flamande Action Zoo Humain propose un théâtre engagé au carrefour de la création artistique, du travail social et de…

Des « larmes anciennes » ?

Faux détours de la violence dans deux créations de Pantelis Dentakis

Par Maria Constantinou

Cet article se concentre sur la médiation entre le mythe antique et le public qu’opèrent deux spectacles récents du metteur en scène grec Pantelis Dentakis, Le Cyclope (Kíklopas), d’Euripide, et La Petite dans la forêt profonde (I mikrí mésa sto…

La tragédie est-elle soluble dans l’activisme ?

Sur Antigone in the Amazon, de Milo Rau

Par Thibaud Ruellan

En nous concentrant sur Antigone in the Amazon, créé en 2023 au Festival d’Avignon, nous voudrions montrer comment Milo Rau tient ensemble cette double exigence de l’activisme et de la tragédie, au prix d’une hybridation singulière de l’un et l’autre…

Médée comme matrice

Renaissance de la tragédie dans le théâtre de Susanne Kennedy

Par Marine Walzer

Medea.Matrix, création de la metteuse en scène allemande Susanne Kennedy en collaboration avec l’artiste Markus Selg pour la scénographie et la création visuelle, présentée à la Ruhrtriennale de 2016, dénote au sein du parcours de la metteuse en scène dans…

This is so me!

Elektra Unbound, de Luanda Casella

Par Karel Vanhaesebrouck

Présentation de Elektra Unbound de Luanda Casella créé pour le NTGent en 2024

Théâtraliser la réalité virtuelle

Œdipe à la recherche de Colone, de Loukia Alavanou

Par Angeliki Poulou

Œdipe à la recherche de Colone, créé par Loukia Alavanou, avec le soutien du curateur Heinz Peter Schwerfel, est un bon exemple de la rencontre entre les médias immersifs et la tragédie grecque antique.

Gaïa, Callisto et les autres

L’irrévérence féministe d’Eleonore Khuen-Belasi et Nele Stuhler

Par Youn Le Guern-Herry

Au-delà de réécritures de pièces du répertoire dramatique antique, certaines autrices germanophones contemporaines s’emparent du personnel des mythes grecs et d’épisodes mythologiques pour questionner les mythes fondateurs de la société occidentale dans une perspective féministe.

Chassez l’invisible, il revient…

Par Déborah Bucchi

L’opéra, dont la forme repose sur une vision fantasmée de la tragédie grecque érigée en modèle, a largement emprunté à celle-ci ses sujets. Ainsi le compositeur allemand Gluck a-t-il créé Iphigénie en Aulide (1774) et Iphigénie en Tauride (1779) à…

« La tragédie est une mise en scène de l’expérience de la communauté »

Par Ezra Baudou, Giovanna Di Martino, Marco Martinelli, Paul O’Mahony

Entretien avec Marco Martinelli et Paul O’Mahony, metteurs en scène dont le travail avec des amateurs a forgé l’éthique et l’esthétique.

« Nous sommes toujours soumis aux mêmes passions »

Par Fiona Macintosh, Marina Carr

Entretien avec Marina Carr, autrice de théâtre irlandaise.

Miscellanées

Zouc : Du trouble au choc esthétique

Par Marie Duret-Pujol

Présentation du travail de la comédienne suisse Isabelle von Allmen, dite Zouc.

Entre inaugural et testamentaire : L’œuvre expérimentale du Groupov

Par Nancy Delhalle

Avec Groupov. Histoire d’un parcours, Jacques Delcuvellerie cherche à proposer un livre ultime. Le fondateur de ce collectif théâtral, né en janvier 1980, retrace le cheminement du groupe en un geste d’attestation, une nécessité à la fois intime, théâtrale et…

Représenter la violence

Une contribution de Christian Biet à l’histoire politique du théâtre

Par Michèle Rosellini

L’œuvre critique de Christian Biet est considérable, mais cet ouvrage posthume n’est pas un livre-testament mais la trace vivante d’une recherche active publiée au fil du temps dans des ouvrages collectifs.

pleurePASpapa

Par Jules Benveniste

Extrait de la pièce pleurePASpapa de Jules Benveniste, créé par la Compagnie Bougier TOTO.