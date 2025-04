Voix plurielles, n° 22.1

Le numéro 22.1 de Voix plurielles, nous partons en voyage vers Pondichéry, en Inde, sur le golfe du Bengale ; continuons vers la Chine ; nous retournons ensuite vers l’ouest avec deux escales au Maroc ; avant de reprendre la route de l’est pour être accueilli.es à Bassorah dans le sud de l’Iraq ; puis, ce sera le Québec, le nord de la France, le sud de la France et Berlin en Allemagne. En chemin, nous réfléchissons à la littérature francophone minoritaire, à la politique des traductions, aux pratiques intertextuelles et à celles de la caricature, au rôle des femmes dans le soufisme, à l’écriture socio-autobiographique, aux passions de la ruralité et à la photographie en milieu urbain.

Voix plurielles 22.1 (2025) / Sommaire…

Editorial 1

Articles

Ashik Kadambodan. Écrire contre l’hégémonie : voix de résistance postcoloniale de l’Inde française dans Le thinnai d’Ari Gautier. 2-12.

Haiyue Liu. Le retour difficile des œuvres de Shan Sa en Chine. 13-28.

Khadija Outoulount. Intertextualité mythique dans Archéologie : douze miniatures d’Abdelfattah Kilito. 29-39.

Omar Benjelloun. L’année de Bacchus (2020) d’El Mostafa Bouignane : une réponse affective et esthétique à l’injustice sociale et politique. 40-49.

Mohammed Habiballah, Bouchra Eddahbi, Abdelilah Benthami. Rabi’a Al-Adawiyya, figure féminine dans un monde masculin. 50-54.

Emmanuelle Tremblay. La honte ancestrale dans Fugueuses de Suzanne Jacob : l’écriture comme contre-offensive. 55-66.

Imane Bouchahta. L’écriture autobiographique dans Une femme d’Annie Ernaux. 67-77.

Soumia Mejtia. Visages des terres et des hommes dans l’œuvre de Jean Giono. 78-89.

Création

Josh Müller. Berlin. 90-92.

Comptes rendus

Lucien Montel. Godin, Céleste Godin. Bouée. 93-94.

Catherine Parayre. Morin, Marie-Thé Morin. Départs. 95-96.

Lucien Montel. Sylvain, Véronique Sylvain. En terrain miné. 97.

Pauline Brise. Alex Tétreault, Alex. Nickel City Fifs. Une épopée queer sudburoise sur fond de trous. 98.