XVIIes Rencontres des Maisons d'écrivain & des Patrimoines littéraires : le tourisme littéraire (Bourges)

Le tourisme littéraire



Pourquoi ce thème ? Malgré leur vogue dans les médias depuis quelques années (hors-série du Monde en 2022, l’émission Une maison, un écrivain à la télévision, etc), les maisons d’écrivain et les associations d’amis d’auteur manquent de visibilité. Après une période 2020-2021 difficile pour tous les lieux de visite, comment ramener les visiteurs/teuses « en présence » dans les maisons d’écrivain ? Mais aussi comment se servir au mieux des nouveaux moyens de médiation numérique ? Comment faire de ces difficultés une opportunité pour approcher de nouveaux publics ? Comment transformer un lieu intime (privé) en un espace de visite (public) sans qu’il y perde son âme ? Comment les associations d’amis d’auteur font-elles vivre leur écrivain dans leurs territoires ? Quel est l’intérêt réel des multiples marques et labels ? Comment bien communiquer avec la presse ? Quels partenariats possibles dans les territoires (avec les lieux d’hébergement et de restauration par exemple ?) Comment bien collaborer avec les offices de tourisme pour que les maisons d’écrivain soient reconnues et mises en valeur ? Telles sont les nombreuses questions qui seront posées lors de ce 17e colloque à des spécialistes de tous bords.



Ces Rencontres s’articuleront autour de trois axes :

- La « mise en tourisme » des lieux et associations : comment leur donner plus de visibilité ?

- Marques, labels, réseaux et dispositifs : quelle utilité ?

- La communication : quels médias privilégier ? Comment intéresser les instances du tourisme ?



- La première journée développera les thèmes du projet scientifique et culturel, de la connaissance des publics, de la muséographie, du parti pris du numérique, des chemins tracés par les associations « sur les pas de… ».…

- La deuxième journée sera consacrée aux marques et labels divers et variés, en particulier Qualité Tourisme et Tourisme et Handicap, très importants pour nos lieux de visite, et aux dispositifs mis en place par le ministère de la culture pour les aider. Elle abordera aussi les différents aspects de la communication .Elle se terminera par la rencontre avec Pierre Assouline.

-Le troisième jour portera sur le cas concret d’un projet de territoire autour d’une maison d’écrivain.



Les Rencontres de Bourges 2023 seront conclues par Pierre Assouline, journaliste, chroniqueur de radio, romancier et biographe. Son blog : https://larepubliquedeslivres.com



Les conférences se dérouleront à l'auditorium du Muséum d'Histoire naturelle à Bourges. Un déjeuner au restaurant de la nouvelle Maison de la Culture de Bourges permettra à chacun de la découvrir.



Le samedi est prévue une visite à l’Espace « George Sand à Gargilesse » (18), pour découvrir le projet de développement de territoire en cours de réalisation, autour de la Villa Algira qu’Alexandre Manceau avait offert à George Sand.