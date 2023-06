L’acte d’image en littérature / The Image-act in literature 1880-2020 (Louvain-la-Neuve, Belgique)

L’acte d’image en littérature / The Image-act in literature (1880-2020)



Musée L, Louvain-la-Neuve, Belgique, 18-19 avril 2024

Colloque sous la direction d’Anne Reverseau (FNRS / UCLouvain), a

vec la collaboration d’Andrés Franco Harnache et de Yorik Janas (UCLouvain)





Le concept d’acte d’image (Bildakt)



L’ouvrage de Horst Bredekamp, Théorie de l’acte d’image, souvent cité, et l’ensemble de la collection « Actus et Imago » (De Gruyter) ont popularisé la notion de performativité des images et ont contribué à mettre l’accent sur leurs potentialités depuis une quinzaine d’années. Avec le concept d’« acte d’image », en particulier, Bredekamp a participé à un essor plus large des recherches sur les usages pratiques des images, dans les échanges sociaux (André Gunthert, entre autres), dans les pratiques esthétiques (Eco, Augé & Didi-Huberman, 2011, Citton 2012, Bartholeyns 2016, par exemple) et en littérature, au-delà des formes classiques de la présence de l’image dans le texte que sont l’ekphrasis et l’illustration (Grojnowski 2002 et 2011, ou Bloomfield & Zenetti 2012).



Ce concept a avant tout été appliqué aux artefacts traditionnels et aux œuvres d’art (Da Vinci, Dürer, etc.), même si d’autres théoriciens de l’image l’ont développé en direction d’une plus grande variété d’images (commerciales, médiatiques, publicitaires, triviales), comme W.J.T. Mitchell (Vladova 2016). À travers le concept mis en avant par Bredekamp, c’est tout un pan des Visual Studies que nous invitons à appliquer aux domaines littéraires : les théories de l’image qui consistent à définir l’image par ses usages (Hans Belting, par ex.), et notamment ses usages sociaux (Carlo Severi, par ex.).



Performativité de l’image pour les écrivains et écrivaines



Ce colloque a comme objectif premier d’étudier l’« agentivité de l’image » dans le domaine de la littérature, de la fin du XIXe siècle à nos jours : leur efficacité, mais surtout leur « efficience » (les potentialités ouvertes par elles au-delà du rapport de causalité lié à une intention, Vouilloux 2011). Le concept de Bildakt permet, nous semble-t-il, de mettre en avant d’une part les relations entre l’écriture et des images, plutôt que celles des textes et des images, en se concentrant davantage sur les processus que sur les œuvres, et d’autre part de focaliser la réflexion sur les images concrètes, matérielles – privilégiant une approche artéfactuelle de la notion. Où se situe la performativité des images en littérature ? Y a-t-il des actes d’images spécifiquement littéraires ? Quelle typologie des actes d’images littéraires proposer ? Cette réflexion s’inscrit ainsi dans la lignée des travaux du groupe de recherche HANDLING qui se propose d’étudier les actions des objets visuels sur la création littéraire : quelles étapes, quelles modalités, quels degrés observer dans ce qui peut être défini comme une « praxis intermédiale » (Oberhuber 2011) ou une « intermédialité agissante » (Reverseau 2021), des images vers les textes ? De cet ancrage découlent les limites chronologiques et linguistiques de la réflexion, qui souhaite s’engager dans une démarche comparatiste en faisant dialoguer œuvres francophones et œuvres non francophones.



Ce colloque se situe ainsi pleinement dans l’élargissement des études visuelles à la littérature, proposé notamment par Guido Isekenmeier et Ronjo Bodola avec leur groupe de recherche « Studies in Literary Visuality », qui analyse les pratiques visuelles en littérature, et des recherches sur l’intermédialité (Bernard Vouilloux, Wolfgang Hallet, Bettina Thiers en particulier), mais aussi d’une approche anthropologique des gestes iconographiques (Severi 2003, Belting 2004). Il s’agit donc d’inviter les chercheurs en littérature à transférer la notion d’acte d’image depuis le champ de l’art et des Visual Studies, mais aussi, sur un second plan, à se ressaisir dans cette perspective de questions littéraires plus traditionnelles comme la notion de source, d’influence, d’ekphrasis, etc. Comment parler de l’action d’une image artéfactuelle dans un processus d’écriture ? L’image peut-elle être une « exogénèse » au sens où l’entendent les généticiens (De Biasi 2020) ?



La question de l’acte d’image en littérature rejoint ainsi des perspectives génétiques (tel portrait servant de source à l’écriture d’un poème – Mallarmé, Supervielle, etc.), documentaires (une archive photographique servant de documentation à l’écriture d’un roman – Zola, Duras, Simon et plus récemment de Toledo), mais aussi des perspectives plus poétiques, puisqu’il s’agit d’examiner la façon dont l’écriture est stimulée, à différents moments du processus, par la contemplation ou la manipulation d’images, de façon différente selon qu’il s’agisse de collectionner ou de produire des images.



Dans le prolongement des réflexions récentes d’Anne-Cécile Guilbard sur l’écrivain regardeur d’images (2021) et des travaux fondateurs de Liliane Louvel (2010), on retrouvera la question des images fantômes (Guibert 1981), des images enfouies, intériorisées ou bien extériorisées. Flux d’images ou images uniques, presque fétichisées, images anciennes ou contemporaines, images à soi ou images volées, images fixes ou mouvantes, nombreuses sont les façons de faire agir l’image sur la création littéraire. L’écrivain et l’écrivaine peuvent utiliser une image en étant « à la recherche du déclencheur », comme l’écrit Michaux, ou « à court d’arguments verbaux » comme le propose Triolet (1969 : 107). C’est avant tout à cette « fonction imaginogène » (Michaux, 2004 : 614) des objets visuels concrets pour les écrivains, notamment pour ceux que Bernard Vouilloux appelle « les écrivains de l’image » (2020 : 168) que s’intéresse ce colloque. Il arrive même que la fonction matricielle de l’image soit explicitée et mise en avant par les écrivains, lorsqu’ils constituent leurs archives, comme l’a fait par exemple Christian Prigent en rassemblant les « documents iconographiques » avec l’ensemble de ses manuscrits à l’IMEC. Le geste d’archive, comme le geste documentaire consistant à amasser des documents en vue d’écrire (Cécile Portier 2021) est aussi un geste critique.



La question du « geste d’image » (Kisiel 2021) en littérature nous semble ainsi prolonger, en la renversant, la question de l’illustration : seront mis en avant les cas où un écrivain ou une écrivaine qui écrit un texte pour accompagner des images, les « illustrent », comme le disait Michel Butor (1964-1976).



Spécificités du colloque



Depuis 2019, les recherches du groupe HANDLING basé à l’UCLouvain, s’intéressent au maniement des images par les écrivains, à la façon dont auteurs et autrices agissent sur les images, en les collectant, en les stockant, en les agençant, en les commentant, etc. Mais l’intérêt pour les gestes d’images porte également sur la façon dont l’image agit sur les écrivains et sur leurs textes.



Pour ce colloque – colloque final du projet ERC –, même si les études panoramiques seront examinées, nous aimerions réunir des études de cas (cas uniques ou comparaisons entre deux ou trois cas) concernant l’empan chronologique qui est celui du projet (1880-2020). Nous appelons donc les spécialistes de littérature française et francophone, mais aussi des autres aires culturelles et linguistiques à tenter d’appliquer – strictement ou plus largement – le concept d’acte d’image à leurs corpus respectifs. Les communications se feront en anglais ou en français, mais nous encourageons vivement à travailler sur les corpus hispanophones, germanophones, néerlandophones, lusophones, italophones… idéalement lorsqu’ils offrent un point de comparaison pertinent avec un corpus francophone. La publication du colloque se fera dès fin 2024 sous une forme numérique novatrice, qui autorisera les contenus multilingues et plurimédiatiques.

Les propositions de communication (entre 250 et 350 mots, accompagnés d’une bio-bibliographie et d’une illustrations si nécessaire) sont à envoyer pour le 1er octobre 2023 à anne.reverseau@uclouvain.be. Le comité scientifique fournira une réponse pour le 1er novembre 2023.

Comité organisateur

Anne Reverseau (FNRS / UCLouvain)

Avec la collaboration d’Andrés Franco Harnache (UCLouvain) et de Yorik Janas (UCLouvain)



Comité scientifique

Sophie Aymes (Univ. Bourgogne)

Jan Baetens (KU Leuven)

Servanne Monjour (Paris-Sorbonne)

Anne Reverseau (FNRS / UCLouvain)

Bernard Vouilloux (Paris-Sorbonne)



Dans le cadre du programme de recherche HANDLING (2019-2024): https://sites.uclouvain.be/handling/

Voir appel à communications en anglais sur la page du colloque: https://sites.uclouvain.be/handling/2023/06/28/colloque-lacte-dimage-en-litterature-the-image-act-in-literature-2024/

Bibliographie indicative

AYMES-STOKES, Sophie & COSTE, Bénédicte, Impression(s), Image & narrative, volume 20, n°4, 2019, en ligne : http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2344.

BAETENS, Jan, « Visual-verbal materiality ». Comparative Literature, 70 (3), 2018, p. 357-368, en ligne : doi: 10.1215/00104124-6991755.

BARRE, Aurélie & LEPLÂTRE, Olivier (dir.), « L’image dans le récit », vol I et II, Textimage, n°4, printemps 2011 & été 2012.

BARTHOLEYNS, Gil (dir.), Politiques visuelles, Dijon, Presses du réel, 2016.

BELTING, Hans, Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard, 2004.

BLOOMFIELD, Camille & ZENETTI, Marie-Jeanne (dir.), Usages du document en littérature, Littérature, n°166, Larousse, 2012.

BODOLA, Ronja & ISEKENMEIER, Guido, Visual Descriptions, Readerly Visualisations, Textual Visibilities, Berlin, De Gruyer, 2017.

BOEHM, Gottfried, « Ce qui se montre. De la différence iconique », dans Emmanuel Alloa (dir.), Penser l’image II. Anthropologies du visuel, Paris, Presses du réel, 2015.

BREDEKAMP, Horst, Théorie de l’acte d’image [Theorie des Bildakts], Paris, La Découverte, « Politique et sociétés », 2015.

BUTOR, Michel, Illustrations I-IV, Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1964-1976.

CITTON, Yves, Gestes d’humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, Paris, Armand Colin, « Le temps des idées », 2012.

DE BIASI, Pierre-Marc, « De l’intertextualité à l’exogenèse », dans P.-M. de Biasi et C. Gahungu (dir.), « Exogenèse/Intertextualité », Genesis, n° 51, novembre 2020.

DIERKENS, Alain, BARTHOLEYNS, Gil & GOLSENNE Thomas (dir.). La Performance des images, dans Problèmes d’histoire des religions, Volume 19, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2010.

DIRKX, Paul, L’Œil littéraire. La vision comme opérateur scriptural, Rennes, PUR, 2015.

ECO, Umberto, AUGE, Marc & DIDI-HUBERMAN, Georges, L’Expérience des images, Paris, INA, 2011.

FREEDBERG, David, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response, Chicago, University of Chicago Press, 1991.

GARNIER, Typhaine, « L’écrivain aux archives ou le souci des traces », dans Bénédicte Gorrillot (dir.), Christian Prigent : trou(v)er sa langue. Avec des inédits de Christian Prigent, Paris, Hermann, 2017, p. 403-422.

GROJNOWSKI, Daniel, Photographie et langage. Fictions, Illustrations, Informations, Visions, Théories, Paris, Corti, 2002.

GROJNOWSKI, Daniel, Usages de la photographie. Vérité et Croyance : Documents, Reportages, Fictions, Paris, Corti, 2011. GUIBERT, Hervé, L’Image fantôme, Paris, Éditions de Minuit, 1981.

GUILBARD, Anne-Cécile, « Le regardeur et la matérialité des photographies : une posture engagée devant des images », Image & Narrative, volume 22, n°1, 2021, en ligne : http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2595.

GUNTHERT, André, « L’image conversationnelle », Études photographiques, n°31, 2014, en ligne : http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3387.

HALL, Stuart (dir.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications, 1997.

HALLET, Wolfgang, « A Methodology of Intermediality in Literary Studies », dans Gabriele Rippl (dir.), Handbook of Intermediality. Literature – Image – Sound – Music, Berlin, De Gruyter, 2015, p. 605-618.

KISIEL, Marine (dir.), Gestes d’images, séminaire du laboratoire d’histoire visuelle InVisu (CNRS/INHA) en 2021-2022, en ligne : http://b-a-t-o-n-s.fr/gestesdimages/.

LOUVEL, Liliane, Le Tiers pictural. Pour une critique intermédiale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

MAECK, Julie & STEINLE, Mathias (dir.), L’Image d’archives : une image en devenir, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016.

MARIN, Louis, Des pouvoirs de l’image. Gloses, Paris, Éd. du Seuil, 1993.

MICHAUX, Henri, Œuvres complètes, t. 3, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2004.

MITCHELL, W.J.T., What do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images, Chicago, University of Chicago Press, 2005.

MONTIER, Jean-Pierre (dir.), À l’œil. Des interférences textes-images en littérature, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.

MOURIER-CASILE, Pascaline & MONCOND’HUY, Dominique (dir.), « Lisible/visible », La Licorne, n°23, 1992.

OBERHUBER, Andrea, « The surrealist book as a cross-border space: The experimentations of Lise Deharme and Gisèle Prassinos », Image & Narrative, vol. 12, n°3, 2011, en ligne : http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/163.

ORTEL, Philippe (dir.), Création, intermédialité, dispositif, Paris, Colloques Fabula, 2017.

PORTIER, Cécile, « Des cartes anciennes aux zooms numériques », entretien avec Anne Reverseau (vidéo), 2021, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=eE3tLW0DPs0.

RAJEWSKY, Irina O., « Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality », Intermédialités, n° 6, 2005, p. 43-64.

REVERSEAU, Anne, « La genèse imagée comme mode énonciatif. Lorsque la collection ‘Musées secrets’ (éditions Flohic) fait écrire à partir d’images », Textimage, n°13 « Genèse et génétique éditoriale des textes imagés », printemps 2021, s. dir. Dominique Massonnaud & Vanessa Obry ; En ligne : http://revue-textimage.com/19_genese/reverseau1.html.

REVERSEAU, Anne, DESCLAUX Jessica, SCIBIORSKA Marcela, LAHOUSTE Corentin (avec la collaboration de Pauline BASSO et d’Andrés FRANCO HARNACHE), Murs d’images d’écrivains. Dispositifs et gestes iconographiques (xıxe-xxıe siècle), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2022.

SAMMARCELLI, Françoise (dir.), « Textes Vus, Images Lues / Watching Texts, Reading Images », Sillages critiques, n°21, 2016, en ligne : https://journals.openedition.org/sillagescritiques/4595

SEVERI, Carlo (dir.), Image et anthropologie, L’Homme, n°165, jan.-mars 2003.

THIERS, Bettina, « Penser l’image, voir le texte. L’intermédialité entre histoire de l’art et littérature », La vie des idées, juin 2012, en ligne : https://laviedesidees.fr/Penser-l-image-voir-le-texte.

TRIOLET, Elsa, La Mise en mots, Paris, Skira, « Les Sentiers de la création », 1969.

VLADOVA, Tania (dir.), « Après le tournant iconique », dans Images Re-vues, hors-série n°5, 2016, en ligne : https://doi.org/10.4000/imagesrevues.3417.

VOUILLOUX, Bernard, « Texte et image ou verbal et visuel ? », dans Texte/Image. Nouveaux problèmes, Liliane Louvel & Henri Scepi (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 17-31.

VOUILLOUX, Bernard, « De l’efficacité des images érotiques à l’efficience érotique des œuvres », dans Véronique Plesch, Catriona MacLeod et Jan Baetens (dir.), Efficacité/Efficacy : How to do Things with Words and Images, Amsterdam et Atlanta, Rodopi, série « Word and Image Interactions » (7), 2011, p. 242-254.