« Ich was en una residenza de traducere !” (revue TransLittérature)

« Ich was en una residenza de traducere !”



Pour son numéro n°63 consacré aux 50 ans de l’ATLF, le comité de rédaction de TransLittérature accueille votre témoignage !



Pour les traducteurs et traductrices, obtenir une résidence de traduction à l’étranger ou en France, pour se documenter, rencontrer les auteurs ou simplement s’offrir un moment de retraite et de concentration est une étape importante. Vous avez été en résidence de traduction en France ou à l’étranger ? Racontez-nous votre expérience ! Il peut s’agir de quelques lignes d’un souvenir marquant, d’un billet d’humour ! Pour un petit article, le max. est de 3 000 signes. Traductrices et traducteurs de tous pays, écrivez-nous !

Envoi des textes à translitterature@atlf.org à l’attention du comité de rédaction avant le 31 juillet 2023.