Cécile Berly, Guillotinées

Marie-Antoinette, Madame du Barry, Madame Roland, Olympe de Gouges.

Voici l’histoire de quatre femmes arrêtées, incarcérées, jugées, condamnées à mort puis guillotinées. Marie-Antoinette, reine de France déchue. Madame Roland, brillante égérie politique. Olympe de Gouges, dramaturge et militante. Madame du Barry, la dernière favorite de Louis XV, incarnation de l’Ancien Régime. Quatre femmes qui représentent, chacune dans un registre différent, ce que la Révolution déteste. Et, en premier lieu, des femmes physiquement présentes dans l’espace public, qui non seulement osent le fouler mais tentent, en vain, de l’influencer.

Privées quasiment de tout, confrontées à des conditions carcérales drastiques, elles n’ont depuis leur prison d’autre perspective que la guillotine. Ce sont ces derniers jours que restitue Cécile Berly dans ce texte sensible et puissant mettant à nu l’humanité de figures parfois pathétiques mais souvent sublimes.

