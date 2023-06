Poste d’assistant(e)-doctorante(e) en littérature française moderne (Bâle)

Le Séminaire d'études françaises de l'Université de Bâle met au concours un poste d'assistant(e)-doctorant(e), rattaché à la chaire de littérature moderne française et générale, qui couvre une période courant de 1700 à nos jours. La prise de fonction est prévue au 1er septembre 2023 et le poste est limité à une durée de quatre ans (dont une première année probatoire).

Tâches et fonctions

• Préparation d'une thèse de doctorat en littérature moderne française ou générale, sous la direction du titulaire de la chaire, le Prof. Hugues Marchal.

• Enseignement hebdomadaire de deux heures en littérature française et/ou méthodologie des études littéraires, niveau BA.

• Soutien pédagogique aux étudiants de littérature.

• Tâches administratives ou logistiques ponctuelles liées aux activités de la chaire ; participation à la vie du Séminaire.



Profil recherché

• Au moment de la prise de fonction (1er septembre 2022), les candidat(e)s devront être titulaires d'un diplôme de Master ou équivalent en littérature française ou comparée.

• Excellent parcours académique, très bonne culture générale, goût pour la recherche et l'enseignement, esprit d'initiative, intérêt pour le travail en équipe.

• Parfaite maîtrise de la langue française et, de préférence, notions avancées d'anglais ou d’allemand.

• L'assistant(e) devra s'engager à être présent(e) au sein du Séminaire trois jours par semaine. Il ou elle sera membre du programme doctoral de littérature de l'université de Bâle (Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft).

• Les conditions d'emploi sont régies par le Personal- und Gehaltsordnung der Universität Basel.

• Les dossiers de candidats déjà docteurs ne seront pas examinés et les projets s'inscrivant dans les axes de recherche de la chaire seront privilégiés.



Environnement

Le Séminaire d’Études françaises est l’une des sept composantes du Département de littérature et linguistique, caractérisé par son interdisciplinarité. L’Université de Bâle, fondée en 1460, compte parmi les meilleures universités européennes et bénéficie de la vitalité culturelle de la ville, située aux frontières de la France et de l’Allemagne.



Candidature/Contacts

Le dossier de candidature devra être envoyé, en un seul fichier PDF, avant le 20 juillet 2023 à Madame Marianne Sepz : marianne.sepz@unibas.ch. Il comportera une lettre de motivation, une esquisse du projet de thèse (max. 10 pages), un CV, la copie des diplômes et relevés de notes, le mémoire de Master (ou un chapitre d’au moins 25 pages) et une lettre de recommandation.

Pour plus d’information, veuillez contacter Marianne Sepz, pour les questions administratives, ou pour les questions scientifiques Hugues Marchal : hugues.marchal@unibas.ch.